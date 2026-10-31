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Pohánková bola vyrovnanou súperkou, no v Tokiu padla v semifinále. Napriek tomu zaznamenala najlepší výsledok v kariére – VIDEO

V online vydaní rebríčka WTA jej aktuálne patrí už 117. priečka, pričom aktuálnu sezónu začínala až v šiestej stovke - konkrétne na 525. mieste. Slovenská tenistka Mia Pohánková predviedla na ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - V online vydaní rebríčka WTA jej aktuálne patrí už 117. priečka, pričom aktuálnu sezónu začínala až v šiestej stovke - konkrétne na 525. mieste.

Slovenská tenistka Mia Pohánková predviedla na turnaji WTA 500 v Tokiu parádne výkony, ktoré ju katapultovali až do semifinále. Tam však podľahla tretej nasadenej Ruske Diane Šnajderovej 0:2 na sety.

Napriek tomu bol priebeh zápasu relatívne vyrovnaný a svetová trinástka získala dejstvá len veľmi tesne - 6:4 a 7:6. Mladá Slovenka mala setbal na vyrovnanie duelu na 1:1 na sety, no nevyužila ho a onedlho na to pykala, keď celý súboj prehrala.

Išlo o najlepší výsledok 18-ročnej Levičanky na profesionálnom okruhu. Svoju púť medzi najlepšími hráčkami sveta začala v čínskom Wuchane, kde ako držiteľka voľnej karty postúpila do osemfinále a v rovnakej pozícii zašla v Tokiu ešte ďalej.

Zverenkyňa trénera Róberta Gašparezta bude na budúci týždeň bude opäť figurovať na poste slovenskej jednotky vo dvojhre, pričom sa posunie na svoje kariérne maximum.

V online vydaní rebríčka WTA jej aktuálne patrí už 117. priečka, pričom aktuálnu sezónu začínala až v šiestej stovke - konkrétne na 525. mieste.


Pochvala od súperky


V Tokiu prešla do semifinále bez straty setu a postupne zdolala renkingovo vyššie postavené tenistky - Terezu Valentovú, Naomi Osakovú a Alyciu Parksovú.

Pohánková len pred desiatimi dňami oslávila 18. narodeniny a svoju plnoletosť. Namiesto divokých osláv predvádzala na kurtoch skvelé výkony, ktoré tešili tenisovú komunitu na Slovensku.

Šnajderová v pozápasovom rozhovore vyzdvihla kvality osemnásťročnej hráčky NTC, keď na jej adresu povedala: "Som si istá, že Mia má pred sebou obrovskú tenisovú budúcnosť."


Zdroj: SITA.sk - Pohánková bola vyrovnanou súperkou, no v Tokiu padla v semifinále. Napriek tomu zaznamenala najlepší výsledok v kariére – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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