Putin nechce ukončiť vojnu pred jarou, tvrdia západné tajné služby. Spolieha sa na zimné útoky a vyčerpanie Ukrajincov
Podľa spravodajských hodnotení Kremeľ dúfa v ďalšie územné zisky a oslabenie ukrajinského odporu. Rusko však zároveň čelí vysokým vojenským stratám, problémom s mobilizáciou a rastúcemu ekonomickému ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Podľa spravodajských hodnotení Kremeľ dúfa v ďalšie územné zisky a oslabenie ukrajinského odporu. Rusko však zároveň čelí vysokým vojenským stratám, problémom s mobilizáciou a rastúcemu ekonomickému tlaku.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa hodnotení západných spravodajských služieb neplánuje v najbližších mesiacoch pristúpiť na vážne rokovania o ukončení vojny proti Ukrajine. Namiesto toho chce pokračovať v bojoch najmenej do konca zimy a dúfa, že ďalšie vojenské útoky oslabia ukrajinskú obranu aj odhodlanie obyvateľstva. Ako referuje Espreso TV, informoval o tom denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s tajnými spravodajskými hodnoteniami.
Podľa zdrojov denníka Putin naďalej počíta s postupom ruskej armády na východe Ukrajiny. Kremeľ zároveň predpokladá, že pokračujúce raketové a dronové útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá, pri ktorých zomierajú aj civilisti, môžu postupne zlomiť odpor krajiny. Zimné mesiace tak Moskva podľa týchto hodnotení vníma ako príležitosť zvýšiť vojenský aj psychologický tlak na Ukrajinu.
Ruský prezident však podľa západných predstaviteľov čelí čoraz väčším problémom. Ruská armáda utrpela značné straty, mobilizáciu komplikujú personálne ťažkosti a ekonomika zápasí s dôsledkami dlhotrvajúcej vojny. Niektorí respondenti NYT zároveň upozorňujú, že pokračovanie konfliktu umožňuje Putinovi potláčať domácu kritiku a upevňovať vlastné politické postavenie.
„Sme presvedčení, že Rusko sa nachádza v mimoriadne zložitej situácii,“ povedal francúzsky veľvyslanec vo Washingtone Aurélien Lechevallier. Poukázal pritom na ekonomické dôsledky vojny a ich možný vplyv na Putinovu politickú legitimitu. „Potrebuje vojnu na Ukrajine, aby podporil svoje vlastné vodcovské postavenie a svoj vlastný príbeh,“ dodal diplomat.
Lechevallier tiež upozornil, že Putin odmietol dokonca aj čiastočné prímerie. Takýto postoj je podľa francúzskeho veľvyslanca „v priamom rozpore s tým, čo prezident Trump požadoval od samého začiatku, a to zastavenie bojov“. Jeho vyjadrenia odrážajú rastúcu skepsu európskych diplomatov, ktorí pochybujú, že sa takmer päť rokov trvajúcu rozsiahlu ruskú inváziu podarí v dohľadnom čase ukončiť.
Západné spravodajské služby sa však úplne nezhodujú v tom, prečo Putin odmieta kompromis. Podľa hodnotenia jednej z nich dáva vojna ruskému prezidentovi politický cieľ a na udržanie vlastnej moci potrebuje dosiahnuť výsledok, ktorý bude môcť prezentovať ako víťazstvo. Práve preto sa podľa tejto analýzy Kremeľ snaží zvýšiť tlak na Kyjev počas zimných mesiacov.
Jeden zo západných predstaviteľov pripustil, že Putin by mohol súhlasiť s mierovou dohodou, ak by jej podmienky boli pre Rusko dostatočne výhodné. Podľa hodnotenia najmenej jednej spravodajskej služby by však Moskva požadovala odovzdanie celého Donbasu vrátane území, ktoré sa jej nepodarilo vojensky obsadiť, a záväzné záruky, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Takéto podmienky sú podľa zdrojov NYT prakticky neprijateľné pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj ďalších predstaviteľov v Kyjeve. Západní činitelia preto považujú uzavretie dohody na tomto základe za nereálne. Moskva pritom podľa predchádzajúcich správ presadzuje aj širšie zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania.
Niektorí európski predstavitelia navyše podozrievajú Kremeľ, že mierové rokovania zámerne naťahuje. Rusko podľa nich môže vyčkávať na výsledky volieb v európskych krajinách v roku 2027 a dúfať, že politické zmeny oslabia podporu Ukrajiny. Západné spravodajské hodnotenia tak naznačujú, že napriek pokračujúcim diplomatickým iniciatívam Moskva zatiaľ počíta skôr s ďalšími mesiacmi vojny než s jej skorým ukončením.
