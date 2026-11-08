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Nedeľa 8. 11. 2026 Meniny má Bohumír

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Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež

Top foto dňa (8. november 2026): Streľba na trhovisku v poľskom Krakove, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista, ukážka schopností služobných psov nepálskych ozbrojených síl a pápež v ...

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8.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. november 2026): Streľba na trhovisku v poľskom Krakove, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista, ukážka schopností služobných psov nepálskych ozbrojených síl a pápež v Uruguaji.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (8. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež © SITA Všetky práva vyhradené.

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