Nárast nakupujúcich počas obdobia Black Friday zneužívajú podvodníci. Policajti upozorňujú na ich praktiky
Polícia zároveň občanov vyzýva, aby nezadávali platobné a prihlasovacie údaje cez podozrivé odkazy. S príchodom obdobia Black Friday prichádza aj vlna výhodných ponúk ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Polícia zároveň občanov vyzýva, aby nezadávali platobné a prihlasovacie údaje cez podozrivé odkazy.
S príchodom obdobia Black Friday prichádza aj vlna výhodných ponúk a výrazných zliav. Zvýšenú aktivitu nakupujúcich na internete však zneužívajú online podvodníci, ktorí chcú obete obrať o peniaze alebo získať ich citlivé osobné a bankové údaje.
Policajti preto vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. Hovorca Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek priblížil praktiky podvodníkov. Tí si často vytvárajú falošné internetové obchody, ktoré sa od tých originálnych líšia len drobnými detailmi v internetovej adrese. Rizikové pritom môžu byť aj odkazy zasielané prostredníctvom SMS správ, e-mailov či sociálnych sietí.
Pri online nakupovaní tak policajti odporúčajú nakupovať iba v overených internetových obchodoch a dôkladne kontrolovať internetové adresy stránok. Využívať pritom treba bezpečné platobné brány. Polícia zároveň občanov vyzýva, aby nezadávali platobné a prihlasovacie údaje cez podozrivé odkazy.
Podozrenie by zároveň podľa slov policajtov mohli vzbudiť aj príliš výhodné ponuky. Ak sa však už stanete obeťou podvodu, bezodkladne treba kontaktovať banku, požiadať o zablokovanie podozrivých transakcií a zmeniť prístupové heslá. Udalosť treba následne oznámiť polícii na čísle 158 alebo na najbližšom útvare Policajného zboru.
Zdroj: SITA.sk - Nárast nakupujúcich počas obdobia Black Friday zneužívajú podvodníci. Policajti upozorňujú na ich praktiky © SITA Všetky práva vyhradené.
S príchodom obdobia Black Friday prichádza aj vlna výhodných ponúk a výrazných zliav. Zvýšenú aktivitu nakupujúcich na internete však zneužívajú online podvodníci, ktorí chcú obete obrať o peniaze alebo získať ich citlivé osobné a bankové údaje.
Policajti preto vyzývajú verejnosť na zvýšenú opatrnosť. Hovorca Prezídia Policajného zboru Lukáš Pecek priblížil praktiky podvodníkov. Tí si často vytvárajú falošné internetové obchody, ktoré sa od tých originálnych líšia len drobnými detailmi v internetovej adrese. Rizikové pritom môžu byť aj odkazy zasielané prostredníctvom SMS správ, e-mailov či sociálnych sietí.
Pri online nakupovaní tak policajti odporúčajú nakupovať iba v overených internetových obchodoch a dôkladne kontrolovať internetové adresy stránok. Využívať pritom treba bezpečné platobné brány. Polícia zároveň občanov vyzýva, aby nezadávali platobné a prihlasovacie údaje cez podozrivé odkazy.
Podozrenie by zároveň podľa slov policajtov mohli vzbudiť aj príliš výhodné ponuky. Ak sa však už stanete obeťou podvodu, bezodkladne treba kontaktovať banku, požiadať o zablokovanie podozrivých transakcií a zmeniť prístupové heslá. Udalosť treba následne oznámiť polícii na čísle 158 alebo na najbližšom útvare Policajného zboru.
Zdroj: SITA.sk - Nárast nakupujúcich počas obdobia Black Friday zneužívajú podvodníci. Policajti upozorňujú na ich praktiky © SITA Všetky práva vyhradené.
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