Výstava Preshow Paparazzi sa vracia do Prešova. Svoje fotografie predstavuje 24 autorov
Expozícia ponúka 111 fotografií na tému Klenoty kraja. Výstava fotografií členov aj nečlenov novinárskej organizácie pod názvom Preshow Paparazzi vstúpila v Prešove do svojho ôsmeho ročníka. Na ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Expozícia ponúka 111 fotografií na tému Klenoty kraja.
Výstava fotografií členov aj nečlenov novinárskej organizácie pod názvom Preshow Paparazzi vstúpila v Prešove do svojho ôsmeho ročníka. Na vernisáži vo výstavnej sieni Slovensko-ukrajinského kultúrneho a informačného centra predstavilo svoje práce 24 autorov z Prešova, Bardejova, Svidníka, Humenného a Košíc. Expozícia ponúka 111 fotografií na tému Klenoty kraja.
Podujatie organizuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove v dvojročných intervaloch. Ako informoval predseda prešovskej organizácie Jozef Jurčišin, medzi vystavujúcimi je deväť žien. Sedem autorov sa na výstave predstavuje po prvý raz. Kurátor výstavy Ladislav Cuper ocenil kvalitu vystavených fotografií, ktorú označil za vyššiu v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.
Prevažujú reportážne zábery, zastúpené sú však aj fotografie ľudí, prírody či motívov z domáceho i zahraničného prostredia. „Samozrejme, že dominujú reportážne zábery, čo je typický žáner pre prácu novinára. Medzi autormi sú ´čistí´ fotoreportéri, ale aj novinári, ktorí fotia ´len tak´ – ľudí a prírodu vo svojom okolí, hru svetla a tmy, počas pobytu v blízkom či ďalekom zahraničí,“ uviedol Jurčišin s tým, že organizátori zvažujú ďalšie možnosti prezentácie kolekcie v Prešove aj v iných mestách Prešovského kraja.
Výstava je jedným z výstupov rovnomenného projektu prešovskej regionálnej organizácie novinárskeho syndikátu. Mesto Prešov ho v roku 2026 podporilo dotáciou 1 774 eur z rozpočtu v oblasti kultúry. Ďalším výstupom projektu bude publikácia pri príležitosti 30. výročia založenia RO SSN v Prešove, ktorú plánujú vydať v novembri.
Zdroj: SITA.sk - Výstava Preshow Paparazzi sa vracia do Prešova. Svoje fotografie predstavuje 24 autorov © SITA Všetky práva vyhradené.
Výstava fotografií členov aj nečlenov novinárskej organizácie pod názvom Preshow Paparazzi vstúpila v Prešove do svojho ôsmeho ročníka. Na vernisáži vo výstavnej sieni Slovensko-ukrajinského kultúrneho a informačného centra predstavilo svoje práce 24 autorov z Prešova, Bardejova, Svidníka, Humenného a Košíc. Expozícia ponúka 111 fotografií na tému Klenoty kraja.
Podujatie organizuje Regionálna organizácia Slovenského syndikátu novinárov (RO SSN) v Prešove v dvojročných intervaloch. Ako informoval predseda prešovskej organizácie Jozef Jurčišin, medzi vystavujúcimi je deväť žien. Sedem autorov sa na výstave predstavuje po prvý raz. Kurátor výstavy Ladislav Cuper ocenil kvalitu vystavených fotografií, ktorú označil za vyššiu v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi.
Prevažujú reportážne zábery, zastúpené sú však aj fotografie ľudí, prírody či motívov z domáceho i zahraničného prostredia. „Samozrejme, že dominujú reportážne zábery, čo je typický žáner pre prácu novinára. Medzi autormi sú ´čistí´ fotoreportéri, ale aj novinári, ktorí fotia ´len tak´ – ľudí a prírodu vo svojom okolí, hru svetla a tmy, počas pobytu v blízkom či ďalekom zahraničí,“ uviedol Jurčišin s tým, že organizátori zvažujú ďalšie možnosti prezentácie kolekcie v Prešove aj v iných mestách Prešovského kraja.
Výstava je jedným z výstupov rovnomenného projektu prešovskej regionálnej organizácie novinárskeho syndikátu. Mesto Prešov ho v roku 2026 podporilo dotáciou 1 774 eur z rozpočtu v oblasti kultúry. Ďalším výstupom projektu bude publikácia pri príležitosti 30. výročia založenia RO SSN v Prešove, ktorú plánujú vydať v novembri.
Zdroj: SITA.sk - Výstava Preshow Paparazzi sa vracia do Prešova. Svoje fotografie predstavuje 24 autorov © SITA Všetky práva vyhradené.
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