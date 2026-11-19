Trojstranné rokovania medzi Si Ťin-pchingom, Trumpom a Putinom v Šen-čene. Aké sú ambície Pekingu? – FOTO
Dvaja z troch lídrov prichádzajú na rokovania v čase, keď doma aj v zahraničí čelia veľkému tlaku. Čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský vodca
19.11.2026 (SITA.sk) - Dvaja z troch lídrov prichádzajú na rokovania v čase, keď doma aj v zahraničí čelia veľkému tlaku.
Čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský vodca Vladimir Putin a americký líder Donald Trump sa vo štvrtok stretnú v čínskom meste Šen-čen na trojstranných rokovaniach. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Dvaja z troch lídrov prichádzajú na rokovania v čase, keď doma aj v zahraničí čelia veľkému tlaku. Takmer päť rokov po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu musí Putin riešiť problémy slabnúcej ruskej ekonomiky. Ruská armáda zaznamenáva na bojisku čoraz väčšie straty, pričom na frontovej línii nedochádza k zásadným zmenám.
Trump zase čelí dôsledkom vojny proti Iránu. Ceny energií od konca februára prudko vzrástli po tom, ako Teherán v reakcii na spoločné americko-izraelské útoky na Irán zablokoval Hormuzský prieliv. Republikáni utrpeli porážku vo voľbách do Kongresu, v ktorom získali väčšinu demokrati. Si Ťin-pching prichádza na rokovania s výrazne odlišnými problémami a prioritami.
Organizovanie trojstranných rokovaní prináša Pekingu aj určité riziká. Rokovania sa budú konať na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Trump, ktorý je známy svojou nepredvídateľnosťou, by mohol ľahko využiť vystúpenie v Šen-čene na vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade so záujmami Pekingu.
Putin aj Trump chcú rokovania využiť na posilnenie svojho imidžu silných lídrov. Rovnakým spôsobom sa bude snažiť z rokovaní profitovať aj Si Ťin-pching, tvrdí analytik Carnegieho centra pre Rusko a Euráziu Temur Umarov.
„Záujmom Číny je ukázať, že je svetovou superveľmocou, ktorá sa zúčastňuje na všetkých dôležitých udalostiach na medzinárodnej scéne,“ hovorí Umarov.
Účasť Číny na rokovaniach ešte neznamená, že sa Peking chce aktívne zapojiť do mierových rokovaní, či už medzi Ruskom a Ukrajinou, alebo medzi USA, Izraelom a Iránom.
„Aktívne sprostredkovanie si vyžaduje náročné kompromisy. Treba tiež vyvíjať tlak na partnerov a poskytnúť záruky týkajúce sa niektorých podmienok urovnania konfliktu. Peking by tak musel prevziať všetku túto zodpovednosť. Čína to bežne nerobí. Peking bude naďalej prejavovať záujem o mierové rokovania, ale bez prijímania záväzkov,“ vysvetľuje Umarov.
Peking sa bude naďalej snažiť využívať situáciu vo svete vo svoj prospech. Ruská vojna na Ukrajine izolovala Moskvu od Západu a zvýšila jej závislosť od zostávajúcich spojencov a partnerov. Rusko potrebuje na podporu svojej vojnovej mašinérie tovar, ktorý mu môžu dodávať čínske spoločnosti. Ide najmä o výrobky s dvojakým použitím, z ktorých možno demontovať súčiastky a následne ich využiť na vojenské účely.
Čína si uvedomuje, že vo vzťahoch s Ruskom má čoraz silnejšiu pozíciu. Peking má však naďalej záujem o to, čo mu Moskva môže ponúknuť. Čína nakupuje veľké množstvá ruskej ropy a plynu za zvýhodnené ceny. Moskva tak získava príjmy, ktoré potrebuje na naplnenie štátneho rozpočtu.
„Rusko je veľký trh, z ktorého odchádzajú západné spoločnosti, čo Číňanom otvorilo obrovský priestor na jeho ovládnutie,“ povedal hlavný analytik poľského Centra východných štúdií Filip Rudnik.
Umarov tvrdí, že ukončenie ruskej vojny na Ukrajine preto nemusí byť pre Čínu najvýhodnejšie. Ak by Rusko prehralo vojnu a rozpadlo sa, zvýšila by sa pravdepodobnosť, že sa v Moskve dostanú k moci prozápadné sily, čo by Pekingu nevyhovovalo.
Ak by sa Rusku naopak podarilo ukončiť vojnu za preň výhodných podmienok, či už rokovaniami, alebo na bojisku, jeho silnejšia pozícia by mohla ešte viac rozdeliť svet. Takýto scenár by tiež nemusel byť v záujme Číny. Pekingu môže v súčasnosti najviac vyhovovať pokračovanie opotrebovávacej vojny na Ukrajine, tvrdí Umarov.
Žiadny z expertov neočakáva na rokovaniach v Šen-čene prielom.
