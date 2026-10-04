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 24hod.sk    Šport

04. októbra 2026

Nemusím ísť na vojnu. Kapitán Južnej Kórey sa ospravedlnil za neuvážený výrok po zisku zlata na Ázijských hrách – VIDEO


Tagy: Ázijské hry 2026 futbalový turnaj Ospravedlnenie Zlatá medaila

Zdraví juhokórejskí muži sú zvyčajne povinní absolvovať vojenskú službu v trvaní od 18 mesiacov do dvoch rokov, a to pred dovŕšením 28. roku života. Kapitán juhokórejského futbalového tímu na ...



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czechia_south_korea_wcup_soccer_15682 676x451 4.10.2026 (SITA.sk) - Zdraví juhokórejskí muži sú zvyčajne povinní absolvovať vojenskú službu v trvaní od 18 mesiacov do dvoch rokov, a to pred dovŕšením 28. roku života.


Kapitán juhokórejského futbalového tímu na Ázijských hrách sa ospravedlnil za to, že sa chválil, ako mu zisk zlatej medaily zabezpečil oslobodenie od povinnej vojenskej služby.

Jeho tím vo finále mužského turnaja v meste Toyota neďaleko Nagoje zdolal domácich Japoncov 1:0 a získal tak štvrtý titul na tomto turnaji v rade.

Po zápase sa Lee Gi-Hyuk usmieval, keď novinárom ukazoval svoju zlatý cenný kov a vyhlásil: "Nemusím ísť na vojnu."

Citlivá téma


Zdraví juhokórejskí muži sú zvyčajne povinní absolvovať vojenskú službu v trvaní od 18 mesiacov do dvoch rokov, a to pred dovŕšením 28. roku života.

Vláda však za zisk zlatej medaily na Ázijských hrách alebo akéhokoľvek cenného kovu na olympijských hrách udeľuje výnimku - športovci tak namiesto bežnej služby absolvujú len niekoľkotýždňový nenáročný základný výcvik. Otázka výnimiek je v Južnej Kórei citlivou témou a športovci o nej zvyčajne neradi hovoria.

Dvadsaťšesťročný obranca Lee, ktorý pôsobí v domácej K League, sa ospravedlnil za "neuvážené poznámky a správanie po dueli".

"Sú to veci, ktoré som ako kapitán ani ako hráč, nemal povedať či urobiť. Nechal som sa strhnúť šťastím, adrenalínom a vzrušením danej chvíle. Hlboko sa ospravedlňujem fanúšikom, ktorí si práve plnia vojenskú povinnosť, ako aj všetkým, ktorí nás úprimne podporovali," napísal na sociálnej sieti.

"Ako dospelý človek som mal pred vyslovením slov dôkladne premýšľať. Hlboko ľutujem, že som sa vyjadril tak neopatrne, a nad svojím konaním sa budem naďalej zamýšľať," dodal Lee.


Bol aj na MS


Futbalový turnaj na Ázijských hrách je určený pre tímy do 23 rokov, no pravidlá povoľujú účasť troch hráčov nad touto vekovou hranicou.

Lee bol súčasťou juhokórejského tímu počas nevydareného účinkovania na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, kde mužstvo vypadlo už v skupinovej fáze.

Výnimku z vojenskej služby získal po zisku zlata na Ázijských hrách aj golfista Tom Kim. Ženský futbalový turnaj ovládli domáce Japonky, ktoré zdolali Severnú Kóreu po penaltovom rozstrele.


Zdroj: SITA.sk - Nemusím ísť na vojnu. Kapitán Južnej Kórey sa ospravedlnil za neuvážený výrok po zisku zlata na Ázijských hrách – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ázijské hry 2026 futbalový turnaj Ospravedlnenie Zlatá medaila
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