Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
Podľa nemeckého denníka Bild vraj Moskva navrhla stiahnutie vojakov z Podnesterska a jadrových zbraní z Bieloruska. Rusko však odmieta, že by takéto podmienky predložilo. Rusko údajne požaduje, aby ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Podľa nemeckého denníka Bild vraj Moskva navrhla stiahnutie vojakov z Podnesterska a jadrových zbraní z Bieloruska. Rusko však odmieta, že by takéto podmienky predložilo.
Rusko údajne požaduje, aby Fínsko vystúpilo z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a chce tiež obmedziť vojenskú prítomnosť aliancie v pobaltských štátoch. Výmenou by mohlo stiahnuť svojich vojakov zo separatistického Podnesterska v Moldavsku a odstrániť jadrové zbrane z Bieloruska. O možných ruských návrhoch v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny na Ukrajine informoval nemecký denník Bild. Kremeľ však tieto tvrdenia odmietol.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok poprel, že by Moskva počas rokovaní o mierovom urovnaní vojny na Ukrajine požadovala vystúpenie Fínska alebo iného štátu z NATO. Na otázku novinárov, či Rusko skutočne predložilo podobné podmienky, odpovedal: „Nie, o tom určite nebola reč.“ Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom.
Podľa informácií denníka Bild sa v neoficiálnych rokovacích kruhoch diskutovalo o možnosti širšej bezpečnostnej dohody medzi Ruskom a Západom. Moskva mala údajne naznačiť ochotu stiahnuť svoje jednotky z Podnesterska a jadrové zbrane rozmiestnené v Bielorusku, ak by Fínsko opustilo NATO. Ďalšou údajnou požiadavkou bolo, aby Aliancia neumiestňovala vojenské základne v pobaltských krajinách.
Nie je však potvrdené, že by takéto návrhy skutočne schválilo ruské vedenie alebo ich oficiálne predložilo počas mierových rokovaní. Informácie denníka Bild tak zostávajú nepotvrdené a Kremeľ ich výslovne popiera.
Otázka budúceho bezpečnostného usporiadania Európy sa dostala do popredia aj po najnovších rokovaniach amerických vyslancov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP zdôraznil, že Rusko nemôže rozhodovať o vnútorných záležitostiach aliancie. Pripomenul pritom, že NATO už pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 odmietlo požiadavky Moskvy na stiahnutie aliančných síl z východnej Európy a zastavenie prijímania nových členov.
Rutte zároveň nevylúčil rozhovory s Ruskom o širších bezpečnostných otázkach, podľa neho však musia Spojené štáty, európski spojenci a Ukrajina spoločne určiť, aké podmienky sú prijateľné. Fínsko sa stalo členom NATO v apríli 2023 po desaťročiach vojenskej neangažovanosti. Jeho vstup do aliancie bol reakciou na rozsiahlu ruskú inváziu na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko údajne požaduje, aby Fínsko vystúpilo z Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), a chce tiež obmedziť vojenskú prítomnosť aliancie v pobaltských štátoch. Výmenou by mohlo stiahnuť svojich vojakov zo separatistického Podnesterska v Moldavsku a odstrániť jadrové zbrane z Bieloruska. O možných ruských návrhoch v súvislosti s rokovaniami o ukončení vojny na Ukrajine informoval nemecký denník Bild. Kremeľ však tieto tvrdenia odmietol.
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov v piatok poprel, že by Moskva počas rokovaní o mierovom urovnaní vojny na Ukrajine požadovala vystúpenie Fínska alebo iného štátu z NATO. Na otázku novinárov, či Rusko skutočne predložilo podobné podmienky, odpovedal: „Nie, o tom určite nebola reč.“ Informoval o tom ukrajinský portál Glavkom.
Širšia bezpečnostná dohoda
Podľa informácií denníka Bild sa v neoficiálnych rokovacích kruhoch diskutovalo o možnosti širšej bezpečnostnej dohody medzi Ruskom a Západom. Moskva mala údajne naznačiť ochotu stiahnuť svoje jednotky z Podnesterska a jadrové zbrane rozmiestnené v Bielorusku, ak by Fínsko opustilo NATO. Ďalšou údajnou požiadavkou bolo, aby Aliancia neumiestňovala vojenské základne v pobaltských krajinách.
Nie je však potvrdené, že by takéto návrhy skutočne schválilo ruské vedenie alebo ich oficiálne predložilo počas mierových rokovaní. Informácie denníka Bild tak zostávajú nepotvrdené a Kremeľ ich výslovne popiera.
Rusko nemôže rozhodovať o vnútorných záležitostiach aliancie
Otázka budúceho bezpečnostného usporiadania Európy sa dostala do popredia aj po najnovších rokovaniach amerických vyslancov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Generálny tajomník NATO Mark Rutte vo štvrtkovom rozhovore pre agentúru AFP zdôraznil, že Rusko nemôže rozhodovať o vnútorných záležitostiach aliancie. Pripomenul pritom, že NATO už pred ruskou inváziou na Ukrajinu v roku 2022 odmietlo požiadavky Moskvy na stiahnutie aliančných síl z východnej Európy a zastavenie prijímania nových členov.
Rutte zároveň nevylúčil rozhovory s Ruskom o širších bezpečnostných otázkach, podľa neho však musia Spojené štáty, európski spojenci a Ukrajina spoločne určiť, aké podmienky sú prijateľné. Fínsko sa stalo členom NATO v apríli 2023 po desaťročiach vojenskej neangažovanosti. Jeho vstup do aliancie bol reakciou na rozsiahlu ruskú inváziu na Ukrajinu.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera © SITA Všetky práva vyhradené.
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