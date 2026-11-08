EÚ bude mať zastúpenie na rokovaniach o Ukrajine. Postaráme sa o to, aby bol náš hlas vypočutý, hlási Barrot
Rokovania, naplánované na utorok a stredu, boli doteraz prezentované ako trojstranný formát na úrovni predstaviteľov z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Európa bude mať zastúpenie na ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Rokovania, naplánované na utorok a stredu, boli doteraz prezentované ako trojstranný formát na úrovni predstaviteľov z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov.
Európa bude mať zastúpenie na nadchádzajúcich rokovaniach v Abú Zabí zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine. V nedeľu to uviedlo Francúzsko.
„Európania budú mať svoje zastúpenie a Francúzsko bude v Abú Zabí, aby sa na týchto rokovaniach zúčastnilo,“ povedal pre rozhlasovú stanicu RTL francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump vyvolal obavy z možného príklonu USA ku Kremľu. Trump totiž predpovedal uzavretie „veľmi veľkej“ dohody s Ruskom, ktorá by sa týkala nielen vojny na Ukrajine, ale „celej Európy“.
Rokovania, naplánované na utorok a stredu, boli doteraz prezentované ako trojstranný formát na úrovni predstaviteľov z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Hoci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jasne deklaroval, že si želá zapojenie európskych spojencov do tohto procesu, Rusko naznačilo, že pre európskych zástupcov pri rokovacom stole nie je miesto.
Barrot uviedol, že v minulosti „prebiehali diskusie – niekedy bez účasti Európanov, inokedy s nimi“, no „tentoraz sa zúčastnia“. Dodal: „Francúzsko tam bude a postará sa o to, aby bol hlas Európy vypočutý.“
Vo štvrtok sa v Bruseli stretli predstavitelia USA, európskych krajín, Ukrajiny a NATO. Hovorkyňa NATO uviedla, že cieľom stretnutia bolo „prispieť k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného ukončenia vojny na Ukrajine“.
Jared Kushner, vyslanec a zároveň zať amerického prezidenta, sa na bruselskom rokovaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie. Uviedol, že Spojené štáty pracujú na „širšej európskej bezpečnostnej architektúre, ktorá môže pomôcť vytvoriť podmienky pre trvalý mier“.
Ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine v roku 2022 predložil Kremeľ aliancii NATO ultimátum, ktorého súčasťou bola aj požiadavka na stiahnutie jednotiek NATO z východnej Európy.
Západná vojenská aliancia túto požiadavku odmietla. Kushner vo štvrtok uviedol, že Washington bude na okraj rokovaní v Abú Zabí „úzko konzultovať s našimi európskymi partnermi“ a „ak sa podarí dosiahnuť pokrok, bude sa usilovať o prechod k širšiemu multilaterálnemu formátu za ich priamej účasti“.
Zdroj: SITA.sk - EÚ bude mať zastúpenie na rokovaniach o Ukrajine. Postaráme sa o to, aby bol náš hlas vypočutý, hlási Barrot © SITA Všetky práva vyhradené.
Európa bude mať zastúpenie na nadchádzajúcich rokovaniach v Abú Zabí zameraných na ukončenie vojny na Ukrajine. V nedeľu to uviedlo Francúzsko.
„Európania budú mať svoje zastúpenie a Francúzsko bude v Abú Zabí, aby sa na týchto rokovaniach zúčastnilo,“ povedal pre rozhlasovú stanicu RTL francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot.
Trump spomínal veľmi veľkú dohodu
Jeho vyjadrenie prišlo po tom, čo americký prezident Donald Trump vyvolal obavy z možného príklonu USA ku Kremľu. Trump totiž predpovedal uzavretie „veľmi veľkej“ dohody s Ruskom, ktorá by sa týkala nielen vojny na Ukrajine, ale „celej Európy“.
Rokovania, naplánované na utorok a stredu, boli doteraz prezentované ako trojstranný formát na úrovni predstaviteľov z Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov. Hoci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jasne deklaroval, že si želá zapojenie európskych spojencov do tohto procesu, Rusko naznačilo, že pre európskych zástupcov pri rokovacom stole nie je miesto.
Barrot uviedol, že v minulosti „prebiehali diskusie – niekedy bez účasti Európanov, inokedy s nimi“, no „tentoraz sa zúčastnia“. Dodal: „Francúzsko tam bude a postará sa o to, aby bol hlas Európy vypočutý.“
USA pracujú na širšej bezpečnostnej architektúre
Vo štvrtok sa v Bruseli stretli predstavitelia USA, európskych krajín, Ukrajiny a NATO. Hovorkyňa NATO uviedla, že cieľom stretnutia bolo „prispieť k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného ukončenia vojny na Ukrajine“.
Jared Kushner, vyslanec a zároveň zať amerického prezidenta, sa na bruselskom rokovaní zúčastnil prostredníctvom videokonferencie. Uviedol, že Spojené štáty pracujú na „širšej európskej bezpečnostnej architektúre, ktorá môže pomôcť vytvoriť podmienky pre trvalý mier“.
Ešte pred začiatkom vojny na Ukrajine v roku 2022 predložil Kremeľ aliancii NATO ultimátum, ktorého súčasťou bola aj požiadavka na stiahnutie jednotiek NATO z východnej Európy.
Západná vojenská aliancia túto požiadavku odmietla. Kushner vo štvrtok uviedol, že Washington bude na okraj rokovaní v Abú Zabí „úzko konzultovať s našimi európskymi partnermi“ a „ak sa podarí dosiahnuť pokrok, bude sa usilovať o prechod k širšiemu multilaterálnemu formátu za ich priamej účasti“.
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Zdroj: SITA.sk - EÚ bude mať zastúpenie na rokovaniach o Ukrajine. Postaráme sa o to, aby bol náš hlas vypočutý, hlási Barrot © SITA Všetky práva vyhradené.
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