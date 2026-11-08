Koalíciu čaká dôležitá skúška v parlamente. Szalay hovorí, že sa ukáže skutočný počet jej poslancov
Odchody alebo transfery poslancov sú podľa Šaška súčasťou každého volebného obdobia. V utorok 10. novembra sa na schôdzi Národnej rady SR ukáže, koľko má ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Odchody alebo transfery poslancov sú podľa Šaška súčasťou každého volebného obdobia.
V utorok 10. novembra sa na schôdzi Národnej rady SR ukáže, koľko má vládna koalícia poslancov. Skonštatoval to opozičný poslanec Tomáš Szalay (SaS) s tým, že v utorok by sa po približne týždni malo prvýkrát hlasovať.
„Vtedy sa ukáže, či majú 76 (poslancov) a ktorí poslanci vlastne podporujú túto vládnu koalíciu,“ uviedol Szalay. Opozícia by podľa neho mala byť na hlasovaní v plnom počte. „Určite nebudeme podporovať vládne návrhy,“ zdôraznil poslanec. Zároveň pripomenul výrok poslanca a exministra životného prostredia Tomáša Tarabu, že ministri za SNS by už nemali byť vo funkciách. „Zrejme tam nájdeme nejaký prienik,“ vyhlásil Szalay.
Opozičný poslanec si však myslí, že súčasná vláda dovládne do riadnych volieb v septembri 2027. „Lebo ten tmel, ktorý ich drží pohromade, to znamená, že sú ´pri koryte´ a môžu rozhodovať o verejných zdrojoch a môžu ich posielať prípadne svojim kamarátom, je príliš veľký na to, aby si vypustili ten rybník,“ skonštatoval Szalay.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti povedal, že poslanecký klub jeho strany Hlas-SD je momentálne napriek predošlým odchodom piatich poslancov stabilný. „Mne za tejto situácie už prešla možno najzásadnejšia novela alebo najzásadnejšia reforma takzvaného liekového zákona,“ pripomenul s tým, že pre neho sa nič nemení a naďalej bude diskutovať s poslancami.
Odchody alebo transfery poslancov sú podľa Šaška súčasťou každého volebného obdobia. „Je to niečo, čo sa deje. My to musíme rešpektovať,“ doplnil minister.
Zdroj: SITA.sk - Koalíciu čaká dôležitá skúška v parlamente. Szalay hovorí, že sa ukáže skutočný počet jej poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
V utorok 10. novembra sa na schôdzi Národnej rady SR ukáže, koľko má vládna koalícia poslancov. Skonštatoval to opozičný poslanec Tomáš Szalay (SaS) s tým, že v utorok by sa po približne týždni malo prvýkrát hlasovať.
Opozícia chce byť na hlasovaní v plnom počte
„Vtedy sa ukáže, či majú 76 (poslancov) a ktorí poslanci vlastne podporujú túto vládnu koalíciu,“ uviedol Szalay. Opozícia by podľa neho mala byť na hlasovaní v plnom počte. „Určite nebudeme podporovať vládne návrhy,“ zdôraznil poslanec. Zároveň pripomenul výrok poslanca a exministra životného prostredia Tomáša Tarabu, že ministri za SNS by už nemali byť vo funkciách. „Zrejme tam nájdeme nejaký prienik,“ vyhlásil Szalay.
Opozičný poslanec si však myslí, že súčasná vláda dovládne do riadnych volieb v septembri 2027. „Lebo ten tmel, ktorý ich drží pohromade, to znamená, že sú ´pri koryte´ a môžu rozhodovať o verejných zdrojoch a môžu ich posielať prípadne svojim kamarátom, je príliš veľký na to, aby si vypustili ten rybník,“ skonštatoval Szalay.
Šaško tvrdí, že klub Hlasu-SD je stabilný
Minister zdravotníctva Kamil Šaško v tejto súvislosti povedal, že poslanecký klub jeho strany Hlas-SD je momentálne napriek predošlým odchodom piatich poslancov stabilný. „Mne za tejto situácie už prešla možno najzásadnejšia novela alebo najzásadnejšia reforma takzvaného liekového zákona,“ pripomenul s tým, že pre neho sa nič nemení a naďalej bude diskutovať s poslancami.
Odchody alebo transfery poslancov sú podľa Šaška súčasťou každého volebného obdobia. „Je to niečo, čo sa deje. My to musíme rešpektovať,“ doplnil minister.
Zdroj: SITA.sk - Koalíciu čaká dôležitá skúška v parlamente. Szalay hovorí, že sa ukáže skutočný počet jej poslancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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