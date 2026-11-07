Banská Bystrica otvorila novú atrakciu. Na Urpíne pribudla visutá vyhliadková lávka
Lávka je dlhá 10 metrov, váži 2,5 tony a je vybavená oceľovými bezpečnostnými sieťami a protišmykovým povrchom roštov, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť návštevníkov. Mesto Banská Bystrica v ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Lávka je dlhá 10 metrov, váži 2,5 tony a je vybavená oceľovými bezpečnostnými sieťami a protišmykovým povrchom roštov, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť návštevníkov.
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko dokončili a sprístupnili novú visutú vyhliadkovú lávku na vrchu Urpín. Lávka je dlhá 10 metrov, váži 2,5 tony a je vybavená oceľovými bezpečnostnými sieťami a protišmykovým povrchom roštov, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť návštevníkov.
Myšlienka projektu prišla už v roku 2022, keď boli vypracované prvé štúdie. Zatiaľ čo náklady na dominantné vyhliadkové veže dosahujú približne 500-tisíc eur a viac, Banská Bystrica zvolila cenovo efektívne riešenie. Celá investícia do visutej lávky predstavovala približne 50-tisíc eur. Financovanie zabezpečilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR cez OOCR Stredné Slovensko. Mestský rozpočet tak ušetril značné prostriedky pre ďalšie rozvojové projekty.
Ako informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora, skalná vyhliadka dlhodobo priťahovala rodiny s deťmi, no za šera tu hrozilo riziko pádu či úrazu. Padanie kameňov zo skalného terénu ohrozovalo frekventovanú železničnú trať pod vyhliadkou.
Pevná oceľová konštrukcia novej lávky spolu s bezpečnostnými sieťami teraz chráni návštevníkov i trať. „Išlo nám predovšetkým o bezpečnosť návštevníkov, keďže ide o známe a obľúbené miesto. Som rád, že sa podarilo nájsť technické riešenie, ktoré zabezpečilo vyhliadku a zároveň prirodzene zapadlo do okolitého terénu,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.
Pri návrhu lávky bol kladený dôraz na zachovanie prirodzeného charakteru Urpína. „Pri návrhu vyhliadky sme sa inšpirovali osvedčenými riešeniami z náročných horských terénov. Využili sme technické prvky, ktoré sú preverené v alpských strediskách, na Skalke pri Kremnici či na Lomnickom štíte. Prioritou bolo naplnenie funkčných a bezpečnostných parametrov, ako je protišmykový povrch a stabilné kotvenie aj v nepriaznivom počasí,“ povedal výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
Nová lávka nadväzuje na postupnú revitalizáciu Urpína, ktorý je známy prírodnými krásami, lipovou alejou a atrakciami. „Urpín je obľúbeným miestom prechádzok Bystričanov. Nová vyhliadka prispieva k atraktívnosti miesta aj pre návštevníkov mesta. Blízkosť prírody je veľkou výhodou a lávka nám umožňuje lepšie ukázať krásy mesta z výšky,“ doplnil Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Návštevníci majú na výber z viacerých prístupových trás. Najpohodlnejšia vedie po modrej značke cez barokovú Kalváriu vhodnou pre rodiny s deťmi, alternatívou je náučný chodník Serpentíny Urpín s prístupom po žltej a zelenej značke. Podrobné mapy trás a tipy na výlety v Banskej Bystrici a okolí sú dostupné na webovej stránke: https://centralslovakia.eu/zazitky/nova-visuta-vyhliadka-na-urpine/
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica otvorila novú atrakciu. Na Urpíne pribudla visutá vyhliadková lávka © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko dokončili a sprístupnili novú visutú vyhliadkovú lávku na vrchu Urpín. Lávka je dlhá 10 metrov, váži 2,5 tony a je vybavená oceľovými bezpečnostnými sieťami a protišmykovým povrchom roštov, čo výrazne zvyšuje bezpečnosť návštevníkov.
Myšlienka projektu prišla už v roku 2022, keď boli vypracované prvé štúdie. Zatiaľ čo náklady na dominantné vyhliadkové veže dosahujú približne 500-tisíc eur a viac, Banská Bystrica zvolila cenovo efektívne riešenie. Celá investícia do visutej lávky predstavovala približne 50-tisíc eur. Financovanie zabezpečilo Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR cez OOCR Stredné Slovensko. Mestský rozpočet tak ušetril značné prostriedky pre ďalšie rozvojové projekty.
Má zvýšiť bezpečnosť návštevníkov aj trate
Ako informovala Barbara Károlyová z kancelárie banskobystrického primátora, skalná vyhliadka dlhodobo priťahovala rodiny s deťmi, no za šera tu hrozilo riziko pádu či úrazu. Padanie kameňov zo skalného terénu ohrozovalo frekventovanú železničnú trať pod vyhliadkou.
Pevná oceľová konštrukcia novej lávky spolu s bezpečnostnými sieťami teraz chráni návštevníkov i trať. „Išlo nám predovšetkým o bezpečnosť návštevníkov, keďže ide o známe a obľúbené miesto. Som rád, že sa podarilo nájsť technické riešenie, ktoré zabezpečilo vyhliadku a zároveň prirodzene zapadlo do okolitého terénu,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.
Pri návrhu lávky bol kladený dôraz na zachovanie prirodzeného charakteru Urpína. „Pri návrhu vyhliadky sme sa inšpirovali osvedčenými riešeniami z náročných horských terénov. Využili sme technické prvky, ktoré sú preverené v alpských strediskách, na Skalke pri Kremnici či na Lomnickom štíte. Prioritou bolo naplnenie funkčných a bezpečnostných parametrov, ako je protišmykový povrch a stabilné kotvenie aj v nepriaznivom počasí,“ povedal výkonný riaditeľ OOCR Stredné Slovensko Jiří Pěč.
Na vyhliadku vedie viacero turistických trás
Nová lávka nadväzuje na postupnú revitalizáciu Urpína, ktorý je známy prírodnými krásami, lipovou alejou a atrakciami. „Urpín je obľúbeným miestom prechádzok Bystričanov. Nová vyhliadka prispieva k atraktívnosti miesta aj pre návštevníkov mesta. Blízkosť prírody je veľkou výhodou a lávka nám umožňuje lepšie ukázať krásy mesta z výšky,“ doplnil Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu Mestského úradu v Banskej Bystrici.
Návštevníci majú na výber z viacerých prístupových trás. Najpohodlnejšia vedie po modrej značke cez barokovú Kalváriu vhodnou pre rodiny s deťmi, alternatívou je náučný chodník Serpentíny Urpín s prístupom po žltej a zelenej značke. Podrobné mapy trás a tipy na výlety v Banskej Bystrici a okolí sú dostupné na webovej stránke: https://centralslovakia.eu/zazitky/nova-visuta-vyhliadka-na-urpine/
Zdroj: SITA.sk - Banská Bystrica otvorila novú atrakciu. Na Urpíne pribudla visutá vyhliadková lávka © SITA Všetky práva vyhradené.
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