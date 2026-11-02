V prípade vraždy v Novej Bani padlo obvinenie, polícia zadržala 75-ročného muža
K tragickej udalosti prišlo 31. októbra po tom, ako na chate v katastri obce Nová Baňa v okrese Žarnovica došlo ku konfliktu medzi rodinnými príslušníkmi. Vo vyšetrovaní
2.11.2026 (SITA.sk) - K tragickej udalosti prišlo 31. októbra po tom, ako na chate v katastri obce Nová Baňa v okrese Žarnovica došlo ku konfliktu medzi rodinnými príslušníkmi.
Vo vyšetrovaní vraždy v Novej Bani nastal posun. V prípade zastreleného muža už vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 75-ročnému mužovi, a to z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Vyšetrovateľ súčasne podal podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.
K tragickej udalosti prišlo 31. októbra po tom, ako na chate v katastri obce Nová Baňa v okrese Žarnovica došlo ku konfliktu medzi rodinnými príslušníkmi. Hádka vyvrcholil streľbou a zranením jedného muža. Postreleného muža sa už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahol. Krajský vyšetrovateľ v krátkom čase začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy a polícia podozrivú osobu zadržala.
Zdroj: SITA.sk - V prípade vraždy v Novej Bani padlo obvinenie, polícia zadržala 75-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.
Vo vyšetrovaní vraždy v Novej Bani nastal posun. V prípade zastreleného muža už vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 75-ročnému mužovi, a to z obzvlášť závažného zločinu vraždy. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Vyšetrovateľ súčasne podal podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.
K tragickej udalosti prišlo 31. októbra po tom, ako na chate v katastri obce Nová Baňa v okrese Žarnovica došlo ku konfliktu medzi rodinnými príslušníkmi. Hádka vyvrcholil streľbou a zranením jedného muža. Postreleného muža sa už nepodarilo zachrániť a zraneniam podľahol. Krajský vyšetrovateľ v krátkom čase začal trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy a polícia podozrivú osobu zadržala.
Zdroj: SITA.sk - V prípade vraždy v Novej Bani padlo obvinenie, polícia zadržala 75-ročného muža © SITA Všetky práva vyhradené.
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