Kríza Chicaga sa prehlbuje. Líder Bedard po výprasku na ľade Caroliny: Je to hanba – VIDEO
Chicago prehrávalo po dvoch tretinách v Lenovo Center v Raleighu 0:7. Kríza Chicaga v NHL sa prehlbuje. Najnovší dôkaz o tomto fakte podali hráči Blackhawks v sobotu večer, keď na ľade Caroliny prehrali ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Chicago prehrávalo po dvoch tretinách v Lenovo Center v Raleighu 0:7.
Kríza Chicaga v NHL sa prehlbuje. Najnovší dôkaz o tomto fakte podali hráči Blackhawks v sobotu večer, keď na ľade Caroliny prehrali 2:9.
Zatiaľ čo obhajca triumfu v Stanleyho pohári Carolína má po 19 zápasoch 30 bodov a je na čele NHL. Chicago sa s 8 bodmi krčí na predposlednom mieste na Západe aj celkovo. Horší je už len Vancouver so 7 bodmi.
"Je hanba takto prehrávať. Najmä keď necháme našich brankárov úplne napospas súperovi. Oni za nás bojujú. Je to ťažké. Každý hráč by povedal to isté. Dnešný večer bol náročný a nie je to žiadna veľká veda: jednoducho to nie je dosť dobré a my to vieme,“ povedal kapitán Connor Bedard podľa webu Chicago Sun-Times. Upozornil na to aj špecializovaný web slovaknhl.sk.
Chicago prehrávalo po dvoch tretinách v Lenovo Center v Raleighu 0:7, kým konečne skórovali Roman Kancerov a práve Bedard. Zatiaľ čo mladá hviezda Chicaga pravidelne boduje (14 bodov v 12 zápasoch), jej spoluhráči sa dlhodobo nepridávajú.
Chicago skončilo na predposlednom, 31. mieste celkového poradia NHL vo všetkých troch sezónach od Bedardovho príchodu v roku 2023, keď si ho klub vybral z prvého miesta draftu.
"Naša frustrácia stúpa. Ráno pri vstávaní aj večer pri líhaní si do postele musíte rozmýšľať nad tým, v akej hlbokej diere sme sa to ocitli. V tejto lige nerozhoduje nič iné ako výsledky a tie my nemáme. Musíme byť lepší, nič viac ani menej za tým nehľadajme," pokračoval Bedard podľa The Athletic.
"Horká pilulka na prehltnutie. Práve sme si siahlo na absolútne dno a je len na nás, aby sme sa z neho vyhrabali," skonštatoval tréner Chicaga Jeff Blashill na webe NHL. "Napriek všetkému čo sa deje, v kabíne je stále viera v zlepšenie. Platí to o nás hráčoch, tréneroch aj manažmente. Jednoducho sa musíme ďalej pokúšať a zlomiť to," dodal Bedard.
Zdroj: SITA.sk - Kríza Chicaga sa prehlbuje. Líder Bedard po výprasku na ľade Caroliny: Je to hanba – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kríza Chicaga v NHL sa prehlbuje. Najnovší dôkaz o tomto fakte podali hráči Blackhawks v sobotu večer, keď na ľade Caroliny prehrali 2:9.
Zatiaľ čo obhajca triumfu v Stanleyho pohári Carolína má po 19 zápasoch 30 bodov a je na čele NHL. Chicago sa s 8 bodmi krčí na predposlednom mieste na Západe aj celkovo. Horší je už len Vancouver so 7 bodmi.
Je to hanba
"Je hanba takto prehrávať. Najmä keď necháme našich brankárov úplne napospas súperovi. Oni za nás bojujú. Je to ťažké. Každý hráč by povedal to isté. Dnešný večer bol náročný a nie je to žiadna veľká veda: jednoducho to nie je dosť dobré a my to vieme,“ povedal kapitán Connor Bedard podľa webu Chicago Sun-Times. Upozornil na to aj špecializovaný web slovaknhl.sk.
Chicago prehrávalo po dvoch tretinách v Lenovo Center v Raleighu 0:7, kým konečne skórovali Roman Kancerov a práve Bedard. Zatiaľ čo mladá hviezda Chicaga pravidelne boduje (14 bodov v 12 zápasoch), jej spoluhráči sa dlhodobo nepridávajú.
Trikrát 31. miesto
Chicago skončilo na predposlednom, 31. mieste celkového poradia NHL vo všetkých troch sezónach od Bedardovho príchodu v roku 2023, keď si ho klub vybral z prvého miesta draftu.
"Naša frustrácia stúpa. Ráno pri vstávaní aj večer pri líhaní si do postele musíte rozmýšľať nad tým, v akej hlbokej diere sme sa to ocitli. V tejto lige nerozhoduje nič iné ako výsledky a tie my nemáme. Musíme byť lepší, nič viac ani menej za tým nehľadajme," pokračoval Bedard podľa The Athletic.
Siahli si na dno
"Horká pilulka na prehltnutie. Práve sme si siahlo na absolútne dno a je len na nás, aby sme sa z neho vyhrabali," skonštatoval tréner Chicaga Jeff Blashill na webe NHL. "Napriek všetkému čo sa deje, v kabíne je stále viera v zlepšenie. Platí to o nás hráčoch, tréneroch aj manažmente. Jednoducho sa musíme ďalej pokúšať a zlomiť to," dodal Bedard.
Zdroj: SITA.sk - Kríza Chicaga sa prehlbuje. Líder Bedard po výprasku na ľade Caroliny: Je to hanba – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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