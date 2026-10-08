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08. októbra 2026
EÚ môže zaplatiť 93 miliárd eur len na úrokoch. Audítori varujú pred dierou v budúcom rozpočte
Tagy: Rozpočet EÚ
Dlh EÚ sa za niekoľko rokov viac než strojnásobil a do roku 2027 môže dosiahnuť bilión eur. Ak sa členské štáty nedohodnú na nových príjmoch, hrozia vyššie národné príspevky alebo ...
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8.10.2026 (SITA.sk) - Dlh EÚ sa za niekoľko rokov viac než strojnásobil a do roku 2027 môže dosiahnuť bilión eur. Ak sa členské štáty nedohodnú na nových príjmoch, hrozia vyššie národné príspevky alebo škrty.
Európska únia môže v nasledujúcich rokoch minúť až 93 miliárd eur len na úroky zo svojho dlhu. Európsky dvor audítorov vo štvrtok varoval, že prudko rastúce zadlženie môže vytvoriť výraznú dieru v budúcom sedemročnom rozpočte Únie. Ak sa členské štáty nedohodnú na nových zdrojoch príjmov, budú musieť zvýšiť svoje príspevky alebo obmedziť výdavkové plány.
Dlh EÚ sa podľa audítorov za niekoľko rokov viac než strojnásobil a na konci roka 2025 dosiahol 739 miliárd eur. „Dlh EÚ sa za niekoľko rokov viac než strojnásobil,“ uviedol člen Európskeho dvora audítorov Pierre Moscovici.
Do roku 2027 by sa celkový objem pôžičiek Únie mohol vyšplhať až na jeden bilión eur. Hlavným dôvodom je zadlženie spojené s fondmi na obnovu hospodárstva po pandémii COVID-19, keď si Brusel požičal stovky miliárd eur na podporu domácností a podnikov.
„Rastúce dlhové zaťaženie EÚ by mohlo výrazne zaťažiť budúce rozpočty,“ upozornili audítori. Podľa ich správy môžu samotné úrokové platby dosiahnuť až 93 miliárd eur.
Varovanie prichádza v čase, keď členské štáty rokujú o rozpočte na roky 2028 až 2034. Európska komisia vlani navrhla rozpočet v hodnote približne dvoch biliónov eur a zároveň predstavila nové zdroje príjmov. Peniaze chce získavať napríklad z daní pre veľké spoločnosti, environmentálnych poplatkov či zdanenia tabaku.
Práve nové príjmy však patria medzi najspornejšie body rokovaní. Krajiny presadzujúce rozpočtovú disciplínu vrátane Nemecka požadujú ďalšie škrty, zatiaľ čo štáty ako Francúzsko podporujú vyššie výdavky.
Audítori upozornili, že návrh Komisie navyše počíta s možnosťou ďalšieho zadlžovania, napríklad na podporu Ukrajiny alebo pri vypuknutí závažnej krízy. Bez dohody o nových príjmoch by však podľa nich mohli členské štáty čeliť „ťažkým rozhodnutiam, ako sú vyššie národné príspevky a obmedzenie ambícií“.
Spor sa vedie aj o splácanie dlhu z pandémie. Európska komisia navrhuje začať s jeho splácaním, zatiaľ čo Európsky parlament požaduje predĺženie splatnosti. Europoslanci zároveň presadzujú nové dane pre veľké digitálne spoločnosti a online hazardné hry.
Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, má v sobotu predstaviť najnovší návrh rozpočtu. Európski lídri sa ním budú zaoberať na budúci týždeň. Brusel by chcel dosiahnuť dohodu do Vianoc, rokovania však komplikujú rozdielne postoje členských štátov aj blížiace sa voľby vo viacerých krajinách vrátane predčasných parlamentných volieb v Španielsku naplánovaných na 29. novembra.
Zdroj: SITA.sk - EÚ môže zaplatiť 93 miliárd eur len na úrokoch. Audítori varujú pred dierou v budúcom rozpočte © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska únia môže v nasledujúcich rokoch minúť až 93 miliárd eur len na úroky zo svojho dlhu. Európsky dvor audítorov vo štvrtok varoval, že prudko rastúce zadlženie môže vytvoriť výraznú dieru v budúcom sedemročnom rozpočte Únie. Ak sa členské štáty nedohodnú na nových zdrojoch príjmov, budú musieť zvýšiť svoje príspevky alebo obmedziť výdavkové plány.
Dlh EÚ sa podľa audítorov za niekoľko rokov viac než strojnásobil a na konci roka 2025 dosiahol 739 miliárd eur. „Dlh EÚ sa za niekoľko rokov viac než strojnásobil,“ uviedol člen Európskeho dvora audítorov Pierre Moscovici.
Do roku 2027 by sa celkový objem pôžičiek Únie mohol vyšplhať až na jeden bilión eur. Hlavným dôvodom je zadlženie spojené s fondmi na obnovu hospodárstva po pandémii COVID-19, keď si Brusel požičal stovky miliárd eur na podporu domácností a podnikov.
„Rastúce dlhové zaťaženie EÚ by mohlo výrazne zaťažiť budúce rozpočty,“ upozornili audítori. Podľa ich správy môžu samotné úrokové platby dosiahnuť až 93 miliárd eur.
Varovanie prichádza v čase, keď členské štáty rokujú o rozpočte na roky 2028 až 2034. Európska komisia vlani navrhla rozpočet v hodnote približne dvoch biliónov eur a zároveň predstavila nové zdroje príjmov. Peniaze chce získavať napríklad z daní pre veľké spoločnosti, environmentálnych poplatkov či zdanenia tabaku.
Práve nové príjmy však patria medzi najspornejšie body rokovaní. Krajiny presadzujúce rozpočtovú disciplínu vrátane Nemecka požadujú ďalšie škrty, zatiaľ čo štáty ako Francúzsko podporujú vyššie výdavky.
Audítori upozornili, že návrh Komisie navyše počíta s možnosťou ďalšieho zadlžovania, napríklad na podporu Ukrajiny alebo pri vypuknutí závažnej krízy. Bez dohody o nových príjmoch by však podľa nich mohli členské štáty čeliť „ťažkým rozhodnutiam, ako sú vyššie národné príspevky a obmedzenie ambícií“.
Spor sa vedie aj o splácanie dlhu z pandémie. Európska komisia navrhuje začať s jeho splácaním, zatiaľ čo Európsky parlament požaduje predĺženie splatnosti. Europoslanci zároveň presadzujú nové dane pre veľké digitálne spoločnosti a online hazardné hry.
Írsko, ktoré v súčasnosti predsedá Rade EÚ, má v sobotu predstaviť najnovší návrh rozpočtu. Európski lídri sa ním budú zaoberať na budúci týždeň. Brusel by chcel dosiahnuť dohodu do Vianoc, rokovania však komplikujú rozdielne postoje členských štátov aj blížiace sa voľby vo viacerých krajinách vrátane predčasných parlamentných volieb v Španielsku naplánovaných na 29. novembra.
Zdroj: SITA.sk - EÚ môže zaplatiť 93 miliárd eur len na úrokoch. Audítori varujú pred dierou v budúcom rozpočte © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Rozpočet EÚ
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