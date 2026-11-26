Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov
Europoslanec Milan Mazurek jej konanie verejne zľahčil. Slovenská národná strana (SNS) vyzýva stranu
26.11.2026 (SITA.sk) - Europoslanec Milan Mazurek jej konanie verejne zľahčil.
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva stranu Republika, aby sa dištancovala od prejavov svojej členky Lívie Pavlíkovej, ktorá na svojom Instagrame zverejnila video z hry GTA VI, v ktorom strieľa do dúhovej vlajky symbolizujúcej komunitu LGBTI s komentárom, že hľadá Pride pochod.
Ako národniari v tejto súvislosti pripomenuli, europoslanec Milan Mazurek jej konanie verejne zľahčil. Hnutie Republika medzitým oznámilo vznik mládežníckej organizácie Mladá Republika. Riadiť ju bude v pozícii dočasne poverenej predsedníčky práve Lívia Pavlíková.
„Slovenská národná strana zastáva národnú politiku a konanie členky Republiky Lívie Pavlíkovej odsudzuje. Rozdiel medzi národnou a nacionalistickou politikou je v spôsobe komunikácie a v prístupe k menšinovým témam. SNS svojím postojom k Istanbulskému dohovoru, iniciatívou na jeho vypovedanie a podporou Pochodu za rodinu v reálnej politike jasne ukazuje, že sa nestotožňuje s hodnotami komunity LGBTI. Slovenská národná strana však robí reálnu politiku a nehrá počítačové hry v detskej izbe,“ zdôraznila SNS. Podceňovanie a zľahčovanie konania členky strany Republika Lívie Pavlíkovej podľa národniarov nie je namieste.
„Akýkoľvek prejav násilia zo strany politika má v reálnom živote nedozerné dôsledky pre životy ľudí. SNS dlhodobo zastáva principiálny postoj a prejavila ho aj pri hlasovaní o Ústave SR. Ak má politická strana Republika ambíciu byť v budúcnosti vo vláde, musí takéto prejavy infantilného správania jasne odsúdiť,“ skonštatovala SNS. Na infantilné správanie zároveň podľa strany netreba políciu ani trestné oznámenia progresívcov.
„Stačí, aby Republika jasne povedala, či takéto správanie svojej členky schvaľuje, alebo nie. Ak mlčí, schvaľuje ho,“ uviedla SNS. SNS zdôrazňuje, že rešpektuje politickú stranu Republika a je otvorená dialógu na úrovni politických strán.
„Je však nemiestne, aby sa správanie Lívie Pavlíkovej stalo symbolom správania národných politikov. Varovaním musí byť aj okamžitý útok opozičných politických síl na národnú politiku," zdôraznila strana. Doplnila, že takéto prejavy odmieta a vyhlasuje, že akékoľvek prejavy xenofóbie a rasizmu bude jasne odsudzovať aj v budúcnosti.
„Moderná národná politika nemá stáť na útokoch na menšinové témy, ale na principiálnych postojoch, a nie na detskom správaní, aké ukázala Lívia Pavlíková,“ dodala SNS.
Zdroj: SITA.sk - Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská národná strana (SNS) vyzýva stranu Republika, aby sa dištancovala od prejavov svojej členky Lívie Pavlíkovej, ktorá na svojom Instagrame zverejnila video z hry GTA VI, v ktorom strieľa do dúhovej vlajky symbolizujúcej komunitu LGBTI s komentárom, že hľadá Pride pochod.
Ako národniari v tejto súvislosti pripomenuli, europoslanec Milan Mazurek jej konanie verejne zľahčil. Hnutie Republika medzitým oznámilo vznik mládežníckej organizácie Mladá Republika. Riadiť ju bude v pozícii dočasne poverenej predsedníčky práve Lívia Pavlíková.
Zľahčovanie konania nie je na mieste
„Slovenská národná strana zastáva národnú politiku a konanie členky Republiky Lívie Pavlíkovej odsudzuje. Rozdiel medzi národnou a nacionalistickou politikou je v spôsobe komunikácie a v prístupe k menšinovým témam. SNS svojím postojom k Istanbulskému dohovoru, iniciatívou na jeho vypovedanie a podporou Pochodu za rodinu v reálnej politike jasne ukazuje, že sa nestotožňuje s hodnotami komunity LGBTI. Slovenská národná strana však robí reálnu politiku a nehrá počítačové hry v detskej izbe,“ zdôraznila SNS. Podceňovanie a zľahčovanie konania členky strany Republika Lívie Pavlíkovej podľa národniarov nie je namieste.
„Akýkoľvek prejav násilia zo strany politika má v reálnom živote nedozerné dôsledky pre životy ľudí. SNS dlhodobo zastáva principiálny postoj a prejavila ho aj pri hlasovaní o Ústave SR. Ak má politická strana Republika ambíciu byť v budúcnosti vo vláde, musí takéto prejavy infantilného správania jasne odsúdiť,“ skonštatovala SNS. Na infantilné správanie zároveň podľa strany netreba políciu ani trestné oznámenia progresívcov.
Prejavy xenofóbie a rasizmu
„Stačí, aby Republika jasne povedala, či takéto správanie svojej členky schvaľuje, alebo nie. Ak mlčí, schvaľuje ho,“ uviedla SNS. SNS zdôrazňuje, že rešpektuje politickú stranu Republika a je otvorená dialógu na úrovni politických strán.
„Je však nemiestne, aby sa správanie Lívie Pavlíkovej stalo symbolom správania národných politikov. Varovaním musí byť aj okamžitý útok opozičných politických síl na národnú politiku," zdôraznila strana. Doplnila, že takéto prejavy odmieta a vyhlasuje, že akékoľvek prejavy xenofóbie a rasizmu bude jasne odsudzovať aj v budúcnosti.
„Moderná národná politika nemá stáť na útokoch na menšinové témy, ale na principiálnych postojoch, a nie na detskom správaní, aké ukázala Lívia Pavlíková,“ dodala SNS.
Zdroj: SITA.sk - Národniari reagujú na násilné správanie Lívie Pavlíkovej v hre GTA VI. Vyzývajú Republiku, aby sa dištancovala od jej prejavov © SITA Všetky práva vyhradené.
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