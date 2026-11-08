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Huliaka zaskočil odchod poslanca Malatinca k Tarabovi. Minister tvrdí, že tomu nič nenasvedčovalo

Ako doplnil, v predmetný deň spolu sedeli a bavili sa o komunálnych voľbách a straníckych záležitostiach, následne mu poslanec oznámil odchod. Odchod poslanca Romana ...

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8.11.2026 (SITA.sk) - Ako doplnil, v predmetný deň spolu sedeli a bavili sa o komunálnych voľbách a straníckych záležitostiach, následne mu poslanec oznámil odchod.

Odchod poslanca Romana Malatinca zo Strany vidieka ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka k odvolanému bývalému ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi bol ako blesk z jasného neba. Huliak to povedal v diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3. Ako doplnil, v predmetný deň spolu sedeli a bavili sa o komunálnych voľbách a straníckych záležitostiach, následne mu poslanec oznámil odchod.

Huliak nevie, či bude Taraba spolupracovať s koalíciou


„Z ničoho nič nastala pauza. Som sa na neho pozrel a on mi povedal, že odchádza k Tarabovi, že sa necíti s nami komfortne,“ uviedol Huliak. Tomuto kroku podľa neho nepredchádzali nijaké sťažnosti alebo indície Malatincovej nespokojnosti. „Ja dodnes, podotýkam, že neviem, o čo tu išlo,“ zdôraznil minister.

Z vyjadrení Tomáša Tarabu podľa Huliaka zatiaľ nie je jasné, či budú poslanci okolo neho spolupracovať s koalíciou alebo sú už dohodnutí s opozíciou. Zdôraznil pritom, že jeho Strana vidieka bola vždy súčasťou koalície a dodržala každú dohodu, ktorú s koalíciu vyrokovala.

Mesterová upozornila na vyššiu cenu poslaneckých hlasov


„Náš prípad a prípad pána Malatinca s Tarabom je diametrálne odlišný,“ vyhlásil Huliak. Akým spôsobom sa bude rokovať s Tarabom, je podľa Huliaka potrebné opýtať sa premiéra Roberta Fica.

Podľa opozičnej poslankyne Zuzany Mesterovej (Progresívne Slovensko) celá situácia zvýši cenu poslaneckých hlasov v parlamente. Tento trend pritom podľa nej nastavil ako prvý Huliak. „Keď prvý sa odváži, tak už ten každý ďalší si povie - ak on áno, prečo ja nie - a takto to aj vidíme,“ skonštatovala poslankyňa.


Zdroj: SITA.sk - Huliaka zaskočil odchod poslanca Malatinca k Tarabovi. Minister tvrdí, že tomu nič nenasvedčovalo © SITA Všetky práva vyhradené.

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