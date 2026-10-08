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08. októbra 2026

Maďarsko prestáva blokovať členstvo Ukrajiny. Kyjev musí najprv splniť podmienku Budapešti


Tagy: maďarská menšina na Ukrajine maďarsko-ukrajinské vzťahy Prístupové rokovania ukrajinské členstvo v EÚ

Ukrajinský parlament má posilniť práva národnostných menšín vrátane Maďarov v Zakarpatsku. Budapešť následne umožní otvorenie ďalších dvoch častí prístupových rokovaní. Maďarsko je ...



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belgium_eu_summit_34_93 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Ukrajinský parlament má posilniť práva národnostných menšín vrátane Maďarov v Zakarpatsku. Budapešť následne umožní otvorenie ďalších dvoch častí prístupových rokovaní.


Maďarsko je pripravené odstrániť jednu z hlavných prekážok na ceste Ukrajiny do Európskej únie. Budapešť v stredu prestala blokovať prípravu na otvorenie ďalších dvoch klastrov prístupových rokovaní. Definitívny súhlas však podmieňuje tým, že ukrajinský parlament schváli zákon posilňujúci práva národnostných menšín. Informoval o tom portál Euronews.

Ukrajinská Najvyššia rada má o legislatíve hlasovať v pondelok. Ak ju prijme, Maďarsko by už nasledujúci deň na zasadnutí Rady pre všeobecné záležitosti v Luxemburgu malo umožniť otvorenie druhého a tretieho rokovacieho klastra. Týkajú sa okrem iného vnútorného trhu a konkurencieschopnosti.

Budapešť už v stredu umožnila pokračovať v technických prípravách listov, ktorými EÚ vyzve Ukrajinu na predloženie jej rokovacích pozícií. Ide o formálny krok, ktorý Maďarsko doteraz blokovalo. Podľa Euronews je preto stredajšie rozhodnutie výrazným signálom, že vláda premiéra Pétra Magyara je pripravená veto odstrániť, ak Kyjev splní svoju časť dohody.

Jadrom sporu sú práva maďarskej menšiny na Zakarpatsku. Budapešť požaduje najmä posilnenie jej vzdelávacích a kultúrnych práv. Obe krajiny už dosiahli dohodu na expertnej úrovni, jej uskutočnenie však závisí od hlasovania ukrajinského parlamentu.

Dohoda ešte nie je definitívna. Euronews upozorňuje, že ukrajinská vláda nemá v parlamente vždy stabilnú väčšinu a proces by sa mohol skomplikovať, ak poslanci zákon neschvália. Ak všetko pôjde podľa plánu, dva nové klastre by sa mohli formálne otvoriť na medzivládnej konferencii na budúci utorok.

Posun by pomohol aj Moldavsku, keďže postup oboch kandidátskych krajín je v prístupovom procese úzko prepojený. Brusel chce do konca roka otvoriť všetky zostávajúce klastre rokovaní s Ukrajinou. Po prípadnom otvorení dvoch budúci týždeň by Kyjevu zostávali ešte dva.

Zaujímavou súhrou okolností je, že na tom istom zasadnutí majú členské štáty rozhodovať aj o uvoľnení 4,2 miliardy eur z kohéznych fondov pre Maďarsko, ktoré boli zablokované pre obavy z korupcie. Euronews však tieto peniaze neoznačuje za súčasť dohody medzi Budapešťou a Kyjevom.

Magyarova vláda už v júni umožnila otvorenie prvých dvoch častí rokovaní po tom, ako sa Ukrajina zaviazala k 11-bodovému plánu týkajúcemu sa práv menšín. Ďalší postup však Budapešť opäť zablokovala s odôvodnením, že Kyjev dohodnuté zmeny ešte nezaviedol.


Zdroj: SITA.sk - Maďarsko prestáva blokovať členstvo Ukrajiny. Kyjev musí najprv splniť podmienku Budapešti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarská menšina na Ukrajine maďarsko-ukrajinské vzťahy Prístupové rokovania ukrajinské členstvo v EÚ
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