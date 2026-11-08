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Ruské drony a rakety zasiahli ukrajinskú energetickú sieť. Viac než 600-tisíc ľudí je bez elektriny

Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu krutú vojnovú zimu, zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje každodenné vzdušné útoky a zasypáva energetickú sieť dronmi a raketami. Ruské ...

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8.11.2026 (SITA.sk) - Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu krutú vojnovú zimu, zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje každodenné vzdušné útoky a zasypáva energetickú sieť dronmi a raketami.

Ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru pripravili o elektrinu státisíce domácností v Dnipropetrovskej a Charkovskej oblasti.

V nedeľu o tom informovali úrady a dodávateľ energie. Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu krutú vojnovú zimu, zatiaľ čo Rusko zintenzívňuje každodenné vzdušné útoky a zasypáva energetickú sieť dronmi a raketami.

Bez elektriny zostali státisíce obyvateľov


Energetická spoločnosť DTEK na platforme Telegram uviedla, že v centrálnej Dnipropetrovskej oblasti zostalo bez elektriny viac než 600 000 obyvateľov. Dodala, že nočný útok poškodil dôležité energetické zariadenia. Spoločnosť pracuje na obnove dodávok elektriny, no túto úlohu komplikujú opakované útoky.

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Pri inom útoku zasiahol ruský dron „zariadenie kritickej infraštruktúry“ v severovýchodnej Charkovskej oblasti. Informoval o tom na sociálnych sieťach Mykola Bakšejev, starosta mesta Zlatopil.

„Bez elektriny zostalo v Charkovskej oblasti takmer 250 000 odberateľov,“ uviedol Bakšejev. Dodal, že prebiehajú opravy, no „presný čas obnovenia dodávok elektriny zatiaľ nie je známy“.

Zelenskyj hovorí o nátlaku pred rokovaniami


Prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Rusko zo zintenzívnenia útokov s cieľom vyvinúť nátlak na Kyjev pred trojstrannými rokovaniami v Abú Zabí, ktoré sú naplánované na utorok a stredu.

Rusko počas celej invázie, ktorá trvá už štyri a pol roka, sústavne ničí ukrajinskú energetickú sieť a infraštruktúru. Ukrajina tak vstupuje do ďalšej vojnovej zimy, pričom teploty sa už teraz pohybujú okolo bodu mrazu.

 


Zdroj: SITA.sk - Ruské drony a rakety zasiahli ukrajinskú energetickú sieť. Viac než 600-tisíc ľudí je bez elektriny © SITA Všetky práva vyhradené.

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