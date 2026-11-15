Ak Progresívne Slovensko vyhrá voľby, vládu by mal viesť Šimečka. Predseda hnutia prehovoril aj o koalícii s Demokratmi
Šimečka bude nominantom na premiéra, ak PS vyhrá voľby. Ak hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyhrá voľby, nominantom na premiéra bude jeho ...
15.11.2026 (SITA.sk) - Šimečka bude nominantom na premiéra, ak PS vyhrá voľby.
Ak hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyhrá voľby, nominantom na premiéra bude jeho predseda Michal Šimečka. Samotný Šimečka to povedal v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ 24. Tesne pred reláciou progresívci a strana Demokrati ohlásili, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu spoločne ako volebná koalícia.
Na margo spoločnej kandidátnej listiny v relácii predseda PS uviedol, že pomer bude jedna ku štyrom, no konkrétne mená na kandidátnej listine ešte nie sú známe. Ešte podľa neho môže dôjsť k malým zmenám, ak by sa k nim pridali ďalšie politické subjekty. Nepredpokladá však, že by k tomu došlo. „Som skôr skeptický, poznajúc ich postoje,” povedal.
Podľa Šimečku nie je nič programové, čo by bránilo vytvoreniu koalície s Demokratmi. Dodal, že sú veci, ktoré vidia rozdielne a je podľa neho úplne legitímne, že Demokrati majú iné názory na niektoré otázky. Progresívne Slovensko a Demokrati budú však po voľbách pôsobiť samostatne. „Je to vôľa aj Demokratov, aj PS. Ak budeme mať silný výsledok, tak sa vytvoria dva poslanecké kluby,” avizoval Šimečka.
Dodal, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície bude považovať za úspešné, ak sa im po voľbách podarí vytvoriť stabilnú a akcieschopnú vládu. „Spojenectvo prináša väčšiu šancu presvedčivo vyhrať voľby,” ozrejmil rozhodnutie. Vyjadril presvedčenie, že by ich vyhrali aj tak (PS), no s Demokratmi to podľa neho bude presvedčivejšie. To, či prijmú progresívci poslanca Ľubomíra Galka (nezaradený poslanec parlamentu, člen strany Demokrati) do ich poslaneckého klubu, podľa neho nie je témou diskusie.
Rozhodnutia o ďalšej spolupráci s inými stranami sú podľa Šimečku na suverénnom rozhodnutí týchto strán. „Ja nie som ich vychovávateľ v škôlke. Som zodpovedný za to, ako sa zachová PS. Nemám a ani nechcem mať nejaké páky na to, ako sa zachovajú,” povedal. Na margo situácie so spoločným vystúpením opozičných strán, parlamentných i mimoparlamentných, počas 17. novembra uviedol, že na pódium by sa s PS mali postaviť predseda Demokratov Jaroslav Naď, predstavitelia Maďarskej Aliancie, poslankyňa strany Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková či Marián Čaučík z KDH, ale to si ešte vyladia.
Šimečka zdôraznil, že politikou odmietania sa nikam nedostanú, i preto pozval všetkých. Kresťanská únia, hnutie Sme rodina a Hnutie Slovensko podľa vyjadrenia Šimečku odmietli. „Môj prístup bol otvorený,” povedal, dodávajúc, že bol pripravený postaviť sa na pódium aj s Igorom Matovičom. Podľa neho situácia ukázala, že kto je za spoluprácu a kto o nej hovorí. Ak by sa títo ľudia spoločne postavili na pódiu, ukázali by podľa neho, že aspoň v tomto sa vedia zjednotiť. Účasť na zhromaždení podľa neho neznamená automatickú spoluprácu v budúcej koalícii.
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Zdroj: SITA.sk - Ak Progresívne Slovensko vyhrá voľby, vládu by mal viesť Šimečka. Predseda hnutia prehovoril aj o koalícii s Demokratmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak hnutie Progresívne Slovensko (PS) vyhrá voľby, nominantom na premiéra bude jeho predseda Michal Šimečka. Samotný Šimečka to povedal v relácii Politika 24 spravodajskej televízie JOJ 24. Tesne pred reláciou progresívci a strana Demokrati ohlásili, že do budúcoročných parlamentných volieb pôjdu spoločne ako volebná koalícia.
Na margo spoločnej kandidátnej listiny v relácii predseda PS uviedol, že pomer bude jedna ku štyrom, no konkrétne mená na kandidátnej listine ešte nie sú známe. Ešte podľa neho môže dôjsť k malým zmenám, ak by sa k nim pridali ďalšie politické subjekty. Nepredpokladá však, že by k tomu došlo. „Som skôr skeptický, poznajúc ich postoje,” povedal.
PS a Demokrati chcú po voľbách pôsobiť samostatne
Podľa Šimečku nie je nič programové, čo by bránilo vytvoreniu koalície s Demokratmi. Dodal, že sú veci, ktoré vidia rozdielne a je podľa neho úplne legitímne, že Demokrati majú iné názory na niektoré otázky. Progresívne Slovensko a Demokrati budú však po voľbách pôsobiť samostatne. „Je to vôľa aj Demokratov, aj PS. Ak budeme mať silný výsledok, tak sa vytvoria dva poslanecké kluby,” avizoval Šimečka.
Dodal, že rozhodnutie o vytvorení volebnej koalície bude považovať za úspešné, ak sa im po voľbách podarí vytvoriť stabilnú a akcieschopnú vládu. „Spojenectvo prináša väčšiu šancu presvedčivo vyhrať voľby,” ozrejmil rozhodnutie. Vyjadril presvedčenie, že by ich vyhrali aj tak (PS), no s Demokratmi to podľa neho bude presvedčivejšie. To, či prijmú progresívci poslanca Ľubomíra Galka (nezaradený poslanec parlamentu, člen strany Demokrati) do ich poslaneckého klubu, podľa neho nie je témou diskusie.
Šimečka pozval na spoločné vystúpenie aj ďalšie opozičné strany
Rozhodnutia o ďalšej spolupráci s inými stranami sú podľa Šimečku na suverénnom rozhodnutí týchto strán. „Ja nie som ich vychovávateľ v škôlke. Som zodpovedný za to, ako sa zachová PS. Nemám a ani nechcem mať nejaké páky na to, ako sa zachovajú,” povedal. Na margo situácie so spoločným vystúpením opozičných strán, parlamentných i mimoparlamentných, počas 17. novembra uviedol, že na pódium by sa s PS mali postaviť predseda Demokratov Jaroslav Naď, predstavitelia Maďarskej Aliancie, poslankyňa strany Sloboda a Solidarita Vladimíra Marcinková či Marián Čaučík z KDH, ale to si ešte vyladia.
Šimečka zdôraznil, že politikou odmietania sa nikam nedostanú, i preto pozval všetkých. Kresťanská únia, hnutie Sme rodina a Hnutie Slovensko podľa vyjadrenia Šimečku odmietli. „Môj prístup bol otvorený,” povedal, dodávajúc, že bol pripravený postaviť sa na pódium aj s Igorom Matovičom. Podľa neho situácia ukázala, že kto je za spoluprácu a kto o nej hovorí. Ak by sa títo ľudia spoločne postavili na pódiu, ukázali by podľa neho, že aspoň v tomto sa vedia zjednotiť. Účasť na zhromaždení podľa neho neznamená automatickú spoluprácu v budúcej koalícii.
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Zdroj: SITA.sk - Ak Progresívne Slovensko vyhrá voľby, vládu by mal viesť Šimečka. Predseda hnutia prehovoril aj o koalícii s Demokratmi © SITA Všetky práva vyhradené.
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