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07. októbra 2026
Francúzska polícia rozbila sieť s ukradnutými intímnymi materiálmi tisícok žien
Platforma NudeLeaksTeens predávala fotografie a videá získané aj z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame či Snapchate. Francúzske a americké úrady zablokovali viacero
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7.10.2026 (SITA.sk) - Platforma NudeLeaksTeens predávala fotografie a videá získané aj z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame či Snapchate.
Na severe Francúzska zadržali v utorok dvoch bratov vo veku 21 a 25 rokov, ktorí boli podľa parížskej prokuratúry „hlavnými administrátormi“ platformy.
Tá predávala balíky fotografií a videí získaných okrem iného z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame, TikToku a Snapchate. Medzi obeťami boli aj maloleté dievčatá.
Americká prokuratúra uviedla, že stránka ponúkala aj explicitné sexuálne materiály s deťmi. Jeden z albumov mal obsahovať „6 200 súkromných nahých súborov“ prevažne amerických tínedžeriek a dospelých žien.
Francúzski vyšetrovatelia zároveň zaistili digitálne aktíva vrátane bitcoinov v hodnote viac než 700-tisíc eur.
Používatelia platformy boli za virtuálnu menu motivovaní poskytovať identifikačné údaje o obetiach, ktoré boli uvádzané pod skutočnými menami a triedené podľa veku, bydliska či povolania.
Francúzske úrady označili zásah za súčasť spoločného boja proti detskej pornografii a šíreniu ukradnutého súkromného sexuálneho obsahu.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia rozbila sieť s ukradnutými intímnymi materiálmi tisícok žien © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzske a americké úrady zablokovali viacero webových stránok spojených s platformou NudeLeaksTeens, ktorá predávala ukradnutý intímny obsah viac ako 17-tisíc žien a dievčat z celého sveta.
Dvaja bratia
Na severe Francúzska zadržali v utorok dvoch bratov vo veku 21 a 25 rokov, ktorí boli podľa parížskej prokuratúry „hlavnými administrátormi“ platformy.
Tá predávala balíky fotografií a videí získaných okrem iného z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame, TikToku a Snapchate. Medzi obeťami boli aj maloleté dievčatá.
Americká prokuratúra uviedla, že stránka ponúkala aj explicitné sexuálne materiály s deťmi. Jeden z albumov mal obsahovať „6 200 súkromných nahých súborov“ prevažne amerických tínedžeriek a dospelých žien.
Sex za digitálne aktíva
Francúzski vyšetrovatelia zároveň zaistili digitálne aktíva vrátane bitcoinov v hodnote viac než 700-tisíc eur.
Používatelia platformy boli za virtuálnu menu motivovaní poskytovať identifikačné údaje o obetiach, ktoré boli uvádzané pod skutočnými menami a triedené podľa veku, bydliska či povolania.
Francúzske úrady označili zásah za súčasť spoločného boja proti detskej pornografii a šíreniu ukradnutého súkromného sexuálneho obsahu.
Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia rozbila sieť s ukradnutými intímnymi materiálmi tisícok žien © SITA Všetky práva vyhradené.
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