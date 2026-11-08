Slovenskí hokejisti „vybuchli“ v tretej tretine. Dostali od Nemcov štyri góly a skončili na 3. mieste
Slovenskí hokejisti obsadili na Nemeckom pohári 3. miesto so 4 bodmi. Slovenskí hokejisti nezvládli zápas o 2. miesto na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Nad Nemcami viedli po dvoch tretinách 3:0, ale ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Slovenskí hokejisti obsadili na Nemeckom pohári 3. miesto so 4 bodmi.
Slovenskí hokejisti nezvládli zápas o 2. miesto na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Nad Nemcami viedli po dvoch tretinách 3:0, ale podľahli im 3:4.
O góly slovenského tímu sa postarali Patrik Hrehorčák, Pavol Regenda a Marek Valach. Nemcom však v tretej tretine stačilo 11 minút, aby vyrovnali a nakoniec strelili aj víťazný gól. Jeho autorom bol v 59. min Wojciech Stachowiak.
V záverečnom zápase turnaja dostal v slovenskej bránke prednosť Eugen Rabčan. Útočníka Samuela Bučeka vyradila viróza a v zostave neboli ani ďalší útočník Aurel Nauš a obrancovia Jakub Chromiak a Samuel Kňažko.
Jediný gól v prvej tretine prišiel po necelých šiestich minútach po výbornej robote štvrtého útoku Slovákov. Najprv Čacho čisto odobral puk nemeckému hráčovi, posunul ho na Romana a ten naservíroval Hrehorčákovi. Hráč českého Třinca nechyteľnou strelou nad lapačku prekonal Stettmera.
O čosi neskôr prišla v slovenskej presilovke veľká šanca na 2:0. Bodák vystrelil od modrej, Bjalončík clonil brankárovi, ale puk skončil na žŕdke nemeckej bránky.
„Trochu máme problémy s našou obrannou zónou. Rabčan zatiaľ chytá fantasticky. Som rád, že som strelil gól. Bola to dobrá práca celej našej formácie. Ja som už len zatvoril oči a vystrelil. Ako zlepšiť našu hru v obrannej zóne? Treba byť prvý v súbojoch a dostávať puk čo najskôr preč z obranného pásma,“ uviedol Patrik Hrehorčák po prvej tretine pre JOJ Šport.
Už po minúte a pol druhej tretiny sa Čederle natlačil pred nemeckého brankára a po ňom mal šancu aj Bjalončík, ale Stettmera neprekonali. Osem minút pred koncom druhej tretiny hrali Slováci v oslabení, ale skrytá strela Studeniča pristála na žŕdke nemeckej bránky.
Skóre sa menilo až v 37. min. Pavol Regenda dobrým pohybom v predbránkovom priestore po nahodení puku Turanom prinútil nemeckého obrancu Kastnera, aby si strelil vlastný gól. Do konca druhej tretiny pridali zverenci Vladimíra Országha ešte jeden gól. Skvelú prihrávku Gajdoša premenil Marek Valach na tretí zásah do bránky Nemcov – 3:0.
„Treba hrať jednoducho do konca, nič zbytočne nevymýšľať a držať si od súpera odstup,“ ponúkol recept do tretej tretiny obranca Martin Bodák.
Iba 87 sekúnd trvalo Nemcom, kým v tretej tretine prvýkrát skórovali. Heigl vložil hokejku do strely Zimmermanna a znížil na 1:3. Domáci hokejisti výrazne ožili a začali pribúdať ich šance. Jednu z nich využil Calce a pri vylúčení Jakuba Meliška znížil na 2:3. Iba 17-ročný nemecký talent prekonal Rabčana strelou bekhendom pod hornú žŕdku.
Nemci išli jednoznačne za vyrovnaním a dočkali sa. Pri vylúčení Gajdoša dostal Rieder od Stachu veľa času pred bránkou na zakončenie a aj to využil – 3:3.
V čase 57:41 šiel na trestnú lavicu Kolenič za hrubosť a domáci hokejisti mali ideálnu šancu rozhodnúť zápas. Aj ju využili, konkrétne Stachowiak si dovtedy vylepšoval streleckú pozíciu, kým prekonal Rabčana – 3:4. Ďalšie góly už nepadli a Nemci obsadili na turnaji 2. miesto.
"Disciplína nás stála tento zápas Boli tam zbytočné fauly v tretej tretine, ktoré sa nesmú stávať. Nemci nás potom trestali. Je to príprava, ale na majstrovstvách sveta sa nám to môže škaredo vypomstiť,“ zhodnotil tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Slovensko - Nemecko 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Góly: 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle) - 42. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Blank, Bokk), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Stachowiak (Rieder, Hüttl).
Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk
Zostavy
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák.
Nemecko: Stettmer – Kastner, Hüttl, Wagner, Klein, Karrer, Pasanen, Zimmermann – Calce, Stachowiak, Bokk – T. Heigl, N. Heigl, Oswald – Blank, Loibl, Rieder – Wohlgemuth, Brunnhuber, Schinko - Napravnik.
Ďalší nedeľňajší zápas:
Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Konečná tabuľka:
1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8
2. Nemecko 3 2 0 0 1 8:6 6
3. Slovensko 3 1 0 1 1 11:8 4
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hokejisti „vybuchli“ v tretej tretine. Dostali od Nemcov štyri góly a skončili na 3. mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskí hokejisti nezvládli zápas o 2. miesto na Nemeckom pohári v Düsseldorfe. Nad Nemcami viedli po dvoch tretinách 3:0, ale podľahli im 3:4.
O góly slovenského tímu sa postarali Patrik Hrehorčák, Pavol Regenda a Marek Valach. Nemcom však v tretej tretine stačilo 11 minút, aby vyrovnali a nakoniec strelili aj víťazný gól. Jeho autorom bol v 59. min Wojciech Stachowiak.
