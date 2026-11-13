Firma ženy spojenej so škandálom okolo Nvidie získala čipy, ktorých vývoz do Číny je zakázaný
Nové zistenia vyvolávajú otázky o obchádzaní amerických exportných obmedzení. Zatiaľ nie je jasné, či sa na transakciách podieľala samotná podnikateľka. Čínska ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Nové zistenia vyvolávajú otázky o obchádzaní amerických exportných obmedzení. Zatiaľ nie je jasné, či sa na transakciách podieľala samotná podnikateľka.
Podľa získaných dokumentov singapurská spoločnosť Aperia Cloud Services, oficiálny partner Nvidie, nakúpila od Dell Technologies 22 serverov obsahujúcich čipy Nvidia H800.
Servery sa následne dostali do vlastníctva spoločnosti Shanghai Longteng Intelligent Computing, ktorú Alice Huangová založila v roku 2023. Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa zariadenia dostali do Číny ani či sa na transakciách podnikateľka osobne podieľala.
Spojené štáty zakázali vývoz čipov H800 do Číny v roku 2023, aby obmedzili rozvoj tamojších pokročilých systémov umelej inteligencie.
Alice Huangová predtým pôsobila vo vedení singapurskej spoločnosti Megaspeed International, ktorá čelí podozreniam z nelegálneho presmerovania amerických čipov do Číny. Jej aktivity vyšetrujú úrady v Singapure a Malajzii.
Kauza už viedla k štvrtkovej rezignácii spoluzakladateľa Nvidie Jensena Huanga, ktorý priznal mimomanželský vzťah s podnikateľkou. Čína obvinenia zo špionáže odmieta. Americké úrady zatiaľ nepotvrdili, že Alice Huangová skutočne pracovala pre čínske spravodajské služby.
Zdroj: SITA.sk - Firma ženy spojenej so škandálom okolo Nvidie získala čipy, ktorých vývoz do Číny je zakázaný © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínska spoločnosť založená podnikateľkou Alice Huangovou, ktorá je podozrivá zo spolupráce s čínskou rozviedkou a stojí v centre škandálu spoločnosti Nvidia, získala výkonné čipy umelej inteligencie napriek americkému zákazu ich vývozu do Číny. V piatok o tom informovala agentúra Bloomberg.
Viacero nejasností
Podľa získaných dokumentov singapurská spoločnosť Aperia Cloud Services, oficiálny partner Nvidie, nakúpila od Dell Technologies 22 serverov obsahujúcich čipy Nvidia H800.
Servery sa následne dostali do vlastníctva spoločnosti Shanghai Longteng Intelligent Computing, ktorú Alice Huangová založila v roku 2023. Zatiaľ nie je jasné, akým spôsobom sa zariadenia dostali do Číny ani či sa na transakciách podnikateľka osobne podieľala.
Spojené štáty zakázali vývoz čipov H800 do Číny v roku 2023, aby obmedzili rozvoj tamojších pokročilých systémov umelej inteligencie.
Úrady špionáž zatiaľ nepotvrdili
Alice Huangová predtým pôsobila vo vedení singapurskej spoločnosti Megaspeed International, ktorá čelí podozreniam z nelegálneho presmerovania amerických čipov do Číny. Jej aktivity vyšetrujú úrady v Singapure a Malajzii.
Kauza už viedla k štvrtkovej rezignácii spoluzakladateľa Nvidie Jensena Huanga, ktorý priznal mimomanželský vzťah s podnikateľkou. Čína obvinenia zo špionáže odmieta. Americké úrady zatiaľ nepotvrdili, že Alice Huangová skutočne pracovala pre čínske spravodajské služby.
Zdroj: SITA.sk - Firma ženy spojenej so škandálom okolo Nvidie získala čipy, ktorých vývoz do Číny je zakázaný © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov
- Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
- Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
- V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova
- Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci