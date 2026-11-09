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Merz: Kým budeme môcť riešiť spoločný rozpočet, je potrebné vyriešiť spôsob financovania Ukrajiny

Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v pondelok vyjadril opatrný optimizmus, že Únia nájde riešenie a zabezpečí dodatočné financovanie. Európska únia (EÚ) ...

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9.11.2026 (SITA.sk) - Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v pondelok vyjadril opatrný optimizmus, že Únia nájde riešenie a zabezpečí dodatočné financovanie.

Európska únia (EÚ) musí najskôr nájsť spôsob financovania Ukrajiny v budúcom roku, až potom bude možné vyriešiť spor o budúci viacročný rozpočet Únie. V liste adresovanom predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi to uviedol nemecký kancelár Friedrich Merz.

Európska komisia (EK) odhaduje, že Ukrajine bude v roku 2027 chýbať približne 70 miliárd eur. Z tejto sumy by členské štáty mali podľa Bruselu zabezpečiť približne 45 miliárd eur.

Spravodlivým dielom


Je zrejmé, že budúci rok budeme musieť pokryť predvídateľný finančný deficit vo výške približne 70 miliárd eur, z čoho asi 45 miliárd eur pripadne na Európsku úniu,“ napísal Merz. Zdôraznil, že spravodlivý príspevok všetkých členských krajín je nevyhnutnou podmienkou na riešenie tejto otázky aj ďalších finančných tém.

Nemecký kancelár zároveň požiadal, aby lídri EÚ zaradili financovanie Ukrajiny na program samitu v Dubline, ktorý sa uskutoční v piatok.

EÚ vlani schválila pre Kyjev balík úverov vo výške 90 miliárd eur. Po zosilnení ruských útokov na ukrajinskú energetickú a dopravnú infraštruktúru sa však ukazuje, že tieto zdroje sa môžu vyčerpať ešte pred koncom budúceho roka.


Opatrný optimista


Eurokomisár pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis v pondelok vyjadril opatrný optimizmus, že Únia nájde riešenie a zabezpečí dodatočné financovanie. Podľa diplomatických zdrojov sa očakáva, že EÚ schváli nový úverový balík podobný tomu minuloročnému.

Merz patrí medzi lídrov skupiny krajín presadzujúcich úspornejší rozpočet EÚ. Nemecko je zároveň najväčším európskym finančným podporovateľom Ukrajiny a dlhodobo vyzýva ďalšie veľké členské štáty vrátane Francúzska, Španielska a Talianska, aby prevzali väčší diel nákladov spojených s pomocou Kyjevu.



Zdroj: SITA.sk - Merz: Kým budeme môcť riešiť spoločný rozpočet, je potrebné vyriešiť spôsob financovania Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.

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