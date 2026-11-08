Slovenského mladíka operovali a už aj prepustili z nemocnice. Smeruje do domácej liečby
Slovenského hokejistu s reznou ranou na krku už prepustili z nemocnice vo Švédsku. Mladý slovenský hokejista Matúš Válek už nie je v nemocnici vo Švédsku, ale presúva sa na Slovensko do domácej ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Slovenského hokejistu s reznou ranou na krku už prepustili z nemocnice vo Švédsku.
Mladý slovenský hokejista Matúš Válek už nie je v nemocnici vo Švédsku, ale presúva sa na Slovensko do domácej liečby.
Ešte v sobotu večer absolvoval tento 17-ročný útočník operačný zákrok po tom, čo utrpel reznú ranu korčuľou na krku počas zápasu Slovensko - Česko na Turnaji piatich krajín v Nyköpingu.
Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja na svojich profiloch na sociálnych sieťach.
"Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby. Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. S Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte.
Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách. Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia," uviedol SZĽH na svojich sociálnych sieťach.
Zápas Slovensko - Česko na Turnaji piatich krajín do 20 rokov po incidente z prvej tretine prerušili a už ho nedohrali. Česi viedli v čase prerušenia 1:0. Predtým mladí Slováci vyhrali nad Švajčiarmi 7:5 a prehrali so škandinávskymi súpermi: s Fínmi 1:2 a domáci Švédmi 1:4.
Zdroj: SITA.sk - Slovenského mladíka operovali a už aj prepustili z nemocnice. Smeruje do domácej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.
Mladý slovenský hokejista Matúš Válek už nie je v nemocnici vo Švédsku, ale presúva sa na Slovensko do domácej liečby.
Ešte v sobotu večer absolvoval tento 17-ročný útočník operačný zákrok po tom, čo utrpel reznú ranu korčuľou na krku počas zápasu Slovensko - Česko na Turnaji piatich krajín v Nyköpingu.
Zelená na presun domov
Informoval o tom oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja na svojich profiloch na sociálnych sieťach.
"Po včerajšom operačnom zákroku dostal dnes od lekárov zelenú na presun do domácej liečby. Veľmi nás teší, že Matúš Válek bude po hrozivom zranení v poriadku. S Válekom aj s realizačným tímom našej reprezentácie do 20 rokov sme v pravidelnom kontakte.
Žiadajú o rešpekt
Prostredníctvom tohto príspevku chce Matúš Válek pozdraviť všetkých fanúšikov a poďakovať sa im za podporu v uplynulých hodinách. Zároveň by sme chceli požiadať verejnosť a médiá v mene Matúša Váleka a jeho rodiny o rešpektovanie súkromia," uviedol SZĽH na svojich sociálnych sieťach.
Zápas Slovensko - Česko na Turnaji piatich krajín do 20 rokov po incidente z prvej tretine prerušili a už ho nedohrali. Česi viedli v čase prerušenia 1:0. Predtým mladí Slováci vyhrali nad Švajčiarmi 7:5 a prehrali so škandinávskymi súpermi: s Fínmi 1:2 a domáci Švédmi 1:4.
Zdroj: SITA.sk - Slovenského mladíka operovali a už aj prepustili z nemocnice. Smeruje do domácej liečby © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Útok v Krakove: Strieľal 24-ročný Poliak fascinovaný krajne pravicovými ideológiami – VIDEO, FOTO
- Buček sa blysol gólovou parádou proti Rakúšanom. Vyštartoval som po buly a robil intuitívne veci, vraví
- Netanjahuovi hrozí koniec na čele Izraela. Jeho rival dostal šancu zostaviť novú vládu
- Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú
- Kríza Chicaga sa prehlbuje. Líder Bedard po výprasku na ľade Caroliny: Je to hanba – VIDEO