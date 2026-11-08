Južne od Káhiry sa zrazili dva vlaky, zahynuli štyria ľudia a ďalšie desiatky sú zranené – FOTO
Prezident Abdal Fattáh as-Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkými obavami“ a nariadil úradom, aby vykonali urgentné vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa zistí ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Prezident Abdal Fattáh as-Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkými obavami“ a nariadil úradom, aby vykonali urgentné vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa zistí nedbanlivosť“.
Južne od egyptského hlavného mesta sa zrazili dva vlaky. Štyria ľudia zahynuli a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedli úrady.
Egyptský železničný úrad uviedol, že vlak smerujúci z Gízy do Fajjúmu narazil do zadnej časti iného vlaku smerujúceho na juh z Káhiry do mesta Asuán. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že podľa predbežných údajov pri nehode zahynuli štyria cestujúci a 88 ďalších sa v súčasnosti lieči so zraneniami v nemocniciach v oblasti Gízy. Štátne médiá predtým informovali o 120 zranených, bez toho, aby objasnili stupeň zranení.
Prezident Abdal Fattáh as-Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkými obavami“ a nariadil úradom, aby vykonali urgentné vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa zistí nedbanlivosť“. Úrady uviedli, že začali vyšetrovanie príčiny nehody, ku ktorej došlo v oblasti Al-Ayyat v Gíze, mieste najhoršej železničnej katastrofy v histórii Egypta.
110 miliónov obyvateľov Egypta je vo veľkej miere závislých od železničnej dopravy, ale táto sieť utrpela opakované smrteľné nehody. Egypt v poslednom desaťročí investoval miliardy dolárov do modernizácie svojej dopravnej infraštruktúry vrátane nových diaľnic a vysokorýchlostných železničných tratí, ale zatiaľ neprepracoval veľkú časť svojej starnúcej železničnej siete
Zdroj: SITA.sk - Južne od Káhiry sa zrazili dva vlaky, zahynuli štyria ľudia a ďalšie desiatky sú zranené – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Južne od egyptského hlavného mesta sa zrazili dva vlaky. Štyria ľudia zahynuli a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedli úrady.
Egyptský železničný úrad uviedol, že vlak smerujúci z Gízy do Fajjúmu narazil do zadnej časti iného vlaku smerujúceho na juh z Káhiry do mesta Asuán. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že podľa predbežných údajov pri nehode zahynuli štyria cestujúci a 88 ďalších sa v súčasnosti lieči so zraneniami v nemocniciach v oblasti Gízy. Štátne médiá predtým informovali o 120 zranených, bez toho, aby objasnili stupeň zranení.
Prezident Abdal Fattáh as-Sísí uviedol, že nehodu sleduje „s veľkými obavami“ a nariadil úradom, aby vykonali urgentné vyšetrovanie s cieľom „priviesť k zodpovednosti každého, u koho sa zistí nedbanlivosť“. Úrady uviedli, že začali vyšetrovanie príčiny nehody, ku ktorej došlo v oblasti Al-Ayyat v Gíze, mieste najhoršej železničnej katastrofy v histórii Egypta.
110 miliónov obyvateľov Egypta je vo veľkej miere závislých od železničnej dopravy, ale táto sieť utrpela opakované smrteľné nehody. Egypt v poslednom desaťročí investoval miliardy dolárov do modernizácie svojej dopravnej infraštruktúry vrátane nových diaľnic a vysokorýchlostných železničných tratí, ale zatiaľ neprepracoval veľkú časť svojej starnúcej železničnej siete
Zdroj: SITA.sk - Južne od Káhiry sa zrazili dva vlaky, zahynuli štyria ľudia a ďalšie desiatky sú zranené – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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