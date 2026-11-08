Taraba tvrdí, že ho chcú diskreditovať. Z koalície mu mal prísť odkaz
Člen koalície mu mal odkázať aj to, že jeho hlas nepotrebujú. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že od niekoho z
8.11.2026 (SITA.sk) - Člen koalície mu mal odkázať aj to, že jeho hlas nepotrebujú.
Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že od niekoho z vládnej koalície dostal odkaz, že urobia všetko pre to, aby ho diskreditovali. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, dotyčný tiež povedal, že jeho hlas v parlamente potrebovať nebudú.
„Jeden pán z koalície povedal, že vlastne ich už nezaujíma riadenie ministerstva (životného prostredia), ale moja osobná diskreditácia,“ uviedol s tým, že išlo o vyhrážku. „Tento odkaz som dostal,“ doplnil.
Taraba tiež povedal, že riaditeľovi Slovenskej agentúry životného prostredia povedali, že môže ostať vo funkcii „keď niečo povie na Tarabu“. Doplnil, že dotyčný pre to podal trestné oznámenie. „V tomto koná,“ dodal exminister.
Zdroj: SITA.sk - Taraba tvrdí, že ho chcú diskreditovať. Z koalície mu mal prísť odkaz © SITA Všetky práva vyhradené.
Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že od niekoho z vládnej koalície dostal odkaz, že urobia všetko pre to, aby ho diskreditovali. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, dotyčný tiež povedal, že jeho hlas v parlamente potrebovať nebudú.
„Jeden pán z koalície povedal, že vlastne ich už nezaujíma riadenie ministerstva (životného prostredia), ale moja osobná diskreditácia,“ uviedol s tým, že išlo o vyhrážku. „Tento odkaz som dostal,“ doplnil.
Taraba tiež povedal, že riaditeľovi Slovenskej agentúry životného prostredia povedali, že môže ostať vo funkcii „keď niečo povie na Tarabu“. Doplnil, že dotyčný pre to podal trestné oznámenie. „V tomto koná,“ dodal exminister.
Zdroj: SITA.sk - Taraba tvrdí, že ho chcú diskreditovať. Z koalície mu mal prísť odkaz © SITA Všetky práva vyhradené.
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