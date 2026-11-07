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Nemec má šiestu asistenciu, ale Calgary nevyhralo. Gauthier strelil 10. gól v piatom zápase – VIDEO

Hokejisti Calgary Flames neudržali vedenie 3:1 proti Anaheimu Ducks. Slovenský obranca Šimon Nemec ukončil päťzápasovú sériu bez bodu v severoamerickej NHL. Nemec ...

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7.11.2026 (SITA.sk) - Hokejisti Calgary Flames neudržali vedenie 3:1 proti Anaheimu Ducks.

Slovenský obranca Šimon Nemec ukončil päťzápasovú sériu bez bodu v severoamerickej NHL. Nemec asistoval pri góle svojho partnera z obrany Calgary Flames Joela Hanleyho, ktorým domáci tím šiel do priebežného vedenia 2:1 v prvej tretine proti Anaheimu.

17 zápasov = 6 asistencií


Keďže Kevin Bahl chýbal pre zranenie v dolnej časti tela, Nemec hral práve po boku Hanleyho. Slovenský mladík odohral 19 minút a 41 sekúnd, zaznamenal dve "mínusky", dve strely na bránu, tri bloky a jeden bodyček. Celkovo má Nemec v 17 zápasoch novej sezóny šesť asistencií a stále čaká na prvý gól.

Tridsaťpäťročný Hanley sa o svojej účasti v zápase dozvedel až tesne pred zápasom. A strelil šiesty kariérny gól v 316. zápase v NHL "Snažil som sa na ľade rýchlo zorientovať a byť dobrý vzadu. A je fajn, že som prispel aj v ofenzíve. K lepšiemu pocitu mi však chýba tímové víťazstvo," vyjadril sa Hanley pre zámorské médiá.

Gól sviatočného strelca nepomohol "plameňom" k zisku bodov. Calgary ešte do konca prvej tretiny viedlo 3:1, ale Anaheim v zostávajúcich dvoch častiach hry otočil štyrmi gólmi na 3:5.


Gauthier páli ostrými


Víťazný gól hostí strelil minútu a pol pred koncom tretej tretiny Cutter Gauthier, bol už jeho dvanásty v aktuálnej sezóne. Viac ich majú na konte iba Kirill Kaprizov z Minnesoty (16), Leon Draisaitl (14) a Kyle Connor (13). Gauthier počas päťzápasovej bodovej série nastrieľa 10 gólov, vrátane dvoch hetrikov. "Snažím sa nič nekomplikovať, len strieľam na bránku. Čím častejšie vystrelíte, tým väčšia je šanca, že puk skončí v bránke," vravel Gauthier na webe NHL.

Mašina na góly


"Vôbec ma to neprekvapuje, lebo Cutter je gólová mašina. Kedykoľvek sa rozhodne vystreliť, zaváňa to gólom," povedal o spoluhráčovi švédsky bodový líder Anaheimu Leo Carlsson, ktorý nazbieral už 26 bodov (6+20).

V zápase proti Anaheimu sa predstavil aj slovenský útočník Martin Pospíšil. Odohral 13 minút s mínusovým bodom a štyrmi bodyčekmi, vyhral 30 % vhadzovaní.


Zdroj: SITA.sk - Nemec má šiestu asistenciu, ale Calgary nevyhralo. Gauthier strelil 10. gól v piatom zápase – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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