Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež
Top foto dňa (8. november 2026): Streľba na trhovisku v poľskom Krakove, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista, ukážka schopností služobných psov nepálskych ozbrojených síl a pápež v ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (8. november 2026): Streľba na trhovisku v poľskom Krakove, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista, ukážka schopností služobných psov nepálskych ozbrojených síl a pápež v Uruguaji.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (8. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (8. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (8. november 2026): Sstreľba v Poľsku, zemetrasenie v Japonsku, 90-ročný kulturista a pápež © SITA Všetky práva vyhradené.
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