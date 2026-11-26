Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí
Útočníci získali prístup k osobným údajom 11-tisíc ľudí napriek tomu, že dánske úrady po októbrovom incidente modernizovali bezpečnostné systémy. Hackeri opäť prenikli do dánskeho centrálneho ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Útočníci získali prístup k osobným údajom 11-tisíc ľudí napriek tomu, že dánske úrady po októbrovom incidente modernizovali bezpečnostné systémy.
Hackeri opäť prenikli do dánskeho centrálneho registra obyvateľov a získali prístup k osobným údajom približne 11-tisíc ľudí. Vo štvrtok to oznámilo dánske ministerstvo pre digitalizáciu. K incidentu došlo necelé dva mesiace po rozsiahlom kybernetickom útoku, pri ktorom neoprávnené osoby získali prístup k údajom 8,8 milióna ľudí.
Dánske úrady po októbrovom incidente aktualizovali a modernizovali bezpečnostné systémy, ďalšiemu narušeniu ochrany údajov však nedokázali zabrániť. Podľa ministerstva sa nový incident podarilo zastaviť vďaka technickému systému monitorovania prístupov do databázy, ktorý zaviedli po prvom útoku. Páchateľov ani jedného z incidentov zatiaľ neidentifikovali.
K októbrovému útoku sa prostredníctvom šifrovanej komunikačnej služby prihlásila neznáma osoba, ktorá kontaktovala dánsky denník Politiken. Údajný hacker tvrdil, že do registra prenikol pomocou prihlasovacích údajov bývalého zamestnanca malej dánskej spoločnosti, ktorý používal mimoriadne slabé heslo „123456“. Systém navyše podľa jeho slov nevyužíval dvojfaktorové overovanie totožnosti.
Údajný útočník tvrdil, že počas desiatich dní uskutočnil v databáze takmer 15 miliónov vyhľadávaní. Získané údaje zahŕňali mená, adresy, dátumy narodenia, pohlavie, rodinný stav či dátumy poslednej zmeny bydliska. Všetky údaje si údajne uložil, denníku však povedal, že ich neplánuje predať ani zverejniť.
Dánska agentúra pre civilnú bezpečnosť už v septembri zvýšila úroveň hrozby kybernetických útokov na vysokú. V krajine pribúdajú kybernetické incidenty, ktorých terčom sa stali okrem iného chladiace systémy supermarketov. V Európe zároveň zaznamenali sériu falošných bombových hrozieb namierených proti školám a lietadlám. Teória, že by tieto hrozby mohli byť súčasťou hybridnej vojny, sa však pre nedostatok dôkazov zatiaľ nepotvrdila.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
Hackeri opäť prenikli do dánskeho centrálneho registra obyvateľov a získali prístup k osobným údajom približne 11-tisíc ľudí. Vo štvrtok to oznámilo dánske ministerstvo pre digitalizáciu. K incidentu došlo necelé dva mesiace po rozsiahlom kybernetickom útoku, pri ktorom neoprávnené osoby získali prístup k údajom 8,8 milióna ľudí.
Ďalšie narušenie ochrany údajov
Dánske úrady po októbrovom incidente aktualizovali a modernizovali bezpečnostné systémy, ďalšiemu narušeniu ochrany údajov však nedokázali zabrániť. Podľa ministerstva sa nový incident podarilo zastaviť vďaka technickému systému monitorovania prístupov do databázy, ktorý zaviedli po prvom útoku. Páchateľov ani jedného z incidentov zatiaľ neidentifikovali.
K októbrovému útoku sa prostredníctvom šifrovanej komunikačnej služby prihlásila neznáma osoba, ktorá kontaktovala dánsky denník Politiken. Údajný hacker tvrdil, že do registra prenikol pomocou prihlasovacích údajov bývalého zamestnanca malej dánskej spoločnosti, ktorý používal mimoriadne slabé heslo „123456“. Systém navyše podľa jeho slov nevyužíval dvojfaktorové overovanie totožnosti.
Útočník si údaje uložil
Údajný útočník tvrdil, že počas desiatich dní uskutočnil v databáze takmer 15 miliónov vyhľadávaní. Získané údaje zahŕňali mená, adresy, dátumy narodenia, pohlavie, rodinný stav či dátumy poslednej zmeny bydliska. Všetky údaje si údajne uložil, denníku však povedal, že ich neplánuje predať ani zverejniť.
Dánska agentúra pre civilnú bezpečnosť už v septembri zvýšila úroveň hrozby kybernetických útokov na vysokú. V krajine pribúdajú kybernetické incidenty, ktorých terčom sa stali okrem iného chladiace systémy supermarketov. V Európe zároveň zaznamenali sériu falošných bombových hrozieb namierených proti školám a lietadlám. Teória, že by tieto hrozby mohli byť súčasťou hybridnej vojny, sa však pre nedostatok dôkazov zatiaľ nepotvrdila.
Zdroj: SITA.sk - Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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