|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 7.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Eliška
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
07. októbra 2026
Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach
Mongolské úrady zaviedli preventívne zdravotné kontroly na hraniciach s Ruskom, hraničné priechody však fungujú bez obmedzení.
Zdieľať
7.10.2026 (SITA.sk) - Mongolské úrady zaviedli preventívne zdravotné kontroly na hraniciach s Ruskom, hraničné priechody však fungujú bez obmedzení.
„Hoci je súčasná úroveň rizika nízka, ministerstvo zdravotníctva nariadilo príslušným úradom prijať preventívne opatrenia a zabezpečiť nepretržitý dohľad a monitorovanie,“ uviedlo ministerstvo.
Hraničné priechody v provincii Selenge na severe krajiny podľa mongolských úradov naďalej fungujú normálne, pričom sa tam vykonávajú zdravotné kontroly.
Ruský portál Ľudia Bajkalu minulý piatok informoval o smrti 28-ročnej pracovníčky protimorového výskumného ústavu v Irkutskej oblasti severne od Mongolska. Objavili sa podozrenia, že mohla zomrieť na pľúcny mor.
Ruské úrady však tvrdia, že príčinou smrti bol zápal pľúc neurčenej etiológie. Úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) v stredu uviedol, že nevidí „nijaké epidemické riziká pre obyvateľstvo“.
Irkutsk navštevuje aj veľké množstvo turistov z Číny smerujúcich k Bajkalskému jazeru. Peking uviedol, že s Ruskom udržiava úzku spoluprácu pri prevencii a kontrole infekčných ochorení vrátane moru.
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Mongolsko zaviedlo preventívny zdravotný dohľad na hraniciach s Ruskom po správach o úmrtí laborantky protimorového ústavu v sibírskej Irkutskej oblasti, oznámilo v stredu ministerstvo zdravotníctva.
„Hoci je súčasná úroveň rizika nízka, ministerstvo zdravotníctva nariadilo príslušným úradom prijať preventívne opatrenia a zabezpečiť nepretržitý dohľad a monitorovanie,“ uviedlo ministerstvo.
Silné podozrenie
Hraničné priechody v provincii Selenge na severe krajiny podľa mongolských úradov naďalej fungujú normálne, pričom sa tam vykonávajú zdravotné kontroly.
Ruský portál Ľudia Bajkalu minulý piatok informoval o smrti 28-ročnej pracovníčky protimorového výskumného ústavu v Irkutskej oblasti severne od Mongolska. Objavili sa podozrenia, že mohla zomrieť na pľúcny mor.
Aj čínski turisti
Ruské úrady však tvrdia, že príčinou smrti bol zápal pľúc neurčenej etiológie. Úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) v stredu uviedol, že nevidí „nijaké epidemické riziká pre obyvateľstvo“.
Irkutsk navštevuje aj veľké množstvo turistov z Číny smerujúcich k Bajkalskému jazeru. Peking uviedol, že s Ruskom udržiava úzku spoluprácu pri prevencii a kontrole infekčných ochorení vrátane moru.
Zdroj: SITA.sk - Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Národné basketbalové centrum v Ružomberku podporuje štát. O jeho budúcnosti rozhodne zámena pozemku
Národné basketbalové centrum v Ružomberku podporuje štát. O jeho budúcnosti rozhodne zámena pozemku
<< predchádzajúci článok
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO
SaS varuje pred bezpečnostnými hrozbami. Vládu vyzýva na zvolanie Bezpečnostnej rady – VIDEO