Zdroj: SITA.sk - Trojstranné rokovania medzi Si Ťin-pchingom, Trumpom a Putinom v Šen-čene. Aké sú ambície Pekingu? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínsky prezident Si Ťin-pching, ruský vodca Vladimir Putin a americký líder Donald Trump sa vo štvrtok stretnú v čínskom meste Šen-čen na trojstranných rokovaniach. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
Dvaja z troch lídrov prichádzajú na rokovania v čase, keď doma aj v zahraničí čelia veľkému tlaku. Takmer päť rokov po začiatku rozsiahlej invázie na Ukrajinu musí Putin riešiť problémy slabnúcej ruskej ekonomiky. Ruská armáda zaznamenáva na bojisku čoraz väčšie straty, pričom na frontovej línii nedochádza k zásadným zmenám.
Trump zase čelí dôsledkom vojny proti Iránu. Ceny energií od konca februára prudko vzrástli po tom, ako Teherán v reakcii na spoločné americko-izraelské útoky na Irán zablokoval Hormuzský prieliv. Republikáni utrpeli porážku vo voľbách do Kongresu, v ktorom získali väčšinu demokrati. Si Ťin-pching prichádza na rokovania s výrazne odlišnými problémami a prioritami.
Peking sa vyhýba záväzkom
Organizovanie trojstranných rokovaní prináša Pekingu aj určité riziká. Rokovania sa budú konať na okraji samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce. Trump, ktorý je známy svojou nepredvídateľnosťou, by mohol ľahko využiť vystúpenie v Šen-čene na vyjadrenia, ktoré nie sú v súlade so záujmami Pekingu.
Putin aj Trump chcú rokovania využiť na posilnenie svojho imidžu silných lídrov. Rovnakým spôsobom sa bude snažiť z rokovaní profitovať aj Si Ťin-pching, tvrdí analytik Carnegieho centra pre Rusko a Euráziu Temur Umarov.
„Záujmom Číny je ukázať, že je svetovou superveľmocou, ktorá sa zúčastňuje na všetkých dôležitých udalostiach na medzinárodnej scéne,“ hovorí Umarov.
Účasť Číny na rokovaniach ešte neznamená, že sa Peking chce aktívne zapojiť do mierových rokovaní, či už medzi Ruskom a Ukrajinou, alebo medzi USA, Izraelom a Iránom.
„Aktívne sprostredkovanie si vyžaduje náročné kompromisy. Treba tiež vyvíjať tlak na partnerov a poskytnúť záruky týkajúce sa niektorých podmienok urovnania konfliktu. Peking by tak musel prevziať všetku túto zodpovednosť. Čína to bežne nerobí. Peking bude naďalej prejavovať záujem o mierové rokovania, ale bez prijímania záväzkov,“ vysvetľuje Umarov.
Strategické záujmy Číny
Peking sa bude naďalej snažiť využívať situáciu vo svete vo svoj prospech. Ruská vojna na Ukrajine izolovala Moskvu od Západu a zvýšila jej závislosť od zostávajúcich spojencov a partnerov. Rusko potrebuje na podporu svojej vojnovej mašinérie tovar, ktorý mu môžu dodávať čínske spoločnosti. Ide najmä o výrobky s dvojakým použitím, z ktorých možno demontovať súčiastky a následne ich využiť na vojenské účely.
Čína si uvedomuje, že vo vzťahoch s Ruskom má čoraz silnejšiu pozíciu. Peking má však naďalej záujem o to, čo mu Moskva môže ponúknuť. Čína nakupuje veľké množstvá ruskej ropy a plynu za zvýhodnené ceny. Moskva tak získava príjmy, ktoré potrebuje na naplnenie štátneho rozpočtu.
„Rusko je veľký trh, z ktorého odchádzajú západné spoločnosti, čo Číňanom otvorilo obrovský priestor na jeho ovládnutie,“ povedal hlavný analytik poľského Centra východných štúdií Filip Rudnik.
Umarov tvrdí, že ukončenie ruskej vojny na Ukrajine preto nemusí byť pre Čínu najvýhodnejšie. Ak by Rusko prehralo vojnu a rozpadlo sa, zvýšila by sa pravdepodobnosť, že sa v Moskve dostanú k moci prozápadné sily, čo by Pekingu nevyhovovalo.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Ak by sa Rusku naopak podarilo ukončiť vojnu za preň výhodných podmienok, či už rokovaniami, alebo na bojisku, jeho silnejšia pozícia by mohla ešte viac rozdeliť svet. Takýto scenár by tiež nemusel byť v záujme Číny. Pekingu môže v súčasnosti najviac vyhovovať pokračovanie opotrebovávacej vojny na Ukrajine, tvrdí Umarov.
Žiadny z expertov neočakáva na rokovaniach v Šen-čene prielom.
Zdroj: SITA.sk - Trojstranné rokovania medzi Si Ťin-pchingom, Trumpom a Putinom v Šen-čene. Aké sú ambície Pekingu? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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