Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov
Harry Kane absolvoval rekordný 126. štart za národný tím a strelil v ňom 92. reprezentačný gól. Anglický futbalový reprezentant Harry Kane oslávil svoj rekordný ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Harry Kane absolvoval rekordný 126. štart za národný tím a strelil v ňom 92. reprezentačný gól.
Anglický futbalový reprezentant Harry Kane oslávil svoj rekordný 126. štart v najcennejšom drese gólom z penalty, ktorým rozhodol o domácom triumfe Angličanov nad Chorvátmi 2:1 a postup do štvrťfinále Ligy národov 2026/2027.
Hostia pod taktovkou kouča Slavena Biliča v októbri doma podľahli Angličanom 0:7 a u súpera sa chceli vyhnúť ďalšiemu "poníženiu". V Londýne hrali kompaktnejšie, ale nezískali ani jeden bod.
"Po prehre so Španielskom sme si uvedomili, že sme tam niečo nechali. Povedali sme si, že musíme vyhrať každý ďalší zápas a uvidíme, čo sa stane. Je to perfektná príležitosť v nedeľu ukázať, čo v nás je,“ povedal Kane pre ITV. Angličania sa v nedeľu predstavia práve v Španielsku.
Domáci sa vo štvrtok ujali vedenia v 24. minúte gólom Morgana Rogersa, ale Petar Sušič po prestávke vyrovnal. Rozhodnutie Kanea prišlo v 64. minúte, z "bieleho bodu" strelil svoj 92. reprezentačný gól.
Chorváti ešte pokúsili zabojovať aspoň o bod. Gól už neinkasovali, ale ani nestrelili. Anglicko potvrdilo svoju pozíciu v skupine a pripravuje sa na nedeľňajší duel v Madride.
Pred štvrtkovým súbojom si Kane prevzal uznanie za svoj rekord 126 štartov, čím predstihol legendárneho brankára Petra Shiltona. Na štadióne sa objavila veľká vlajka s nápisom "England's Finest", v preklade "To najlepšie z Anglicka", prítomní boli aj predstavitelia anglickej Futbalovej asociácie vrátane princa Williama.
Zdroj: SITA.sk - Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglický futbalový reprezentant Harry Kane oslávil svoj rekordný 126. štart v najcennejšom drese gólom z penalty, ktorým rozhodol o domácom triumfe Angličanov nad Chorvátmi 2:1 a postup do štvrťfinále Ligy národov 2026/2027.
Hostia pod taktovkou kouča Slavena Biliča v októbri doma podľahli Angličanom 0:7 a u súpera sa chceli vyhnúť ďalšiemu "poníženiu". V Londýne hrali kompaktnejšie, ale nezískali ani jeden bod.
"Po prehre so Španielskom sme si uvedomili, že sme tam niečo nechali. Povedali sme si, že musíme vyhrať každý ďalší zápas a uvidíme, čo sa stane. Je to perfektná príležitosť v nedeľu ukázať, čo v nás je,“ povedal Kane pre ITV. Angličania sa v nedeľu predstavia práve v Španielsku.
Domáci sa vo štvrtok ujali vedenia v 24. minúte gólom Morgana Rogersa, ale Petar Sušič po prestávke vyrovnal. Rozhodnutie Kanea prišlo v 64. minúte, z "bieleho bodu" strelil svoj 92. reprezentačný gól.
Chorváti ešte pokúsili zabojovať aspoň o bod. Gól už neinkasovali, ale ani nestrelili. Anglicko potvrdilo svoju pozíciu v skupine a pripravuje sa na nedeľňajší duel v Madride.
Pred štvrtkovým súbojom si Kane prevzal uznanie za svoj rekord 126 štartov, čím predstihol legendárneho brankára Petra Shiltona. Na štadióne sa objavila veľká vlajka s nápisom "England's Finest", v preklade "To najlepšie z Anglicka", prítomní boli aj predstavitelia anglickej Futbalovej asociácie vrátane princa Williama.
Zdroj: SITA.sk - Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
- Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
- V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova
- Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci
- Počínanie europoslancov Smeru v Bruseli je podľa opozície hnus, hanba a morálne dno – VIDEO