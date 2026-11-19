Trump dostal od poľského prezidenta tajný jantárový trón. O luxusnom dare nevedelo ani ministerstvo zahraničia
Nezvyčajný dar k 80. narodeninám amerického prezidenta vyvolal v Poľsku politickú kontroverziu. Masívne zdobené kreslo vzniklo ešte za prezidentovania Andrzeja Dudu a jeho cena zostáva ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Nezvyčajný dar k 80. narodeninám amerického prezidenta vyvolal v Poľsku politickú kontroverziu. Masívne zdobené kreslo vzniklo ešte za prezidentovania Andrzeja Dudu a jeho cena zostáva neznáma.
Poľský prezident Karol Nawrocki daroval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k jeho 80. narodeninám luxusné kreslo bohato zdobené jantárom. O nezvyčajnom dare pritom podľa zistení poľskej televízie TVN24 nevedelo ani poľské ministerstvo zahraničných vecí či veľvyslanectvo vo Washingtone. Prípad vyvolal kritiku opozičných politikov, ktorí žiadajú vysvetlenie okolností darovania aj jeho financovania.
Nawrocki odovzdal dar počas návštevy Washingtonu 14. júna 2026, keď Trump oslavoval 80. narodeniny. Prezidentská kancelária pred cestou oznámila, že americká hlava štátu dostane dva dary – jeden oficiálny a druhý osobný. Zatiaľ čo o prvom sa verejnosť dozvedela okamžite, podoba druhého zostala utajená približne päť mesiacov.
Oficiálnym darom bola mramorová doska určená pre plánovaný víťazný oblúk vo Washingtone, ktorý má pripomínať 250. výročie nezávislosti Spojených štátov. O druhom dare sa špekulovalo, pričom poľský týždenník Newsweek pôvodne naznačoval, že by mohlo ísť o zlaté manžetové gombíky s čiernym ónyxom.
Novinári TVN24+ však zistili, že Trump v skutočnosti dostal masívne vyrezávané kreslo zdobené jantárom a dekoratívnymi prvkami odkazujúcimi na americkú architektúru. Podľa ich informácií o jeho existencii nevedeli dokonca ani niektorí pracovníci kancelárie poľského prezidenta.
Príbeh jantárového kresla sa pritom začal už počas pôsobenia bývalého poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Jeho autorom je remeselník a umelec Lucjan Myrta zo Sopotu, ktorý sa špecializuje na výrobky z jantáru. V roku 2018 daroval Dudovi podobné kreslo, ktoré dodnes stojí v prezidentskej rezidencii Belweder.
Dudova kancelária následne objednala druhé kreslo, tentoraz určené pre Trumpa počas jeho prvého prezidentského mandátu. Americký prezident však napokon do Poľska nepricestoval, a tak dielo zostalo v umelcovej dielni. Až na jar 2026 padlo rozhodnutie odovzdať ho Trumpovi vo Washingtone. Nawrocki pritom v auguste tohto roka ocenil Myrtu Dôstojníckym krížom Rádu znovuzrodenia Poľska.
Hodnota jantárového kresla zatiaľ nie je známa. Podľa portálu Gazeta.pl vyvolalo odhalenie daru pobúrenie medzi poľskými opozičnými politikmi. Poslanec Tomasz Trela označil kreslo za symbol podlizovania sa Trumpovi.
Kriticky sa vyjadril aj poľský vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski. „Dary, z ktorých si potom ľudia robia posmech a po ktorých zostáva nepríjemná pachuť,“ komentoval rozhodnutie prezidenta. Kauza tak otvorila otázky nielen o primeranosti luxusného daru, ale aj o tom, prečo o jeho odovzdaní neboli informované kľúčové poľské diplomatické inštitúcie.
Zdroj: SITA.sk - Trump dostal od poľského prezidenta tajný jantárový trón. O luxusnom dare nevedelo ani ministerstvo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľský prezident Karol Nawrocki daroval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi k jeho 80. narodeninám luxusné kreslo bohato zdobené jantárom. O nezvyčajnom dare pritom podľa zistení poľskej televízie TVN24 nevedelo ani poľské ministerstvo zahraničných vecí či veľvyslanectvo vo Washingtone. Prípad vyvolal kritiku opozičných politikov, ktorí žiadajú vysvetlenie okolností darovania aj jeho financovania.
Nawrocki odovzdal dar počas návštevy Washingtonu 14. júna 2026, keď Trump oslavoval 80. narodeniny. Prezidentská kancelária pred cestou oznámila, že americká hlava štátu dostane dva dary – jeden oficiálny a druhý osobný. Zatiaľ čo o prvom sa verejnosť dozvedela okamžite, podoba druhého zostala utajená približne päť mesiacov.
Oficiálny dar
Oficiálnym darom bola mramorová doska určená pre plánovaný víťazný oblúk vo Washingtone, ktorý má pripomínať 250. výročie nezávislosti Spojených štátov. O druhom dare sa špekulovalo, pričom poľský týždenník Newsweek pôvodne naznačoval, že by mohlo ísť o zlaté manžetové gombíky s čiernym ónyxom.
Novinári TVN24+ však zistili, že Trump v skutočnosti dostal masívne vyrezávané kreslo zdobené jantárom a dekoratívnymi prvkami odkazujúcimi na americkú architektúru. Podľa ich informácií o jeho existencii nevedeli dokonca ani niektorí pracovníci kancelárie poľského prezidenta.
Príbeh jantárového kresla
Príbeh jantárového kresla sa pritom začal už počas pôsobenia bývalého poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Jeho autorom je remeselník a umelec Lucjan Myrta zo Sopotu, ktorý sa špecializuje na výrobky z jantáru. V roku 2018 daroval Dudovi podobné kreslo, ktoré dodnes stojí v prezidentskej rezidencii Belweder.
Dudova kancelária následne objednala druhé kreslo, tentoraz určené pre Trumpa počas jeho prvého prezidentského mandátu. Americký prezident však napokon do Poľska nepricestoval, a tak dielo zostalo v umelcovej dielni. Až na jar 2026 padlo rozhodnutie odovzdať ho Trumpovi vo Washingtone. Nawrocki pritom v auguste tohto roka ocenil Myrtu Dôstojníckym krížom Rádu znovuzrodenia Poľska.
Hodnota jantárového kresla zatiaľ nie je známa. Podľa portálu Gazeta.pl vyvolalo odhalenie daru pobúrenie medzi poľskými opozičnými politikmi. Poslanec Tomasz Trela označil kreslo za symbol podlizovania sa Trumpovi.
Kriticky sa vyjadril aj poľský vicepremiér a minister digitalizácie Krzysztof Gawkowski. „Dary, z ktorých si potom ľudia robia posmech a po ktorých zostáva nepríjemná pachuť,“ komentoval rozhodnutie prezidenta. Kauza tak otvorila otázky nielen o primeranosti luxusného daru, ale aj o tom, prečo o jeho odovzdaní neboli informované kľúčové poľské diplomatické inštitúcie.
Zdroj: SITA.sk - Trump dostal od poľského prezidenta tajný jantárový trón. O luxusnom dare nevedelo ani ministerstvo zahraničia © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie
- Daňo rozhodol o víťazstve Třinca a pochválil silu mužstva. Oceliari vedú extraligu o 12 bodov
- Ben Johnson už hral v Michalovciach, na Spiši aj v Nových Zámkoch. Teraz bude v Prešove
- Trump odmieta medzinárodné regulácie AI. Bojí sa, že ohrozia jeho superinteligenciu
- Zelenskyj je podľa Muska klamár, ktorý chce využívať komerčnú sieť Starlink na útočné operácie