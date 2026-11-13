Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci
Deň nevidiacich si svet každoročne pripomína 13. novembra. S odbornou pomocou sa nevidiaci ľudia môžu vrátiť k činnostiam, na ktorých im záleží. Môžu si doma opäť navariť, ísť do práce alebo ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Deň nevidiacich si svet každoročne pripomína 13. novembra.
S odbornou pomocou sa nevidiaci ľudia môžu vrátiť k činnostiam, na ktorých im záleží. Môžu si doma opäť navariť, ísť do práce alebo si samostatne prečítať správu v mobile. Pripomenula to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich. „Keď človek stratí zrak alebo sa mu výrazne zhorší, aj pri bežných činnostiach môže potrebovať nové postupy a vhodné pomôcky," podotkla ÚNSS, ktorá nevidiacim pomáha.
V roku 2025 pomohla viac ako 3 300 klientom a poskytla približne 26-tisíc hodín odbornej pomoci. Takmer 2 400 ľudí získalo podporu v sociálnoprávnych otázkach, 1 500 klientom odborníci pomohli s výberom vhodných pomôcok a 232 ľudí absolvovalo nácvik samostatného pohybu s bielou palicou.
Podoba pomoci ÚNSS závisí vždy od toho, do akej miery človek môže využívať zrak a čo potrebuje každý deň zvládať. ÚNSS pomáha nevidiacim upraviť aj domáce prostredie, aby sa v ňom mohli bezpečne pohybovať aj po strate zraku. Pri nácviku chôdze s bielou palicou si zase môžu osvojiť trasy, ktoré potrebujú, či už ide o cestu do práce, do školy alebo do obchodu.
Riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová priblížila, že pri zhoršenom zraku môže byť aj prečítanie správy či vybavenie bežnej veci cez internet pre človeka veľmi náročné, často nemožné. „Naši odborní pracovníci mu pomôžu s výberom vhodnej pomôcky a naučia ho, ako ju používať. Pre niekoho je to lupa na čítanie pošty, pre iného počítač či mobilný telefón s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom. Vďaka našim službám môžu klienti opäť samostatne získavať informácie, zostať v kontakte s blízkymi a v niektorých prípadoch sa aj vrátiť do práce," doplnila Winterová.
ÚNSS zdôraznila, že aj v dobe hlasových technológií je Brailovo písmo základom gramotnosti nevidiacich a slabozrakých.V ÚNSS sa ho pritom naučia nielen čítať, ale aj písať. Únia pritom svojich členov združuje v 46 základných organizáciách, kde si vymieňajú praktické rady, trávia spoločný čas na výletoch či pri kultúrnych a športových aktivitách. Podporu v organizáciách nachádzajú aj ich blízki.
ÚNSS súčasne poskytuje aj bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu v ôsmich krajských strediskách a na takmer 50 poradenských miestach. Zároveň pri poskytovaní služieb obhajuje práva nevidiacich a slabozrakých, presadzuje aj legislatívne zmeny, ktoré im zlepšujú život a prispieva k odstraňovaniu architektonických bariér v budovách, doprave, digitálnych službách a komunikácií.
Deň nevidiacich si svet každoročne pripomína 13. novembra, a teda v deň výročia narodenia francúzskeho pedagóga a priekopníka vzdelávania nevidiacich ľudí Valentina Haüya. Narodil sa v roku 1745 a v Paríži založil prvú školu pre nevidiacich, kde sa žiaci učili čítať hmatom pomocou vystúpených písmen. Na jeho odkaz symbolicky nadviazala práve aj ÚNSS, ktorá od roku 1990 podporuje samostatnosť ľudí so zrakovým postihnutím.
Zdroj: SITA.sk - Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
S odbornou pomocou sa nevidiaci ľudia môžu vrátiť k činnostiam, na ktorých im záleží. Môžu si doma opäť navariť, ísť do práce alebo si samostatne prečítať správu v mobile. Pripomenula to Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) pri príležitosti Medzinárodného dňa nevidiacich. „Keď človek stratí zrak alebo sa mu výrazne zhorší, aj pri bežných činnostiach môže potrebovať nové postupy a vhodné pomôcky," podotkla ÚNSS, ktorá nevidiacim pomáha.
V roku 2025 pomohla viac ako 3 300 klientom a poskytla približne 26-tisíc hodín odbornej pomoci. Takmer 2 400 ľudí získalo podporu v sociálnoprávnych otázkach, 1 500 klientom odborníci pomohli s výberom vhodných pomôcok a 232 ľudí absolvovalo nácvik samostatného pohybu s bielou palicou.
Život bez bariér
Podoba pomoci ÚNSS závisí vždy od toho, do akej miery človek môže využívať zrak a čo potrebuje každý deň zvládať. ÚNSS pomáha nevidiacim upraviť aj domáce prostredie, aby sa v ňom mohli bezpečne pohybovať aj po strate zraku. Pri nácviku chôdze s bielou palicou si zase môžu osvojiť trasy, ktoré potrebujú, či už ide o cestu do práce, do školy alebo do obchodu.
Riaditeľka ÚNSS Tatiana Winterová priblížila, že pri zhoršenom zraku môže byť aj prečítanie správy či vybavenie bežnej veci cez internet pre človeka veľmi náročné, často nemožné. „Naši odborní pracovníci mu pomôžu s výberom vhodnej pomôcky a naučia ho, ako ju používať. Pre niekoho je to lupa na čítanie pošty, pre iného počítač či mobilný telefón s hlasovým výstupom alebo zväčšovacím programom. Vďaka našim službám môžu klienti opäť samostatne získavať informácie, zostať v kontakte s blízkymi a v niektorých prípadoch sa aj vrátiť do práce," doplnila Winterová.
Podpora a začlenenie
ÚNSS zdôraznila, že aj v dobe hlasových technológií je Brailovo písmo základom gramotnosti nevidiacich a slabozrakých.V ÚNSS sa ho pritom naučia nielen čítať, ale aj písať. Únia pritom svojich členov združuje v 46 základných organizáciách, kde si vymieňajú praktické rady, trávia spoločný čas na výletoch či pri kultúrnych a športových aktivitách. Podporu v organizáciách nachádzajú aj ich blízki.
ÚNSS súčasne poskytuje aj bezplatné sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu v ôsmich krajských strediskách a na takmer 50 poradenských miestach. Zároveň pri poskytovaní služieb obhajuje práva nevidiacich a slabozrakých, presadzuje aj legislatívne zmeny, ktoré im zlepšujú život a prispieva k odstraňovaniu architektonických bariér v budovách, doprave, digitálnych službách a komunikácií.
Deň nevidiacich si svet každoročne pripomína 13. novembra, a teda v deň výročia narodenia francúzskeho pedagóga a priekopníka vzdelávania nevidiacich ľudí Valentina Haüya. Narodil sa v roku 1745 a v Paríži založil prvú školu pre nevidiacich, kde sa žiaci učili čítať hmatom pomocou vystúpených písmen. Na jeho odkaz symbolicky nadviazala práve aj ÚNSS, ktorá od roku 1990 podporuje samostatnosť ľudí so zrakovým postihnutím.
Zdroj: SITA.sk - Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
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