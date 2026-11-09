Za kybersabotážou na francúzske obchodné reťazce sú podľa Paríža iránske Revolučné gardy
Útoky zasiahli približne 700 prevádzok po celom Francúzsku. Útočníci zvýšili teplotu v chladiacich zariadeniach, čo v niektorých prípadoch prinútilo obchody zlikvidovať celé zásoby rýchlo sa kaziacich ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Útoky zasiahli približne 700 prevádzok po celom Francúzsku. Útočníci zvýšili teplotu v chladiacich zariadeniach, čo v niektorých prípadoch prinútilo obchody zlikvidovať celé zásoby rýchlo sa kaziacich potravín.
Francúzsko v pondelok obvinilo iránske Revolučné gardy z minulomesačných kybernetických útokov na mraziace a chladiace zariadenia v obchodných reťazcoch a oznámilo prípravu európskych sankcií voči osobám zodpovedným za incident.
Útoky z 11. a 12. októbra zasiahli približne 700 prevádzok po celom Francúzsku. Hackeri podľa úradov zvýšili teplotu v chladiacich zariadeniach, čo v niektorých prípadoch prinútilo obchody zlikvidovať celé zásoby rýchlo sa kaziacich potravín.
„Môžem potvrdiť, že tento útok vykonali Islamské revolučné gardy Iránskej islamskej republiky,“ vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Rozsahom aj mierou agresivity išlo o bezprecedentný útok, dodal. Hoci priamo spomínal len útoky na francúzske prevádzky, rovnaké kybernetické incidenty hlásili aj ďalšie európske krajiny.
Barrot označil incident za prvý rozsiahly sabotážny kybernetický útok namierený proti francúzskemu územiu. „Predstavuje významný útok proti záujmom krajiny a bezpečnosti francúzskych občanov,“ povedal. Dodal, že Francúzsko na úrovni Európskej únie (EÚ) presadí sankcie proti všetkým zodpovedným osobám.
Parížska prokuratúra zároveň oznámila začatie súdneho vyšetrovania proti vedeniu skupiny Shahid Kaveh, ktorú označuje za útočnú kybernetickú jednotku napojenú na elektronické a kybernetické centrum Revolučných gárd. Vyšetrovanie sa týka veliteľa skupiny, jeho dvoch zástupcov a všetkých ďalších osôb, ktoré sa podarí identifikovať.
Francúzsko si v súvislosti s útokmi predvolalo iránskeho veľvyslanca v Paríži. Barrot uviedol, že vláda voči Teheránu podala „veľmi dôrazný protest“. „Prijmeme všetky ďalšie potrebné a primerané opatrenia, aby sme na tento incident reagovali a odradili každého, kto by ho chcel zopakovať,“ zdôraznil.
„Naša odpoveď musí byť rázna,“ reagovala na jeho slová šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová s tým, že o pripísaní zodpovednosti za útok Iránu sa práve dozvedela.
Zdroj: SITA.sk - Za kybersabotážou na francúzske obchodné reťazce sú podľa Paríža iránske Revolučné gardy © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzsko v pondelok obvinilo iránske Revolučné gardy z minulomesačných kybernetických útokov na mraziace a chladiace zariadenia v obchodných reťazcoch a oznámilo prípravu európskych sankcií voči osobám zodpovedným za incident.
Útoky z 11. a 12. októbra zasiahli približne 700 prevádzok po celom Francúzsku. Hackeri podľa úradov zvýšili teplotu v chladiacich zariadeniach, čo v niektorých prípadoch prinútilo obchody zlikvidovať celé zásoby rýchlo sa kaziacich potravín.
Kybernetická sabotáž
„Môžem potvrdiť, že tento útok vykonali Islamské revolučné gardy Iránskej islamskej republiky,“ vyhlásil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot. Rozsahom aj mierou agresivity išlo o bezprecedentný útok, dodal. Hoci priamo spomínal len útoky na francúzske prevádzky, rovnaké kybernetické incidenty hlásili aj ďalšie európske krajiny.
Barrot označil incident za prvý rozsiahly sabotážny kybernetický útok namierený proti francúzskemu územiu. „Predstavuje významný útok proti záujmom krajiny a bezpečnosti francúzskych občanov,“ povedal. Dodal, že Francúzsko na úrovni Európskej únie (EÚ) presadí sankcie proti všetkým zodpovedným osobám.
Parížska prokuratúra zároveň oznámila začatie súdneho vyšetrovania proti vedeniu skupiny Shahid Kaveh, ktorú označuje za útočnú kybernetickú jednotku napojenú na elektronické a kybernetické centrum Revolučných gárd. Vyšetrovanie sa týka veliteľa skupiny, jeho dvoch zástupcov a všetkých ďalších osôb, ktoré sa podarí identifikovať.
Rázna odpoveď
Francúzsko si v súvislosti s útokmi predvolalo iránskeho veľvyslanca v Paríži. Barrot uviedol, že vláda voči Teheránu podala „veľmi dôrazný protest“. „Prijmeme všetky ďalšie potrebné a primerané opatrenia, aby sme na tento incident reagovali a odradili každého, kto by ho chcel zopakovať,“ zdôraznil.
„Naša odpoveď musí byť rázna,“ reagovala na jeho slová šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová s tým, že o pripísaní zodpovednosti za útok Iránu sa práve dozvedela.
Zdroj: SITA.sk - Za kybersabotážou na francúzske obchodné reťazce sú podľa Paríža iránske Revolučné gardy © SITA Všetky práva vyhradené.
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