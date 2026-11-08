Tréner Jányho po zlatej medaile na MS: Nemá zmysel podhodnocovať tento výsledok
Patrik Jány v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu predviedol skvelý výkon. Najlepší slovenský strelec Patrik Jány prežíva nádherné športové obdobie. V máji tohto roku ...
8.11.2026 (SITA.sk) - Patrik Jány v disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu predviedol skvelý výkon.
Najlepší slovenský strelec Patrik Jány prežíva nádherné športové obdobie.
V máji tohto roku sa stal v chorvátskom Osijeku majstrom Európy v olympijskej disciplíne: ľubovoľnej malokalibrovke 3x 20 a pridal bronz v súťaži tímov.
Skvelú formu si priniesol aj začiatkom novembra do Kataru. Po šiestom mieste v disciplíne vzduchová puška a zisku prvej olympijskej miestenky do Los Angeles 2028 vybojoval na strelnici v Lusail zlato!
V neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu predviedol parádny výkon. Ani v jednej rane neminul desiatku a výsledkom 628,3 si vystrieľal zlato.
"Nie je to olympijská disciplína, ale býva veľmi dobre obsadená. Dokonca sú aj špecialisti na túto disciplínu v ľahu. O to viac poteší takýto úspech," vyhlásil Jány na fejsbukovom profile Slovenského streleckého zväzu.
"Nikdy som si nepomyslel, že sa stanem majstrom sveta a najmä v tejto disciplíne. Človek však nikdy nevie," dodal Jány.
Rodák z Banskej Štiavnice má za sebou už dve účasti na olympijských hrách, v Tokiu 2021 si splnil sen o olympijskom finále, ale nie o medaile. Skončil tam siedmy vo vzduchovej puške. O tri roky neskôr bol v Paríži v rovnakej disciplíne desiaty. Vo vzduchovej puške na 10 m je aj dvojnásobný majster Európy (2022 a 2024) a zlatý medailista zo Svetovej univerziády (2019).
Jeho cesta k zlatu v Katare 2026 bola odrazom aj skvelej taktiky v súperení s vetrom, keďže ako skúsený strelec vie, kedy má strieľať v rýchlejšom tempe a kedy zasa chvíľku oddychovať.
"Nestrieľal som v strede a nemal som pocit, že mi vietor robí problémy. Podmienky boli fajn, snažil som sa nestrieľať vtedy, keď vidím vietor na vlajočkách. Potom som už len držal tempo. Momentum je dôležité najmä pri ležáku. Keď to ide v správnych rozptyloch, treba to využiť a strieľať. Keď som už začal cítiť únavu, zaradil som nejakú pauzu," vysvetlil Jány.
Po šiestom mieste a zisku olympijskej miestenky a neskôr vystrieľaní zlatej medaily má 29-ročný reprezentant VŠC Dukla Banská Bystrica najväčší stres za sebou, ale jeho účasť na MS 2026 sa ešte nekončí.
"Najviac sa však teším na deň voľna v nedeľu. Po týždni v Katare, keď sme boli každý deň na strelnici, to dobre padne. A potom zase tréning, eliminácia a kvalifikácia," dodal Jány.
Tréner zlatého medailistu Zoltán Baláž priznal, že príprava na súťaž bola veľmi dôležitá.
"Preberali sme deň aj dva pred pretekmi prípravu, Paťo už presne vedel, čo má robiť. Držal sa toho a s kúskom šťastia to dobre vypálilo. Keď to padá, netreba zbytočne špekulovať a čakať. Treba páliť! Táto disciplína nie je olympijská, ale konkurencia je v nej obrovská. Mal všetkých súperov tých istých ako v olympijskej disciplíne. Podhodnocovať tento výsledok nemá zmysel. Za mňa je to fantastické," povedal Baláž.
Slovensko sa vďaka Jánymu zaradilo k 13 krajinám, ktoré na MS v Dauhe už získali zlato. Na čele medailovej bilancie je suverénna Čína s 11 zlatými medailami. Švajčiari majú dve zlaté medaily a ďalších jedenásť krajín po jednej.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Jányho po zlatej medaile na MS: Nemá zmysel podhodnocovať tento výsledok © SITA Všetky práva vyhradené.
