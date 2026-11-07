Na Svätoplukovom námestí v Nitre už stojí vianočný strom, je ním 12 metrová jedľa z mestskej časti Krškany – VIDEO
Bezpečný prevoz do centra mesta si vyžiadal na niekoľko hodín odstavenie elektrickej energie na Ulici 1. mája. Jedľa normandská s výškou 12 metrov bude hlavným vianočným ...
7.11.2026 (SITA.sk) - Bezpečný prevoz do centra mesta si vyžiadal na niekoľko hodín odstavenie elektrickej energie na Ulici 1. mája.
Jedľa normandská s výškou 12 metrov bude hlavným vianočným stromom v Nitre. Na Svätoplukovo námestie ju priviezli vo štvrtok. Ide podľa hovorcu nitrianskej radnice Tomáša Holúbka o približne polstoročný strom, mestu ho daroval obyvateľ z mestskej časti Krškany, ktorému rástol na pozemku. Bezpečný prevoz do centra mesta si vyžiadal na niekoľko hodín odstavenie elektrickej energie na Ulici 1. mája.
„Ďalšie vianočné stromčeky osadíme na najväčších nitrianskych sídliskách Klokočina a Chrenová. K Sandokanu na Klokočine pôjde stromček z Nitrianskych Hrnčiaroviec, ku Kinu Lipa na Chrenovej poputuje stromček z toho istého sídliska, konkrétne z Maginovej ulice,“ uviedol Holúbek. Mesto Nitra má vytvorený zásobník, v ktorom eviduje stromy vhodné na dotvorenie predvianočnej atmosféry. Keďže zásobník krásnych urastených ihličnanov sa pomaličky míňa, radnica vyzýva obyvateľov, aby sa ozvali v prípade, že majú na svojom pozemku stromček, ktorý má potenciál stať sa vianočným stromom počas budúcoročných Vianoc.
Mesto vykoná obhliadku stromu a ak je strom vhodný ako vianočný stromček, zabezpečí na svoje náklady potrebné povolenia na výrub, spílenie aj odvoz stromčeka. Strom by nemal byť natlačený na dome, pretože správny vianočný stromček musí byť rovnomerne urastený zo všetkých strán, rovnako by nemal stáť v priestoroch, kde nie je možné spíliť ho vkuse.
Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre otvoria koncom novembra.
Zdroj: SITA.sk - Na Svätoplukovom námestí v Nitre už stojí vianočný strom, je ním 12 metrová jedľa z mestskej časti Krškany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Jedľa normandská s výškou 12 metrov bude hlavným vianočným stromom v Nitre. Na Svätoplukovo námestie ju priviezli vo štvrtok. Ide podľa hovorcu nitrianskej radnice Tomáša Holúbka o približne polstoročný strom, mestu ho daroval obyvateľ z mestskej časti Krškany, ktorému rástol na pozemku. Bezpečný prevoz do centra mesta si vyžiadal na niekoľko hodín odstavenie elektrickej energie na Ulici 1. mája.
„Ďalšie vianočné stromčeky osadíme na najväčších nitrianskych sídliskách Klokočina a Chrenová. K Sandokanu na Klokočine pôjde stromček z Nitrianskych Hrnčiaroviec, ku Kinu Lipa na Chrenovej poputuje stromček z toho istého sídliska, konkrétne z Maginovej ulice,“ uviedol Holúbek. Mesto Nitra má vytvorený zásobník, v ktorom eviduje stromy vhodné na dotvorenie predvianočnej atmosféry. Keďže zásobník krásnych urastených ihličnanov sa pomaličky míňa, radnica vyzýva obyvateľov, aby sa ozvali v prípade, že majú na svojom pozemku stromček, ktorý má potenciál stať sa vianočným stromom počas budúcoročných Vianoc.
Mesto vykoná obhliadku stromu a ak je strom vhodný ako vianočný stromček, zabezpečí na svoje náklady potrebné povolenia na výrub, spílenie aj odvoz stromčeka. Strom by nemal byť natlačený na dome, pretože správny vianočný stromček musí byť rovnomerne urastený zo všetkých strán, rovnako by nemal stáť v priestoroch, kde nie je možné spíliť ho vkuse.
Vianočné mestečko na Svätoplukovom námestí v Nitre otvoria koncom novembra.
Zdroj: SITA.sk - Na Svätoplukovom námestí v Nitre už stojí vianočný strom, je ním 12 metrová jedľa z mestskej časti Krškany – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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