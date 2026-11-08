Nedeľa 8. novembra 2026, meniny má Bohumír

Bratislava 7 °C

Nedeľa 8. 11. 2026 Meniny má Bohumír

Všetky rubriky

Spravodajstvo

Šport

Kultúra a zábava

Magazín

Služby

Taraba tvrdí, že ho chcú diskreditovať. Z koalície mu mal prísť odkaz

Člen koalície mu mal odkázať aj to, že jeho hlas nepotrebujú. Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že od niekoho z

Zdieľať

6abbfacd912fd105771582 676x451
8.11.2026 (SITA.sk) - Člen koalície mu mal odkázať aj to, že jeho hlas nepotrebujú.

Bývalý minister životného prostredia Tomáš Taraba tvrdí, že od niekoho z vládnej koalície dostal odkaz, že urobia všetko pre to, aby ho diskreditovali. Ako ďalej povedal v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24, dotyčný tiež povedal, že jeho hlas v parlamente potrebovať nebudú.

„Jeden pán z koalície povedal, že vlastne ich už nezaujíma riadenie ministerstva (životného prostredia), ale moja osobná diskreditácia,“ uviedol s tým, že išlo o vyhrážku. „Tento odkaz som dostal,“ doplnil.

Taraba tiež povedal, že riaditeľovi Slovenskej agentúry životného prostredia povedali, že môže ostať vo funkcii „keď niečo povie na Tarabu“. Doplnil, že dotyčný pre to podal trestné oznámenie. „V tomto koná,“ dodal exminister.


Zdroj: SITA.sk - Taraba tvrdí, že ho chcú diskreditovať. Z koalície mu mal prísť odkaz © SITA Všetky práva vyhradené.

Prečítajte si tiež