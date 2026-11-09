Fond na podporu umenia vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie
V rámci tejto výzvy je predbežne určených na prerozdelenie 2,7 milióna eur v ôsmich podprogramoch. Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil tretiu ...
9.11.2026 (SITA.sk) - V rámci tejto výzvy je predbežne určených na prerozdelenie 2,7 milióna eur v ôsmich podprogramoch.
Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie. Ako FPU informoval, žiadosti v tretej výzve na rok 2027 možno predkladať do 7. decembra 2026, a to elektronicky, cez registračný systém FPU. V posledný deň výzvy bude systém otvorený do 15:00.
V rámci tejto výzvy je predbežne určených na prerozdelenie 2,7 milióna eur v ôsmich podprogramoch. Konkrétne podmienky, oprávnených žiadateľov a oprávnené výdavky v jednotlivých podprogramoch možno nájsť v Zásadách a prioritách podpornej činnosti FPU na rok 2027, ktoré sú zverejnené na webovej stránke FPU. Rovnako možno nájsť online znenie výzvy a harmonogram výziev.
Na Program 2 Podpora prehliadok, festivalov, súťaží, výstav a koncertov, konkrétne na podprogram 2.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – populárna hudba je vyčlenených 400-tisíc eur. Po 200-tisíc eur je určených na tri podprogramy Programu 4 – Podpora kultúrneho dedičstva – pamäťové a fondové inštitúcie. Ide o podprogramy 4.1.1 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, 4.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá a 4.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie.
V Programe 7 – Priority Ministerstva kultúry SR je na podprogram 7.3.3 Podpora slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí – hudba vyčlenených 200-tisíc eur, na podprogram 7.6 Tvorba, realizácia a trvalá verejná prezentácia umeleckých diel má smerovať 800-tisíc eur. V podprograme 7.7 Príprava, realizácia a verejná prezentácia dočasných expozícií umeleckých diel a zbierkových predmetov si žiadatelia prerozdelia pol milióna eur a v podprograme 7.8 Podpora kultúry znevýhodnených skupín pôjde o sumu 200-tisíc eur.
„Tretia výzva sa zameriava na hudbu, výtvarné umenie a pamäťové inštitúcie, teda galérie, múzeá a knižnice. Fond pokračuje vo vyhlasovaní výziev podľa harmonogramu schváleného Radou FPU a do konca roka vyhlásime ešte dve výzvy. Žiadateľom sú k dispozícii referenti, na ktorých sa môžu s prípadnými otázkami obrátiť,“ uzavrel riaditeľ FPU František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie © SITA Všetky práva vyhradené.
Fond na podporu umenia (FPU) vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie. Ako FPU informoval, žiadosti v tretej výzve na rok 2027 možno predkladať do 7. decembra 2026, a to elektronicky, cez registračný systém FPU. V posledný deň výzvy bude systém otvorený do 15:00.
V rámci tejto výzvy je predbežne určených na prerozdelenie 2,7 milióna eur v ôsmich podprogramoch. Konkrétne podmienky, oprávnených žiadateľov a oprávnené výdavky v jednotlivých podprogramoch možno nájsť v Zásadách a prioritách podpornej činnosti FPU na rok 2027, ktoré sú zverejnené na webovej stránke FPU. Rovnako možno nájsť online znenie výzvy a harmonogram výziev.
Na Program 2 Podpora prehliadok, festivalov, súťaží, výstav a koncertov, konkrétne na podprogram 2.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty – populárna hudba je vyčlenených 400-tisíc eur. Po 200-tisíc eur je určených na tri podprogramy Programu 4 – Podpora kultúrneho dedičstva – pamäťové a fondové inštitúcie. Ide o podprogramy 4.1.1 Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, 4.2.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – múzeá a 4.3.1 Vedecko-výskumná a prezentačná činnosť – galérie.
V Programe 7 – Priority Ministerstva kultúry SR je na podprogram 7.3.3 Podpora slovenskej kultúrnej reprezentácie v zahraničí – hudba vyčlenených 200-tisíc eur, na podprogram 7.6 Tvorba, realizácia a trvalá verejná prezentácia umeleckých diel má smerovať 800-tisíc eur. V podprograme 7.7 Príprava, realizácia a verejná prezentácia dočasných expozícií umeleckých diel a zbierkových predmetov si žiadatelia prerozdelia pol milióna eur a v podprograme 7.8 Podpora kultúry znevýhodnených skupín pôjde o sumu 200-tisíc eur.
„Tretia výzva sa zameriava na hudbu, výtvarné umenie a pamäťové inštitúcie, teda galérie, múzeá a knižnice. Fond pokračuje vo vyhlasovaní výziev podľa harmonogramu schváleného Radou FPU a do konca roka vyhlásime ešte dve výzvy. Žiadateľom sú k dispozícii referenti, na ktorých sa môžu s prípadnými otázkami obrátiť,“ uzavrel riaditeľ FPU František Kornaj.
Zdroj: SITA.sk - Fond na podporu umenia vyhlásil tretiu výzvu na budúci rok, zameraná je na hudbu i pamäťové inštitúcie © SITA Všetky práva vyhradené.
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