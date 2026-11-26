Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO
Trénerovi Oliverovi Vidinovi bude k dispozícii Američan so slovenským pasom David DeJulius. Bez skúsenej dvojice Vladimír Brodziansky - Mário Ihring sa ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Trénerovi Oliverovi Vidinovi bude k dispozícii Američan so slovenským pasom David DeJulius.
Bez skúsenej dvojice Vladimír Brodziansky - Mário Ihring sa predstavia slovenskí basketbaloví reprezentanti vo štvrtkovom domácom súboji proti Švajčiarsku v II. fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Pôjde o druhý slovenský pokus o víťazstvo v E-skupine, prvý sa skončil na sklonku augusta vysokou prehrou v Anglicku 72:97.
Zápas sa začne v bratislavskej Gopass Aréne o 18.00 h a Slováci sa budú chcieť oprieť aj o podporu fanúšikov.
Brodziansky vynechá novembrové kvalifikačné okno pre zranenie chrbta Ihring sa nepripojil pre zdravotné vyšetrenia v novom pôsobisku v belgickom Oostende. Na druhej strane sa slovenskí fanúšikovia môžu tešiť na návrat Davida DeJuliusa, ktorý má slovenský pas.
Americký rozohrávač tureckého Besiktasu Istanbul, ktorý účinkuje v Eurolige, sa k národnému tímu pripojil v príprave v stredu popoludní. Tréner Slovákov Oliver Vidin má k dispozícii širší výber hráčov, z ktorých ešte určí konečnú dvanástku. Od hráčov bude vyžadovať maximálnu agresivitu a dôraz v obrane.
„Som spokojný so skladbou tímu. Na tréningoch máme veľa hráčov, najmä mladých, ktorí dostávajú priestor ukázať sa. Samozrejme, ešte uvidíme, kto sa dostane do konečnej dvanástky," vyhlásil tréner Oliver Vidin na webe slovakbasket.sk.
„David DeJulius je veľký hráč, ukázal už veľakrát kvalitu. Nemôžeme sa spoliehať, že to celé zvládne sám a musíme byť aj my ako tím pre neho na pomoc,“ povedal rozohrávač Peter Kováčik.
V kádri Švajčiarska figurujú aj hráči so skúsenosťami z kvalitných zahraničných súťaží. Oliver Vidin upozorňuje najmä na dvojicu Fofana a Schumacher, ale aj na ďalšie výrazné osobnosti súpera.
„Je to dobrý tím, ktorý určite nepríde do Bratislavy iba odohrať zápas. Budú chcieť vyhrať. Majú kvalitných hráčov a musíme k nim pristúpiť s rešpektom. Myslím si však, že aj my máme dostatok kvality na to, aby sme im dokázali odpovedať. Verím, že to bude zaujímavý zápas pre našich fanúšikov,“ uviedol tréner Slovákov.
Rovnako vníma nadchádzajúcu konfrontáciu aj Peter Kováčik. Uvedomuje si, že Švajčiari budú fyzicky náročný protivník. Slovenský tím podľa neho má predpoklady na to, aby zvládol dôležitú domácu skúšku. „Určite nás čaká veľmi fyzický súper. Musíme sa dobre pripraviť a produkovať vlastnú hru. Do zápasu pôjdeme s jednoznačným cieľom zvíťaziť a udržať si šancu na postup. Nebude to jednoduché, ale myslím si, že ako tím na to máme kvalitu,“ dodal Kováčik.
Podľa webu SBA Slováci majú proti Švajčiarom vyrovnanú bilanciu 7:7, pričom s týmto súperom sa stretli aj minulý rok v dvoch zápasoch predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V auguste 2025 Slováci doma v Bratislave vyhrali 73:60 a u súpera prehrali 72:85.
David DeJulius (Besiktas Istanbul/Tur.), Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK/ČR), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň/ČR), Maroš Golian, Matúš Gregor, Bruno Randuška (všetci Inter Basket), Patrik Pažický (Patrioti Levice), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem)
Zdroj: SITA.sk - Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Bez skúsenej dvojice Vladimír Brodziansky - Mário Ihring sa predstavia slovenskí basketbaloví reprezentanti vo štvrtkovom domácom súboji proti Švajčiarsku v II. fáze predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029.
