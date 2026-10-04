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 24hod.sk    Šport

04. októbra 2026

Infikovaný komár u hviezdnej lyžiarky vyvolal dva vírusy. Goggiová sa stále zotavuje a nevie, kedy bude súťažiť


Tagy: Choroba komár Liečba Príznaky Svetový pohár Vírus

Povedala, že ochorela počas tréningového kempu v Južnej Amerike. Víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára v super-G Sofia Goggiová zatiaľ nevie, kedy bude môcť odštartovať sezónu po tom, čo ...



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france_world_cup_alpine_skiing_24043 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Povedala, že ochorela počas tréningového kempu v Južnej Amerike.


Víťazka celkového hodnotenia Svetového pohára v super-G Sofia Goggiová zatiaľ nevie, kedy bude môcť odštartovať sezónu po tom, čo počas leta prekonala dve vírusové infekcie.

"Nemôžem si nič plánovať, pretože potrebujem čas na zotavenie sa z následkov týchto vírusov," uviedla Talianka, ktorá je zároveň štvornásobnou víťazkou hodnotenia zjazdu vo SP.

Povedala, že ochorela počas tréningového kempu v Južnej Amerike po tom, čo ju poštípal infikovaný komár. "Začala som pociťovať mimoriadne silnú, intenzívnu a zvláštnu bolesť kĺbov. Nedokázala som ani vyjsť po schodoch," prezradila.

"Nakazila som sa vírusom chikungunya a v dôsledku toho som chytila aj parvovírus B19. U dospelých sa vyskytuje veľmi zriedkavo, keďže zvyčajne postihuje len malé deti, no spôsobuje rôzne neurologické príznaky a silné bolesti kĺbov sprevádzané pocitom extrémnej únavy," opisovala ďalej.

"Neexistuje na to žiadna liečba. Jednoducho čakám, kým to prejde. Akútnu fázu mám už za sebou. Nachádzam sa vo fáze doznievania, no zostalo po tom množstvo pretrvávajúcich následkov. Niektoré dni sa cítim lepšie, inokedy sa zobudím úplne vyčerpaná. Musím tomu jednoducho dopriať čas," dodala Goggiová.

Sezóna Svetového pohára u žien sa má začať tradičnými pretekmi v obrovskom slalome na ľadovci v rakúskom Söldene 24. a 25. októbra.

Prvé súťaže v zjazde a super-G sú na programe v americkom Beaver Creeku od piatka 11. decembra.


Zdroj: SITA.sk - Infikovaný komár u hviezdnej lyžiarky vyvolal dva vírusy. Goggiová sa stále zotavuje a nevie, kedy bude súťažiť © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Choroba komár Liečba Príznaky Svetový pohár Vírus
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