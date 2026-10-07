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07. októbra 2026

Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach


Tagy: Hraničné kontroly Nákaza pľúcny mor Ruské úrady

Mongolské úrady zaviedli preventívne zdravotné kontroly na hraniciach s Ruskom, hraničné priechody však fungujú bez obmedzení.



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gettyimages 1131159124 676x451 7.10.2026 (SITA.sk) - Mongolské úrady zaviedli preventívne zdravotné kontroly na hraniciach s Ruskom, hraničné priechody však fungujú bez obmedzení.


Mongolsko zaviedlo preventívny zdravotný dohľad na hraniciach s Ruskom po správach o úmrtí laborantky protimorového ústavu v sibírskej Irkutskej oblasti, oznámilo v stredu ministerstvo zdravotníctva.


„Hoci je súčasná úroveň rizika nízka, ministerstvo zdravotníctva nariadilo príslušným úradom prijať preventívne opatrenia a zabezpečiť nepretržitý dohľad a monitorovanie,“ uviedlo ministerstvo.

Silné podozrenie


Hraničné priechody v provincii Selenge na severe krajiny podľa mongolských úradov naďalej fungujú normálne, pričom sa tam vykonávajú zdravotné kontroly.

Ruský portál Ľudia Bajkalu minulý piatok informoval o smrti 28-ročnej pracovníčky protimorového výskumného ústavu v Irkutskej oblasti severne od Mongolska. Objavili sa podozrenia, že mohla zomrieť na pľúcny mor.

Aj čínski turisti


Ruské úrady však tvrdia, že príčinou smrti bol zápal pľúc neurčenej etiológie. Úrad pre verejné zdravie a ochranu spotrebiteľa (Rospotrebnadzor) v stredu uviedol, že nevidí „nijaké epidemické riziká pre obyvateľstvo“.

Irkutsk navštevuje aj veľké množstvo turistov z Číny smerujúcich k Bajkalskému jazeru. Peking uviedol, že s Ruskom udržiava úzku spoluprácu pri prevencii a kontrole infekčných ochorení vrátane moru.


Zdroj: SITA.sk - Po údajnom výskyte moru v Rusku zaviedli mongolské úrady zdravotný dohľad na hraniciach © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hraničné kontroly Nákaza pľúcny mor Ruské úrady
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