Zdroj: SITA.sk - Putin nechce ukončiť vojnu pred jarou, tvrdia západné tajné služby. Spolieha sa na zimné útoky a vyčerpanie Ukrajincov © SITA Všetky práva vyhradené.
Ruský prezident Vladimir Putin podľa hodnotení západných spravodajských služieb neplánuje v najbližších mesiacoch pristúpiť na vážne rokovania o ukončení vojny proti Ukrajine. Namiesto toho chce pokračovať v bojoch najmenej do konca zimy a dúfa, že ďalšie vojenské útoky oslabia ukrajinskú obranu aj odhodlanie obyvateľstva. Ako referuje Espreso TV, informoval o tom denník The New York Times (NYT) s odvolaním sa na predstaviteľov oboznámených s tajnými spravodajskými hodnoteniami.
Podľa zdrojov denníka Putin naďalej počíta s postupom ruskej armády na východe Ukrajiny. Kremeľ zároveň predpokladá, že pokračujúce raketové a dronové útoky na Kyjev a ďalšie ukrajinské mestá, pri ktorých zomierajú aj civilisti, môžu postupne zlomiť odpor krajiny. Zimné mesiace tak Moskva podľa týchto hodnotení vníma ako príležitosť zvýšiť vojenský aj psychologický tlak na Ukrajinu.
Putin čelí čoraz väčším problémom
Ruský prezident však podľa západných predstaviteľov čelí čoraz väčším problémom. Ruská armáda utrpela značné straty, mobilizáciu komplikujú personálne ťažkosti a ekonomika zápasí s dôsledkami dlhotrvajúcej vojny. Niektorí respondenti NYT zároveň upozorňujú, že pokračovanie konfliktu umožňuje Putinovi potláčať domácu kritiku a upevňovať vlastné politické postavenie.
„Sme presvedčení, že Rusko sa nachádza v mimoriadne zložitej situácii,“ povedal francúzsky veľvyslanec vo Washingtone Aurélien Lechevallier. Poukázal pritom na ekonomické dôsledky vojny a ich možný vplyv na Putinovu politickú legitimitu. „Potrebuje vojnu na Ukrajine, aby podporil svoje vlastné vodcovské postavenie a svoj vlastný príbeh,“ dodal diplomat.
Odmietol aj čiastočné prímerie
Lechevallier tiež upozornil, že Putin odmietol dokonca aj čiastočné prímerie. Takýto postoj je podľa francúzskeho veľvyslanca „v priamom rozpore s tým, čo prezident Trump požadoval od samého začiatku, a to zastavenie bojov“. Jeho vyjadrenia odrážajú rastúcu skepsu európskych diplomatov, ktorí pochybujú, že sa takmer päť rokov trvajúcu rozsiahlu ruskú inváziu podarí v dohľadnom čase ukončiť.
Západné spravodajské služby sa však úplne nezhodujú v tom, prečo Putin odmieta kompromis. Podľa hodnotenia jednej z nich dáva vojna ruskému prezidentovi politický cieľ a na udržanie vlastnej moci potrebuje dosiahnuť výsledok, ktorý bude môcť prezentovať ako víťazstvo. Práve preto sa podľa tejto analýzy Kremeľ snaží zvýšiť tlak na Kyjev počas zimných mesiacov.
Súhlas s mierovou dohodou?
Jeden zo západných predstaviteľov pripustil, že Putin by mohol súhlasiť s mierovou dohodou, ak by jej podmienky boli pre Rusko dostatočne výhodné. Podľa hodnotenia najmenej jednej spravodajskej služby by však Moskva požadovala odovzdanie celého Donbasu vrátane území, ktoré sa jej nepodarilo vojensky obsadiť, a záväzné záruky, že Ukrajina nikdy nevstúpi do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).
Takéto podmienky sú podľa zdrojov NYT prakticky neprijateľné pre ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského aj ďalších predstaviteľov v Kyjeve. Západní činitelia preto považujú uzavretie dohody na tomto základe za nereálne. Moskva pritom podľa predchádzajúcich správ presadzuje aj širšie zmeny európskeho bezpečnostného usporiadania.
Niektorí európski predstavitelia navyše podozrievajú Kremeľ, že mierové rokovania zámerne naťahuje. Rusko podľa nich môže vyčkávať na výsledky volieb v európskych krajinách v roku 2027 a dúfať, že politické zmeny oslabia podporu Ukrajiny. Západné spravodajské hodnotenia tak naznačujú, že napriek pokračujúcim diplomatickým iniciatívam Moskva zatiaľ počíta skôr s ďalšími mesiacmi vojny než s jej skorým ukončením.
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Zdroj: SITA.sk - Putin nechce ukončiť vojnu pred jarou, tvrdia západné tajné služby. Spolieha sa na zimné útoky a vyčerpanie Ukrajincov © SITA Všetky práva vyhradené.
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