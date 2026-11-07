Ak žena uprednostní prácu pred rodinou, spoločnosť ju hodnotí negatívne. Tlak na úspešné ženy je silný
Negatívne hodnotenie kariérne orientovaných žien zo strany spoločnosti vníma až 83 % samotných žien a 57 % mužov. Ženy na Slovensku stále narážajú na neviditeľné, no výrazné bariéry v ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Negatívne hodnotenie kariérne orientovaných žien zo strany spoločnosti vníma až 83 % samotných žien a 57 % mužov.
Ženy na Slovensku stále narážajú na neviditeľné, no výrazné bariéry v kariérnom raste. Až 70 % Slovákov priznalo, že ak žena uprednostní kariéru pred rodinou, spoločnosť ju hodnotí negatívne. Pri mužoch si rovnaký predsudok všimla len desatina ľudí. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu 365.bank.
Prieskum ukázal, že spoločenský tlak na úspešné ženy ostáva mimoriadne silný. Podľa jeho výsledkov negatívne hodnotenie kariérne orientovaných žien zo strany spoločnosti vníma až 83 % samotných žien a 57 % mužov. Tieto predsudky pritom priamo súvisia s očakávaniami okolo rodinného života a starostlivosti o domácnosť.
Viac než tri štvrtiny Slovákov (77 %) si myslí, že rodinné povinnosti ovplyvňujú kariérne možnosti žien výrazne viac než možnosti mužov. Medzi ženami je pritom o tejto nerovnosti presvedčená drvivá väčšina, podľa prieskumu si to myslí 84 % respondentiek. Takmer dve tretiny oslovených (64 %) zároveň súhlasia s tým, že ženy musia svoj pracovný úspech dokazovať podstatne viac ako ich mužskí kolegovia. Tento pocit majú opäť prevažne ženy, potvrdilo ho 83 % opýtaných. Medzi mužmi tento názor zdieľa necelá polovica (47 %).
„Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že ženy vstupujú do pracovného života s neviditeľným závažím. Kým od mužov sa prirodzene očakáva budovanie kariéry a založenie rodiny ich v očiach verejnosti nijako nehendikepuje, od žien sa stále primárne vyžaduje aj rola matky. Ak sa rozhodnú venovať svojej profesii, čelia spoločenskému odsúdeniu siedmich z desiatich ľudí. Pre prekonanie tohto statusu quo je kľúčové stierať rozdiely a vytvárať na pracoviskách podmienky, ktoré nebudú ženy penalizovať za to, že majú rodinu, ani za to, že chcú uspieť,“ uviedla Zuzana Blažečková Janove z 365.bank.
Prieskum ukázal aj rozdiel v tom, ako muži a ženy vnímajú potrebu rodového vyváženia v top manažmente firiem. Celkovo 58 % Slovákov považuje za dôležité, aby bolo vo vedení spoločnosti približne rovnaké zastúpenie žien a mužov. Avšak, kým rovnomerné zastúpenie pohlaví vo firme podporuje sedem z desiatich žien, u mužov tento cieľ zdieľa 45 % respondentov. Nesúhlas či výhrady s takýmto vyvážením vyjadrilo 18 % mužov.
Zdroj: SITA.sk - Ak žena uprednostní prácu pred rodinou, spoločnosť ju hodnotí negatívne. Tlak na úspešné ženy je silný © SITA Všetky práva vyhradené.
Ženy na Slovensku stále narážajú na neviditeľné, no výrazné bariéry v kariérnom raste. Až 70 % Slovákov priznalo, že ak žena uprednostní kariéru pred rodinou, spoločnosť ju hodnotí negatívne. Pri mužoch si rovnaký predsudok všimla len desatina ľudí. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu 365.bank.
Prieskum ukázal, že spoločenský tlak na úspešné ženy ostáva mimoriadne silný. Podľa jeho výsledkov negatívne hodnotenie kariérne orientovaných žien zo strany spoločnosti vníma až 83 % samotných žien a 57 % mužov. Tieto predsudky pritom priamo súvisia s očakávaniami okolo rodinného života a starostlivosti o domácnosť.
Viac než tri štvrtiny Slovákov (77 %) si myslí, že rodinné povinnosti ovplyvňujú kariérne možnosti žien výrazne viac než možnosti mužov. Medzi ženami je pritom o tejto nerovnosti presvedčená drvivá väčšina, podľa prieskumu si to myslí 84 % respondentiek. Takmer dve tretiny oslovených (64 %) zároveň súhlasia s tým, že ženy musia svoj pracovný úspech dokazovať podstatne viac ako ich mužskí kolegovia. Tento pocit majú opäť prevažne ženy, potvrdilo ho 83 % opýtaných. Medzi mužmi tento názor zdieľa necelá polovica (47 %).
„Výsledky prieskumu jasne ukazujú, že ženy vstupujú do pracovného života s neviditeľným závažím. Kým od mužov sa prirodzene očakáva budovanie kariéry a založenie rodiny ich v očiach verejnosti nijako nehendikepuje, od žien sa stále primárne vyžaduje aj rola matky. Ak sa rozhodnú venovať svojej profesii, čelia spoločenskému odsúdeniu siedmich z desiatich ľudí. Pre prekonanie tohto statusu quo je kľúčové stierať rozdiely a vytvárať na pracoviskách podmienky, ktoré nebudú ženy penalizovať za to, že majú rodinu, ani za to, že chcú uspieť,“ uviedla Zuzana Blažečková Janove z 365.bank.
Prieskum ukázal aj rozdiel v tom, ako muži a ženy vnímajú potrebu rodového vyváženia v top manažmente firiem. Celkovo 58 % Slovákov považuje za dôležité, aby bolo vo vedení spoločnosti približne rovnaké zastúpenie žien a mužov. Avšak, kým rovnomerné zastúpenie pohlaví vo firme podporuje sedem z desiatich žien, u mužov tento cieľ zdieľa 45 % respondentov. Nesúhlas či výhrady s takýmto vyvážením vyjadrilo 18 % mužov.
Zdroj: SITA.sk - Ak žena uprednostní prácu pred rodinou, spoločnosť ju hodnotí negatívne. Tlak na úspešné ženy je silný © SITA Všetky práva vyhradené.
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