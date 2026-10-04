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 24hod.sk    Šport

04. októbra 2026

Nadšenie po najúspešnejšej sezóne v kariére rýchlo pominulo. Zapletalová prišla o svoju milovanú mamu


Tagy: Matka Smútok Úmrtie

Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote. Slovenská atlétka Emma Zapletalová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére, na ktorú bude ešte dlho spomínať a ...



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switzerland_diamond_league_athletics_91423 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote.


Slovenská atlétka Emma Zapletalová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére, na ktorú bude ešte dlho spomínať a ktorú chce ešte v nasledujúcich rokoch vylepšiť.

Na rok 2026 však nebude spomínať len v dobrom. Jej milovaná matka Mirka totiž zomrela. Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote.

Bola hrdá na dcérine úspechy


"Po úvodnom šoku som Emme napísal, že čokoľvek bude potrebovať a bude to v našich alebo mojich silách, nech sa na nás alebo na mňa obráti. Snažíme sa byť oporou a byť čo najviac nápomocní našim športovcom, ktorí stratili rodičov alebo svojich najbližších. O svojho najbližšieho tento rok prišiel už tretí športovec," povedal pre Nový Čas riaditeľ Dukly Banská Bystrica Gabriel Baran.

"Priznám sa, ani neviem, čo mám napísať. Bola naposledy vysmiata a veľmi sa tešila z úspechov. Veľmi dobre sa na ňu pozeralo, aká je hrdá. To by som prial každej mamine alebo otcovi, vidieť tak svoju dcéru alebo syna, akí sú šťastní po dosiahnutí nejakého úspechu. A je jedno, či v športe alebo v hocijakej inej oblasti," dodal Baran pre uvedené médium.

Najlepšia sezóna v kariére


Zapletalová nedávno na sociálnej sieti zdieľala fotografie zo zaslúženej dovolenky, ktorú si po náročnej sezóne mimoriadne zaslúžila. Slovenská atlétka zatiaľ verejne nepotvrdila smutnú správu o úmrtí jej matky.

Aktuálne 26-ročná rodáčka z Nitry má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach Diamantovej ligy ukázala súperkám chrbát a triumfovala aj na majstrovstvách Európy v jej obľúbenej disciplíne 400 m cez prekážky.

Okrem toho zaznamenala jedno 6. miesto v DL vo švajčiarskom Zürichu, na finále tohto prestížneho atletického podujatia skončila druhá a rovnaké umiestnenie zaznamenala aj na premiérovom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.


Zdroj: SITA.sk - Nadšenie po najúspešnejšej sezóne v kariére rýchlo pominulo. Zapletalová prišla o svoju milovanú mamu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Matka Smútok Úmrtie
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