Washington schválil Ukrajine 500 rakiet Patriot, Kyjev si však počká roky
Americká vláda odobrila predaj rakiet za 2,1 miliardy dolárov. Zelenskyj žiada okamžitú pomoc, zásoby protivzdušnej obrany sa míňajú. Administratíva amerického prezidenta
31.10.2026 (SITA.sk) - Americká vláda odobrila predaj rakiet za 2,1 miliardy dolárov. Zelenskyj žiada okamžitú pomoc, zásoby protivzdušnej obrany sa míňajú.
Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že hodnota plánovaného obchodu dosahuje 2,1 miliardy dolárov (približne 1,8 miliardy eur). Predaj ešte podlieha preskúmaniu v Kongrese.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným aj budúcim hrozbám posilnením jej integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany,“ uviedlo ministerstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však upozornil na zásadný problém – schválené rakety nemusia doraziť včas.
„Žiadame našich amerických partnerov, aby našli riešenie pre obdobie, keď existuje skutočné nebezpečenstvo a naliehavá potreba používať strely PAC-3,“ napísal na sociálnej sieti X.
Zelenskyj navrhol, aby Spojené štáty a európski spojenci poskytli Ukrajine rakety zo svojich súčasných zásob. Tie by následne doplnili z novo objednanej výroby.
Nákup budú financovať spojenci Ukrajiny, najmä Kanada, Nemecko a Nórsko, spolu s prostriedkami podporenými úverom Európskej únie (EÚ). Americké verejné financie sa na ňom nebudú podieľať.
Rakety Patriot patria medzi najdôležitejšie prostriedky ukrajinskej obrany proti ruským balistickým strelám. Kyjev už niekoľko týždňov upozorňuje na ich kritický nedostatok.
Zdroj: SITA.sk - Washington schválil Ukrajine 500 rakiet Patriot, Kyjev si však počká roky © SITA Všetky práva vyhradené.
Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok schválila predaj 500 protiraketových striel Patriot Ukrajine. Kyjev však upozornil, že dodávky sa môžu začať až o niekoľko rokov, hoci krajina potrebuje muníciu na ochranu pred ruskými útokmi okamžite.
Rozhodne Kongres
Americké ministerstvo zahraničných vecí oznámilo, že hodnota plánovaného obchodu dosahuje 2,1 miliardy dolárov (približne 1,8 miliardy eur). Predaj ešte podlieha preskúmaniu v Kongrese.
„Navrhovaný predaj zlepší schopnosť Ukrajiny čeliť súčasným aj budúcim hrozbám posilnením jej integrovanej protivzdušnej a protiraketovej obrany,“ uviedlo ministerstvo.
Zásadný problém
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však upozornil na zásadný problém – schválené rakety nemusia doraziť včas.
„Žiadame našich amerických partnerov, aby našli riešenie pre obdobie, keď existuje skutočné nebezpečenstvo a naliehavá potreba používať strely PAC-3,“ napísal na sociálnej sieti X.
Patrioty zaplatia spojenci
Zelenskyj navrhol, aby Spojené štáty a európski spojenci poskytli Ukrajine rakety zo svojich súčasných zásob. Tie by následne doplnili z novo objednanej výroby.
Nákup budú financovať spojenci Ukrajiny, najmä Kanada, Nemecko a Nórsko, spolu s prostriedkami podporenými úverom Európskej únie (EÚ). Americké verejné financie sa na ňom nebudú podieľať.
Rakety Patriot patria medzi najdôležitejšie prostriedky ukrajinskej obrany proti ruským balistickým strelám. Kyjev už niekoľko týždňov upozorňuje na ich kritický nedostatok.
Zdroj: SITA.sk - Washington schválil Ukrajine 500 rakiet Patriot, Kyjev si však počká roky © SITA Všetky práva vyhradené.
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