Najlepší slovenský strelec Patrik Jány prežíva nádherné športové obdobie.
V máji tohto roku sa stal v chorvátskom Osijeku majstrom Európy v olympijskej disciplíne: ľubovoľnej malokalibrovke 3x 20 a pridal bronz v súťaži tímov.
Skvelú formu si priniesol aj začiatkom novembra do Kataru. Po šiestom mieste v disciplíne vzduchová puška a zisku prvej olympijskej miestenky do Los Angeles 2028 vybojoval na strelnici v Lusail zlato!
Neolympijská, ale dobre obsadená
V neolympijskej disciplíne ľubovoľná malokalibrovka 50 m v ľahu predviedol parádny výkon. Ani v jednej rane neminul desiatku a výsledkom 628,3 si vystrieľal zlato.
"Nie je to olympijská disciplína, ale býva veľmi dobre obsadená. Dokonca sú aj špecialisti na túto disciplínu v ľahu. O to viac poteší takýto úspech," vyhlásil Jány na fejsbukovom profile Slovenského streleckého zväzu.
Človek nikdy nevie...
"Nikdy som si nepomyslel, že sa stanem majstrom sveta a najmä v tejto disciplíne. Človek však nikdy nevie," dodal Jány.
Rodák z Banskej Štiavnice má za sebou už dve účasti na olympijských hrách, v Tokiu 2021 si splnil sen o olympijskom finále, ale nie o medaile. Skončil tam siedmy vo vzduchovej puške. O tri roky neskôr bol v Paríži v rovnakej disciplíne desiaty. Vo vzduchovej puške na 10 m je aj dvojnásobný majster Európy (2022 a 2024) a zlatý medailista zo Svetovej univerziády (2019).
Držať tempo a nestrieľať vo vetre
Jeho cesta k zlatu v Katare 2026 bola odrazom aj skvelej taktiky v súperení s vetrom, keďže ako skúsený strelec vie, kedy má strieľať v rýchlejšom tempe a kedy zasa chvíľku oddychovať.
"Nestrieľal som v strede a nemal som pocit, že mi vietor robí problémy. Podmienky boli fajn, snažil som sa nestrieľať vtedy, keď vidím vietor na vlajočkách. Potom som už len držal tempo. Momentum je dôležité najmä pri ležáku. Keď to ide v správnych rozptyloch, treba to využiť a strieľať. Keď som už začal cítiť únavu, zaradil som nejakú pauzu," vysvetlil Jány.
Najväčší stres pominul
Po šiestom mieste a zisku olympijskej miestenky a neskôr vystrieľaní zlatej medaily má 29-ročný reprezentant VŠC Dukla Banská Bystrica najväčší stres za sebou, ale jeho účasť na MS 2026 sa ešte nekončí.
"Najviac sa však teším na deň voľna v nedeľu. Po týždni v Katare, keď sme boli každý deň na strelnici, to dobre padne. A potom zase tréning, eliminácia a kvalifikácia," dodal Jány.
Fantastický výsledok
Tréner zlatého medailistu Zoltán Baláž priznal, že príprava na súťaž bola veľmi dôležitá.
"Preberali sme deň aj dva pred pretekmi prípravu, Paťo už presne vedel, čo má robiť. Držal sa toho a s kúskom šťastia to dobre vypálilo. Keď to padá, netreba zbytočne špekulovať a čakať. Treba páliť! Táto disciplína nie je olympijská, ale konkurencia je v nej obrovská. Mal všetkých súperov tých istých ako v olympijskej disciplíne. Podhodnocovať tento výsledok nemá zmysel. Za mňa je to fantastické," povedal Baláž.
Zlato má 13 krajín
Slovensko sa vďaka Jánymu zaradilo k 13 krajinám, ktoré na MS v Dauhe už získali zlato. Na čele medailovej bilancie je suverénna Čína s 11 zlatými medailami. Švajčiari majú dve zlaté medaily a ďalších jedenásť krajín po jednej.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Jányho po zlatej medaile na MS: Nemá zmysel podhodnocovať tento výsledok © SITA Všetky práva vyhradené.
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