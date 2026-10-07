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07. októbra 2026

Francúzska polícia rozbila sieť s ukradnutými intímnymi materiálmi tisícok žien


Tagy: Detská pornografia Intímne zábery platforma

Platforma NudeLeaksTeens predávala fotografie a videá získané aj z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame či Snapchate. Francúzske a americké úrady zablokovali viacero



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gettyimages 953900544 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Platforma NudeLeaksTeens predávala fotografie a videá získané aj z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame či Snapchate.


Francúzske a americké úrady zablokovali viacero webových stránok spojených s platformou NudeLeaksTeens, ktorá predávala ukradnutý intímny obsah viac ako 17-tisíc žien a dievčat z celého sveta.



Dvaja bratia


Na severe Francúzska zadržali v utorok dvoch bratov vo veku 21 a 25 rokov, ktorí boli podľa parížskej prokuratúry „hlavnými administrátormi“ platformy.

Tá predávala balíky fotografií a videí získaných okrem iného z napadnutých účtov na Facebooku, Instagrame, TikToku a Snapchate. Medzi obeťami boli aj maloleté dievčatá.

Americká prokuratúra uviedla, že stránka ponúkala aj explicitné sexuálne materiály s deťmi. Jeden z albumov mal obsahovať „6 200 súkromných nahých súborov“ prevažne amerických tínedžeriek a dospelých žien.

Sex za digitálne aktíva


Francúzski vyšetrovatelia zároveň zaistili digitálne aktíva vrátane bitcoinov v hodnote viac než 700-tisíc eur.

Používatelia platformy boli za virtuálnu menu motivovaní poskytovať identifikačné údaje o obetiach, ktoré boli uvádzané pod skutočnými menami a triedené podľa veku, bydliska či povolania.

Francúzske úrady označili zásah za súčasť spoločného boja proti detskej pornografii a šíreniu ukradnutého súkromného sexuálneho obsahu.


Zdroj: SITA.sk - Francúzska polícia rozbila sieť s ukradnutými intímnymi materiálmi tisícok žien © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Detská pornografia Intímne zábery platforma
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