Muža podozrivého z podvádzania pri prijímacích skúškach na právo pomocou AI našla polícia so zástavou srdca
Prípad vyvolal v Južnej Kórei rozsiahlu pozornosť vzhľadom na mimoriadne konkurenčné prostredie v oblasti vzdelávania a rastúce obavy z možného zneužívania umelej inteligencie pri ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Prípad vyvolal v Južnej Kórei rozsiahlu pozornosť vzhľadom na mimoriadne konkurenčné prostredie v oblasti vzdelávania a rastúce obavy z možného zneužívania umelej inteligencie pri skúškach.
Juhokórejská polícia vo štvrtok našla muža, ktorý sa tento rok preslávil perfektným výsledkom v prijímacej skúške na právnickú fakultu, „v stave zástavy srdca“. Muža našli potom, ako úrady dostali oznámenie vyjadrujúce obavy, že sa môže pokúsiť o samovraždu.
Tridsaťdvaročný I Čin-u sa dostal do pozornosti verejnosti, keď popri štúdiu zubného lekárstva na prestížnej Soulskej národnej univerzite dosiahol plný počet bodov v prijímacom teste na štúdium práva.
Od víkendu však čelil podozreniam z podvádzania pomocou umelej inteligencie. I Čin-u obvinenia odmietal.
V snahe vyvrátiť pochybnosti oznámil, že vo štvrtok bude naživo vysielať svoje riešenie jazykovej časti juhokórejskej prijímacej skúšky na vysoké školy. Na plánovaný prenos sa však nedostavil.
Polícia uviedla, že muža našla na nezverejnenom mieste v soulskom obvode Kangdong. Juhokórejské úrady pritom často používajú označenie „v stave zástavy srdca“ predtým, ako niekoho oficiálne vyhlásia za mŕtveho.
„Ak bude vyhlásený za mŕtveho, úrady vykonajú súdnu pitvu a ďalšie úkony na zistenie okolností prípadu,“ uviedla polícia.
Prípad vyvolal v Južnej Kórei rozsiahlu pozornosť vzhľadom na mimoriadne konkurenčné prostredie v oblasti vzdelávania a rastúce obavy z možného zneužívania umelej inteligencie pri skúškach.
Zdroj: SITA.sk - Muža podozrivého z podvádzania pri prijímacích skúškach na právo pomocou AI našla polícia so zástavou srdca © SITA Všetky práva vyhradené.
Juhokórejská polícia vo štvrtok našla muža, ktorý sa tento rok preslávil perfektným výsledkom v prijímacej skúške na právnickú fakultu, „v stave zástavy srdca“. Muža našli potom, ako úrady dostali oznámenie vyjadrujúce obavy, že sa môže pokúsiť o samovraždu.
Dokonalé skóre
Tridsaťdvaročný I Čin-u sa dostal do pozornosti verejnosti, keď popri štúdiu zubného lekárstva na prestížnej Soulskej národnej univerzite dosiahol plný počet bodov v prijímacom teste na štúdium práva.
Od víkendu však čelil podozreniam z podvádzania pomocou umelej inteligencie. I Čin-u obvinenia odmietal.
V snahe vyvrátiť pochybnosti oznámil, že vo štvrtok bude naživo vysielať svoje riešenie jazykovej časti juhokórejskej prijímacej skúšky na vysoké školy. Na plánovaný prenos sa však nedostavil.
Na hranici smrti
Polícia uviedla, že muža našla na nezverejnenom mieste v soulskom obvode Kangdong. Juhokórejské úrady pritom často používajú označenie „v stave zástavy srdca“ predtým, ako niekoho oficiálne vyhlásia za mŕtveho.
„Ak bude vyhlásený za mŕtveho, úrady vykonajú súdnu pitvu a ďalšie úkony na zistenie okolností prípadu,“ uviedla polícia.
Prípad vyvolal v Južnej Kórei rozsiahlu pozornosť vzhľadom na mimoriadne konkurenčné prostredie v oblasti vzdelávania a rastúce obavy z možného zneužívania umelej inteligencie pri skúškach.
Zdroj: SITA.sk - Muža podozrivého z podvádzania pri prijímacích skúškach na právo pomocou AI našla polícia so zástavou srdca © SITA Všetky práva vyhradené.
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