Bez Bučeka aj Chromiaka
V záverečnom zápase turnaja dostal v slovenskej bránke prednosť Eugen Rabčan. Útočníka Samuela Bučeka vyradila viróza a v zostave neboli ani ďalší útočník Aurel Nauš a obrancovia Jakub Chromiak a Samuel Kňažko.
Jediný gól v prvej tretine prišiel po necelých šiestich minútach po výbornej robote štvrtého útoku Slovákov. Najprv Čacho čisto odobral puk nemeckému hráčovi, posunul ho na Romana a ten naservíroval Hrehorčákovi. Hráč českého Třinca nechyteľnou strelou nad lapačku prekonal Stettmera.
Skvelý Rabčan
O čosi neskôr prišla v slovenskej presilovke veľká šanca na 2:0. Bodák vystrelil od modrej, Bjalončík clonil brankárovi, ale puk skončil na žŕdke nemeckej bránky.
„Trochu máme problémy s našou obrannou zónou. Rabčan zatiaľ chytá fantasticky. Som rád, že som strelil gól. Bola to dobrá práca celej našej formácie. Ja som už len zatvoril oči a vystrelil. Ako zlepšiť našu hru v obrannej zóne? Treba byť prvý v súbojoch a dostávať puk čo najskôr preč z obranného pásma,“ uviedol Patrik Hrehorčák po prvej tretine pre JOJ Šport.
Už po minúte a pol druhej tretiny sa Čederle natlačil pred nemeckého brankára a po ňom mal šancu aj Bjalončík, ale Stettmera neprekonali. Osem minút pred koncom druhej tretiny hrali Slováci v oslabení, ale skrytá strela Studeniča pristála na žŕdke nemeckej bránky.
Regenda aj Valach
Skóre sa menilo až v 37. min. Pavol Regenda dobrým pohybom v predbránkovom priestore po nahodení puku Turanom prinútil nemeckého obrancu Kastnera, aby si strelil vlastný gól. Do konca druhej tretiny pridali zverenci Vladimíra Országha ešte jeden gól. Skvelú prihrávku Gajdoša premenil Marek Valach na tretí zásah do bránky Nemcov – 3:0.
„Treba hrať jednoducho do konca, nič zbytočne nevymýšľať a držať si od súpera odstup,“ ponúkol recept do tretej tretiny obranca Martin Bodák.
Veľký obrat Nemcov
Iba 87 sekúnd trvalo Nemcom, kým v tretej tretine prvýkrát skórovali. Heigl vložil hokejku do strely Zimmermanna a znížil na 1:3. Domáci hokejisti výrazne ožili a začali pribúdať ich šance. Jednu z nich využil Calce a pri vylúčení Jakuba Meliška znížil na 2:3. Iba 17-ročný nemecký talent prekonal Rabčana strelou bekhendom pod hornú žŕdku.
Zbytočné vylúčenia
Nemci išli jednoznačne za vyrovnaním a dočkali sa. Pri vylúčení Gajdoša dostal Rieder od Stachu veľa času pred bránkou na zakončenie a aj to využil – 3:3.
V čase 57:41 šiel na trestnú lavicu Kolenič za hrubosť a domáci hokejisti mali ideálnu šancu rozhodnúť zápas. Aj ju využili, konkrétne Stachowiak si dovtedy vylepšoval streleckú pozíciu, kým prekonal Rabčana – 3:4. Ďalšie góly už nepadli a Nemci obsadili na turnaji 2. miesto.
Disciplína!
"Disciplína nás stála tento zápas Boli tam zbytočné fauly v tretej tretine, ktoré sa nesmú stávať. Nemci nás potom trestali. Je to príprava, ale na majstrovstvách sveta sa nám to môže škaredo vypomstiť,“ zhodnotil tréner Vladimír Országh pre JOJ Šport.
Nemecký pohár 2026 - Düsseldorf (Nem.):
Slovensko - Nemecko 3:4 (1:0, 2:0, 0:4)
Góly: 6. Hrehorčák (Roman, Čacho), 37. Regenda (Turan, Myklucha), 39. Valach (Gajdoš, Čederle) - 42. Heigl (Zimmermann, Oswald), 48. Calce (Blank, Bokk), 53. Rieder (Bokk, Stachowiak), 59. Stachowiak (Rieder, Hüttl).
Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:3, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Schrader, Kaptain – Reinold, Merk
Zostavy
Slovensko: Rabčan - Bodák, Koch, Turan, Gajdoš, Vitaloš, Stacha, Meliško - Regenda, Myklucha, Studenič - Krivošík, Čederle, Bjalončík - Kolenič, Jellúš, Valach - Roman, Čacho, Hrehorčák.
Nemecko: Stettmer – Kastner, Hüttl, Wagner, Klein, Karrer, Pasanen, Zimmermann – Calce, Stachowiak, Bokk – T. Heigl, N. Heigl, Oswald – Blank, Loibl, Rieder – Wohlgemuth, Brunnhuber, Schinko - Napravnik.
Ďalší nedeľňajší zápas:
Lotyšsko - Rakúsko 6:2 (3:0, 2:2, 1:0)
Konečná tabuľka:
1. Lotyšsko 3 2 1 0 0 12:5 8
2. Nemecko 3 2 0 0 1 8:6 6
3. Slovensko 3 1 0 1 1 11:8 4
4. Rakúsko 3 0 0 0 3 3:15 0
Zdroj: SITA.sk - Slovenskí hokejisti „vybuchli“ v tretej tretine. Dostali od Nemcov štyri góly a skončili na 3. mieste © SITA Všetky práva vyhradené.
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