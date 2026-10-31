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Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, chce stavať plávajúce jadrové elektrárne

Rosatom rokuje so štyrmi africkými štátmi o dodávkach elektriny. Rusko zároveň rozširuje ťažbu surovín a energetické projekty. Rusko ...

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31.10.2026 (SITA.sk) - Rosatom rokuje so štyrmi africkými štátmi o dodávkach elektriny. Rusko zároveň rozširuje ťažbu surovín a energetické projekty.

Rusko pokračuje v rozširovaní svojho hospodárskeho a strategického vplyvu v Afrike. Štátna jadrová spoločnosť Rosatom v piatok oznámila pokročilé rokovania so štyrmi africkými krajinami o výstavbe plávajúcich jadrových elektrární, ktoré by mali pomôcť zmierniť nedostatok elektriny.



Deväť afrických štátov


Generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačov po rusko-africkom samite v Moskve uviedol, že spoločnosť rokuje s Egyptom, Namíbiou, Tanzániou a Togom. Záujem o technológiu prejavilo celkovo deväť afrických štátov.

„Niektoré africké krajiny platia za elektrinu vysoké ceny, hoci ich finančná situácia nie je dobrá. Práve tu sme pripravení ponúknuť elektrinu z plávajúcich jadrových elektrární,“ vyhlásil Lichačov.

Rusko zatiaľ prevádzkuje jedinú plávajúcu jadrovú elektráreň na svete, ktorá od roku 2020 zásobuje elektrinou odľahlé oblasti Čukotky.

Urán v Namíbii


Ambície Moskvy však siahajú ďalej. Rosatom už stavia veľkú jadrovú elektráreň v Egypte a rokuje o jej rozšírení. Ďalšie jadrové projekty pripravuje v Etiópii, Ghane a Ugande.

Súčasne rozvíja ťažbu uránu v Namíbii, skúma ložiská lítia v Mali a posilňuje energetickú spoluprácu s Tanzániou.

Rosatom počas samitu rokoval s predstaviteľmi viac ako 25 afrických krajín a podpísal tri dohody o spolupráci.

Rusko tak postupne upevňuje svoje postavenie na kontinente, kde už niekoľko rokov súperí so západnými krajinami a Čínou o hospodársky, politický aj vojenský vplyv.


Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, chce stavať plávajúce jadrové elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.

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