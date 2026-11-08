Taraba žiada odvolávanie nominantov SNS. Danko podľa neho porušil koaličnú zmluvu
Na otázku, či sa cíti byť stále súčasťou vládnej koalície, poslanec odpovedal, že sa cíti ako človek, s ktorým mesiac nikto nekomunikuje. Keďže koaličná
8.11.2026 (SITA.sk) - Na otázku, či sa cíti byť stále súčasťou vládnej koalície, poslanec odpovedal, že sa cíti ako človek, s ktorým mesiac nikto nekomunikuje.
Keďže koaličná SNS sa spojila s opozíciou pri jeho odvolaní, podľa bývalého ministra životného prostredia a súčasného poslanca Tomáša Tarabu by mali byť teraz odvolávaní jej nominanti. Vyhlásil to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24.
„Pán Danko sa spojil s opozíciou pri odvolávaní ministra, čím hrubo porušil koaliční zmluvu,“ skonštatoval Taraba. Preto je podľa neho povinnosťou teraz odvolávať nominantov SNS.
Na otázku, či sa cíti byť stále súčasťou vládnej koalície, poslanec odpovedal, že sa cíti ako človek, s ktorým mesiac nikto nekomunikuje. Neskôr doplnil, že od svojho odvolania sa necíti byť súčasťou koalície. V parlamente chce zároveň pôsobiť autonómne. „Budem hlasovať za dobré zákony a zákony, ktoré sú potrebné,“ dodal Taraba
Zdroj: SITA.sk - Taraba žiada odvolávanie nominantov SNS. Danko podľa neho porušil koaličnú zmluvu © SITA Všetky práva vyhradené.
Keďže koaličná SNS sa spojila s opozíciou pri jeho odvolaní, podľa bývalého ministra životného prostredia a súčasného poslanca Tomáša Tarabu by mali byť teraz odvolávaní jej nominanti. Vyhlásil to v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24.
„Pán Danko sa spojil s opozíciou pri odvolávaní ministra, čím hrubo porušil koaliční zmluvu,“ skonštatoval Taraba. Preto je podľa neho povinnosťou teraz odvolávať nominantov SNS.
Na otázku, či sa cíti byť stále súčasťou vládnej koalície, poslanec odpovedal, že sa cíti ako človek, s ktorým mesiac nikto nekomunikuje. Neskôr doplnil, že od svojho odvolania sa necíti byť súčasťou koalície. V parlamente chce zároveň pôsobiť autonómne. „Budem hlasovať za dobré zákony a zákony, ktoré sú potrebné,“ dodal Taraba
Zdroj: SITA.sk - Taraba žiada odvolávanie nominantov SNS. Danko podľa neho porušil koaličnú zmluvu © SITA Všetky práva vyhradené.
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