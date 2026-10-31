Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, chce stavať plávajúce jadrové elektrárne
Rosatom rokuje so štyrmi africkými štátmi o dodávkach elektriny. Rusko zároveň rozširuje ťažbu surovín a energetické projekty. Rusko ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Rosatom rokuje so štyrmi africkými štátmi o dodávkach elektriny. Rusko zároveň rozširuje ťažbu surovín a energetické projekty.
Generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačov po rusko-africkom samite v Moskve uviedol, že spoločnosť rokuje s Egyptom, Namíbiou, Tanzániou a Togom. Záujem o technológiu prejavilo celkovo deväť afrických štátov.
„Niektoré africké krajiny platia za elektrinu vysoké ceny, hoci ich finančná situácia nie je dobrá. Práve tu sme pripravení ponúknuť elektrinu z plávajúcich jadrových elektrární,“ vyhlásil Lichačov.
Rusko zatiaľ prevádzkuje jedinú plávajúcu jadrovú elektráreň na svete, ktorá od roku 2020 zásobuje elektrinou odľahlé oblasti Čukotky.
Ambície Moskvy však siahajú ďalej. Rosatom už stavia veľkú jadrovú elektráreň v Egypte a rokuje o jej rozšírení. Ďalšie jadrové projekty pripravuje v Etiópii, Ghane a Ugande.
Súčasne rozvíja ťažbu uránu v Namíbii, skúma ložiská lítia v Mali a posilňuje energetickú spoluprácu s Tanzániou.
Rosatom počas samitu rokoval s predstaviteľmi viac ako 25 afrických krajín a podpísal tri dohody o spolupráci.
Rusko tak postupne upevňuje svoje postavenie na kontinente, kde už niekoľko rokov súperí so západnými krajinami a Čínou o hospodársky, politický aj vojenský vplyv.
Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, chce stavať plávajúce jadrové elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko pokračuje v rozširovaní svojho hospodárskeho a strategického vplyvu v Afrike. Štátna jadrová spoločnosť Rosatom v piatok oznámila pokročilé rokovania so štyrmi africkými krajinami o výstavbe plávajúcich jadrových elektrární, ktoré by mali pomôcť zmierniť nedostatok elektriny.
Deväť afrických štátov
Generálny riaditeľ Rosatomu Alexej Lichačov po rusko-africkom samite v Moskve uviedol, že spoločnosť rokuje s Egyptom, Namíbiou, Tanzániou a Togom. Záujem o technológiu prejavilo celkovo deväť afrických štátov.
„Niektoré africké krajiny platia za elektrinu vysoké ceny, hoci ich finančná situácia nie je dobrá. Práve tu sme pripravení ponúknuť elektrinu z plávajúcich jadrových elektrární,“ vyhlásil Lichačov.
Rusko zatiaľ prevádzkuje jedinú plávajúcu jadrovú elektráreň na svete, ktorá od roku 2020 zásobuje elektrinou odľahlé oblasti Čukotky.
Urán v Namíbii
Ambície Moskvy však siahajú ďalej. Rosatom už stavia veľkú jadrovú elektráreň v Egypte a rokuje o jej rozšírení. Ďalšie jadrové projekty pripravuje v Etiópii, Ghane a Ugande.
Súčasne rozvíja ťažbu uránu v Namíbii, skúma ložiská lítia v Mali a posilňuje energetickú spoluprácu s Tanzániou.
Rosatom počas samitu rokoval s predstaviteľmi viac ako 25 afrických krajín a podpísal tri dohody o spolupráci.
Rusko tak postupne upevňuje svoje postavenie na kontinente, kde už niekoľko rokov súperí so západnými krajinami a Čínou o hospodársky, politický aj vojenský vplyv.
Zdroj: SITA.sk - Rusko rozširuje svoj vplyv v Afrike, chce stavať plávajúce jadrové elektrárne © SITA Všetky práva vyhradené.
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