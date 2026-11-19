Mesto Trnava výrazne zvýši poplatok za komunálne odpady, jeden poplatok však zruší
Mesto Trnava na druhej strane zruší doterajší poplatok za drobné stavebné odpady, každý poplatník bude môcť odovzdať 1000 kilogramov tohto odpadu bezplatne. Obyvatelia Trnavy budú platiť od 1. ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Mesto Trnava na druhej strane zruší doterajší poplatok za drobné stavebné odpady, každý poplatník bude môcť odovzdať 1000 kilogramov tohto odpadu bezplatne.
Obyvatelia Trnavy budú platiť od 1. januára 2027 za odpad poplatok vo výške 56,57 eura na osobu za rok, čo je o 18,25 eura viac ako doteraz. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom na zvýšenie poplatku je predovšetkým povinnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov pred ich uložením na skládku.
Mesto Trnava na druhej strane zruší doterajší poplatok za drobné stavebné odpady, každý poplatník bude môcť odovzdať 1000 kilogramov tohto odpadu bezplatne. Okrem toho si záujemcovia budú môcť z mestskej kompostárne zadarmo zobrať certifikovaný kompost.
Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o nových poplatkoch za komunálne odpady rozhodovať 9. decembra, návrh všeobecne záväzného nariadenia môže teraz pripomienkovať verejnosť. Mesto Trnava uvádza, že cieľom samosprávy je aj po zvýšení poplatku udržať sadzbu na najnižšej úrovni spomedzi krajských miest, ako je to doteraz.
„K navýšeniu poplatkov dochádza z viacerých objektívnych príčin, ktoré samospráva nedokáže priamo ovplyvniť, ako sú inflácia a rast cien energií, stúpajúce náklady zberovej spoločnosti či zákonná povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním. Len samotná povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku si vyžiada viac než 1,3 milióna eur ročne navyše. Všetky tieto náklady už doterajšie príjmy z poplatkov nedokážu pokryť, preto je ich úprava nevyhnutným krokom,“ vysvetľuje vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.
Návrh nariadenia o poplatkoch za komunálne odpady ráta so znížením poplatku pre osoby v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre bezvládne osoby o 40 percent a pre osoby starie ako 62 rokov tiež o 40 percent. Po zľave tak každá takáto osoba bude platiť za odpad 33,94 eura ročne.
Mesto Trnava má pre budúci rok vyčíslené predpokladané výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom vo výške 5,8 milióna eur, v prípade zvýšenia poplatku poslancami mestského zastupiteľstva by aj príjmy mali dosiahnuť približne rovnakú výšku. Sprísnené podmienky na úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním, ktoré začnú platiť od 1. januára 2027, spôsobia zvýšenie poplatkov za odpady v mnohých mestách a obciach.Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie sa môže pohybovať na úrovni od 10 do 20 eur na osobu a rok.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava výrazne zvýši poplatok za komunálne odpady, jeden poplatok však zruší © SITA Všetky práva vyhradené.
Obyvatelia Trnavy budú platiť od 1. januára 2027 za odpad poplatok vo výške 56,57 eura na osobu za rok, čo je o 18,25 eura viac ako doteraz. Vyplýva to z návrhu všeobecne záväzného nariadenia o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dôvodom na zvýšenie poplatku je predovšetkým povinnosť mechanicko – biologickej úpravy odpadov pred ich uložením na skládku.
Za drobný stavebný odpad už Trnavčania platiť nebudú
Mesto Trnava na druhej strane zruší doterajší poplatok za drobné stavebné odpady, každý poplatník bude môcť odovzdať 1000 kilogramov tohto odpadu bezplatne. Okrem toho si záujemcovia budú môcť z mestskej kompostárne zadarmo zobrať certifikovaný kompost.
Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude o nových poplatkoch za komunálne odpady rozhodovať 9. decembra, návrh všeobecne záväzného nariadenia môže teraz pripomienkovať verejnosť. Mesto Trnava uvádza, že cieľom samosprávy je aj po zvýšení poplatku udržať sadzbu na najnižšej úrovni spomedzi krajských miest, ako je to doteraz.
„K navýšeniu poplatkov dochádza z viacerých objektívnych príčin, ktoré samospráva nedokáže priamo ovplyvniť, ako sú inflácia a rast cien energií, stúpajúce náklady zberovej spoločnosti či zákonná povinnosť úpravy odpadov pred skládkovaním. Len samotná povinná mechanicko-biologická úprava zmesového komunálneho odpadu pred jeho uložením na skládku si vyžiada viac než 1,3 milióna eur ročne navyše. Všetky tieto náklady už doterajšie príjmy z poplatkov nedokážu pokryť, preto je ich úprava nevyhnutným krokom,“ vysvetľuje vedúca odboru komunálnych služieb Mestského úradu v Trnave Zuzana Bodišová.
Zľavy budú mať seniori aj ľudia v hmotnej núdzi
Návrh nariadenia o poplatkoch za komunálne odpady ráta so znížením poplatku pre osoby v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a pre bezvládne osoby o 40 percent a pre osoby starie ako 62 rokov tiež o 40 percent. Po zľave tak každá takáto osoba bude platiť za odpad 33,94 eura ročne.
Mesto Trnava má pre budúci rok vyčíslené predpokladané výdavky na nakladanie s komunálnym odpadom vo výške 5,8 milióna eur, v prípade zvýšenia poplatku poslancami mestského zastupiteľstva by aj príjmy mali dosiahnuť približne rovnakú výšku. Sprísnené podmienky na úpravu zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním, ktoré začnú platiť od 1. januára 2027, spôsobia zvýšenie poplatkov za odpady v mnohých mestách a obciach.Združenie miest a obcí Slovenska predpokladá, že zvýšenie sa môže pohybovať na úrovni od 10 do 20 eur na osobu a rok.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava výrazne zvýši poplatok za komunálne odpady, jeden poplatok však zruší © SITA Všetky práva vyhradené.
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