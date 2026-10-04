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04. októbra 2026
Nadšenie po najúspešnejšej sezóne v kariére rýchlo pominulo. Zapletalová prišla o svoju milovanú mamu
Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote. Slovenská atlétka Emma Zapletalová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére, na ktorú bude ešte dlho spomínať a ...
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4.10.2026 (SITA.sk) - Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére, na ktorú bude ešte dlho spomínať a ktorú chce ešte v nasledujúcich rokoch vylepšiť.
Na rok 2026 však nebude spomínať len v dobrom. Jej milovaná matka Mirka totiž zomrela. Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote.
"Po úvodnom šoku som Emme napísal, že čokoľvek bude potrebovať a bude to v našich alebo mojich silách, nech sa na nás alebo na mňa obráti. Snažíme sa byť oporou a byť čo najviac nápomocní našim športovcom, ktorí stratili rodičov alebo svojich najbližších. O svojho najbližšieho tento rok prišiel už tretí športovec," povedal pre Nový Čas riaditeľ Dukly Banská Bystrica Gabriel Baran.
"Priznám sa, ani neviem, čo mám napísať. Bola naposledy vysmiata a veľmi sa tešila z úspechov. Veľmi dobre sa na ňu pozeralo, aká je hrdá. To by som prial každej mamine alebo otcovi, vidieť tak svoju dcéru alebo syna, akí sú šťastní po dosiahnutí nejakého úspechu. A je jedno, či v športe alebo v hocijakej inej oblasti," dodal Baran pre uvedené médium.
Zapletalová nedávno na sociálnej sieti zdieľala fotografie zo zaslúženej dovolenky, ktorú si po náročnej sezóne mimoriadne zaslúžila. Slovenská atlétka zatiaľ verejne nepotvrdila smutnú správu o úmrtí jej matky.
Aktuálne 26-ročná rodáčka z Nitry má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach Diamantovej ligy ukázala súperkám chrbát a triumfovala aj na majstrovstvách Európy v jej obľúbenej disciplíne 400 m cez prekážky.
Okrem toho zaznamenala jedno 6. miesto v DL vo švajčiarskom Zürichu, na finále tohto prestížneho atletického podujatia skončila druhá a rovnaké umiestnenie zaznamenala aj na premiérovom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Zdroj: SITA.sk - Nadšenie po najúspešnejšej sezóne v kariére rýchlo pominulo. Zapletalová prišla o svoju milovanú mamu © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská atlétka Emma Zapletalová zažila najúspešnejšiu sezónu v kariére, na ktorú bude ešte dlho spomínať a ktorú chce ešte v nasledujúcich rokoch vylepšiť.
Na rok 2026 však nebude spomínať len v dobrom. Jej milovaná matka Mirka totiž zomrela. Bola jej oporou od jej športových začiatkov a bola dôležitou postavou v jej živote.
Bola hrdá na dcérine úspechy
"Po úvodnom šoku som Emme napísal, že čokoľvek bude potrebovať a bude to v našich alebo mojich silách, nech sa na nás alebo na mňa obráti. Snažíme sa byť oporou a byť čo najviac nápomocní našim športovcom, ktorí stratili rodičov alebo svojich najbližších. O svojho najbližšieho tento rok prišiel už tretí športovec," povedal pre Nový Čas riaditeľ Dukly Banská Bystrica Gabriel Baran.
"Priznám sa, ani neviem, čo mám napísať. Bola naposledy vysmiata a veľmi sa tešila z úspechov. Veľmi dobre sa na ňu pozeralo, aká je hrdá. To by som prial každej mamine alebo otcovi, vidieť tak svoju dcéru alebo syna, akí sú šťastní po dosiahnutí nejakého úspechu. A je jedno, či v športe alebo v hocijakej inej oblasti," dodal Baran pre uvedené médium.
Najlepšia sezóna v kariére
Zapletalová nedávno na sociálnej sieti zdieľala fotografie zo zaslúženej dovolenky, ktorú si po náročnej sezóne mimoriadne zaslúžila. Slovenská atlétka zatiaľ verejne nepotvrdila smutnú správu o úmrtí jej matky.
Aktuálne 26-ročná rodáčka z Nitry má za sebou najúspešnejšiu sezónu v kariére. V piatich podujatiach Diamantovej ligy ukázala súperkám chrbát a triumfovala aj na majstrovstvách Európy v jej obľúbenej disciplíne 400 m cez prekážky.
Okrem toho zaznamenala jedno 6. miesto v DL vo švajčiarskom Zürichu, na finále tohto prestížneho atletického podujatia skončila druhá a rovnaké umiestnenie zaznamenala aj na premiérovom Ultimátnom šampionáte v Budapešti.
Zdroj: SITA.sk - Nadšenie po najúspešnejšej sezóne v kariére rýchlo pominulo. Zapletalová prišla o svoju milovanú mamu © SITA Všetky práva vyhradené.
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