Pôjde o druhý slovenský pokus o víťazstvo v E-skupine, prvý sa skončil na sklonku augusta vysokou prehrou v Anglicku 72:97.
Zápas sa začne v bratislavskej Gopass Aréne o 18.00 h a Slováci sa budú chcieť oprieť aj o podporu fanúšikov.
Zranenie a zdravotné vyšetrenia
Brodziansky vynechá novembrové kvalifikačné okno pre zranenie chrbta Ihring sa nepripojil pre zdravotné vyšetrenia v novom pôsobisku v belgickom Oostende. Na druhej strane sa slovenskí fanúšikovia môžu tešiť na návrat Davida DeJuliusa, ktorý má slovenský pas.
Americký rozohrávač tureckého Besiktasu Istanbul, ktorý účinkuje v Eurolige, sa k národnému tímu pripojil v príprave v stredu popoludní. Tréner Slovákov Oliver Vidin má k dispozícii širší výber hráčov, z ktorých ešte určí konečnú dvanástku. Od hráčov bude vyžadovať maximálnu agresivitu a dôraz v obrane.
Mladí sa majú ukázať
„Som spokojný so skladbou tímu. Na tréningoch máme veľa hráčov, najmä mladých, ktorí dostávajú priestor ukázať sa. Samozrejme, ešte uvidíme, kto sa dostane do konečnej dvanástky," vyhlásil tréner Oliver Vidin na webe slovakbasket.sk.
„David DeJulius je veľký hráč, ukázal už veľakrát kvalitu. Nemôžeme sa spoliehať, že to celé zvládne sám a musíme byť aj my ako tím pre neho na pomoc,“ povedal rozohrávač Peter Kováčik.
V kádri Švajčiarska figurujú aj hráči so skúsenosťami z kvalitných zahraničných súťaží. Oliver Vidin upozorňuje najmä na dvojicu Fofana a Schumacher, ale aj na ďalšie výrazné osobnosti súpera.
Kvalita proti kvalite?
„Je to dobrý tím, ktorý určite nepríde do Bratislavy iba odohrať zápas. Budú chcieť vyhrať. Majú kvalitných hráčov a musíme k nim pristúpiť s rešpektom. Myslím si však, že aj my máme dostatok kvality na to, aby sme im dokázali odpovedať. Verím, že to bude zaujímavý zápas pre našich fanúšikov,“ uviedol tréner Slovákov.
Rovnako vníma nadchádzajúcu konfrontáciu aj Peter Kováčik. Uvedomuje si, že Švajčiari budú fyzicky náročný protivník. Slovenský tím podľa neho má predpoklady na to, aby zvládol dôležitú domácu skúšku. „Určite nás čaká veľmi fyzický súper. Musíme sa dobre pripraviť a produkovať vlastnú hru. Do zápasu pôjdeme s jednoznačným cieľom zvíťaziť a udržať si šancu na postup. Nebude to jednoduché, ale myslím si, že ako tím na to máme kvalitu,“ dodal Kováčik.
Vyrovnaná bilancia
Podľa webu SBA Slováci majú proti Švajčiarom vyrovnanú bilanciu 7:7, pričom s týmto súperom sa stretli aj minulý rok v dvoch zápasoch predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2027. V auguste 2025 Slováci doma v Bratislave vyhrali 73:60 a u súpera prehrali 72:85.
Nominovaní hráči Slovenska:
David DeJulius (Besiktas Istanbul/Tur.), Tomáš Pavelka, David Abrhám (obaja BC Slovan Bratislava), Dalibor Hlivák, Matúš Hronský, Jakub Mokráň (všetci BC Prievidza), Thomas Stanko (SK Slavia Praha ERA NBK/ČR), Lukáš Bolek, Peter Kováčik, Michael Fusek (všetci Nitra Blue Wings), Juraj Páleník (BK Lokomotiva Plzeň/ČR), Maroš Golian, Matúš Gregor, Bruno Randuška (všetci Inter Basket), Patrik Pažický (Patrioti Levice), Šimon Krajčovič (HAKRO Merlins Crailsheim/Nem)
Zdroj: SITA.sk - Slovenský Američan sa vracia. Basketbalisti si trúfajú na Švajčiarov aj bez Brodzianskeho a Ihringa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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