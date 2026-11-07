Trinástka v kalendári, tisícka v hre! Čo ak bude piatok 13. vaším šťastným dňom?
Hovorí sa, že piatok trinásteho treba radšej prečkať doma, vyhýbať sa čiernym mačkám a pre istotu ani nevstávať z postele ľavou nohou. Ale čo ak sa tentoraz všetky povery mýlia? Čo ak práve ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Hovorí sa, že piatok trinásteho treba radšej prečkať doma, vyhýbať sa čiernym mačkám a pre istotu ani nevstávať z postele ľavou nohou.
Ale čo ak sa tentoraz všetky povery mýlia? Čo ak práve trinástka prinesie dôvod na úsmev?
Spoločnosť TIPOS má na piatok 13. pripravené niečo, čo rozhodne stojí za pozornosť. Obľúbené číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, Eurojackpot a Všetko alebo nič totiž spája špeciálne prémiové žrebovanie. A v hre je až 40 prémií po 1 000 €!
Pravidlá šťastnej trinástky sú jednoduché: 13. 11. 2026 si podajte jednu alebo viacero zo štyroch vybraných číselných lotérií a môžete byť medzi vyžrebovanými. Z každej uvedenej číselnej lotérie vyžrebujeme desať výhercov, takže na svoju tisíceurovú prémiu čaká až 40 šťastlivcov. Štyri číselné lotérie, štyridsať prémií a poriadna dávka piatkovej atmosféry!
Tak čo, necháte trinástku iba strašiť, alebo jej dáte príležitosť ukázať aj svoju veselšiu stránku? Vyberte si svoju obľúbenú hru a pridajte sa k piatkovej výzve.
Vyžrebované výherné kódy budú zverejnené na tipos.sk. Hrať môžete 13. 11. 2026 online v aplikácii alebo na predajných miestach TIPOS.
Piatok 13. je len dátum. To, aký príbeh mu dáte, je už na vás!
18+ Spoločnosť TIPOS odvádza 20 % z hernej istiny z číselných a okamžitých lotérií na podporu slovenského športu. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša možné zdravotné riziká. Viac informácií na tipos.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trinástka v kalendári, tisícka v hre! Čo ak bude piatok 13. vaším šťastným dňom? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ale čo ak sa tentoraz všetky povery mýlia? Čo ak práve trinástka prinesie dôvod na úsmev?
Spoločnosť TIPOS má na piatok 13. pripravené niečo, čo rozhodne stojí za pozornosť. Obľúbené číselné lotérie LOTO, LOTO 5 z 35, Eurojackpot a Všetko alebo nič totiž spája špeciálne prémiové žrebovanie. A v hre je až 40 prémií po 1 000 €!
Pravidlá šťastnej trinástky sú jednoduché: 13. 11. 2026 si podajte jednu alebo viacero zo štyroch vybraných číselných lotérií a môžete byť medzi vyžrebovanými. Z každej uvedenej číselnej lotérie vyžrebujeme desať výhercov, takže na svoju tisíceurovú prémiu čaká až 40 šťastlivcov. Štyri číselné lotérie, štyridsať prémií a poriadna dávka piatkovej atmosféry!
Tak čo, necháte trinástku iba strašiť, alebo jej dáte príležitosť ukázať aj svoju veselšiu stránku? Vyberte si svoju obľúbenú hru a pridajte sa k piatkovej výzve.
Vyžrebované výherné kódy budú zverejnené na tipos.sk. Hrať môžete 13. 11. 2026 online v aplikácii alebo na predajných miestach TIPOS.
Piatok 13. je len dátum. To, aký príbeh mu dáte, je už na vás!
18+ Spoločnosť TIPOS odvádza 20 % z hernej istiny z číselných a okamžitých lotérií na podporu slovenského športu. Zákaz hrania hazardných hier osobám mladším ako 18 rokov. Hazardné hry predstavujú riziko vysokých finančných strát. Nadmerné hranie prináša možné zdravotné riziká. Viac informácií na tipos.sk.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Trinástka v kalendári, tisícka v hre! Čo ak bude piatok 13. vaším šťastným dňom? © SITA Všetky práva vyhradené.
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