Kolaborant, ktorý obhajuje ruské záujmy a toto trápenie sme dnes mohli ukončiť, komentuje opozícia neúspešné odvolávanie Blanára – VIDEO
Predstavitelia Progresívneho Slovenska, KDH a strany Za ľudí reagovali na neúspešné odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, vyčítajú mu kroky smerom k Moskve.
24.11.2026 (SITA.sk) - Predstavitelia Progresívneho Slovenska, KDH a strany Za ľudí reagovali na neúspešné odvolanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, vyčítajú mu kroky smerom k Moskve.
Opozícia komentuje utorkové neúspešné odvolávanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), hovorí o hanbe na tri svetové strany aj obhajobe ruských záujmov.
„Pán Blanár sa správa ako kolaborant. Neobhajuje slovenské záujmy, ale obhajuje ruské záujmy,“ vyjadril sa predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka a dodal, že keď mal minister obhajovať svoje kroky v parlamente, schôdza nebola otvorená.
Podpredseda PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok skonštatoval, že pre Slovensko je zlou správou, že v tom najzložitejšom medzinárodnom prostredí ostáva na pozícii ministra práve Blanár. Ministra označil za proruského, slabého, a že ničí zahraničnú službu. „Juraj Blanár nemá čo hľadať na poste ministra zahraničných vecí,” myslí si Korčok.
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Ján Horecký sa po hlasovaní vyjadril, že minister Blanár i premiér Robert Fico (Smer-SD) uprednostňujú stranícke záujmy Smeru pred štátnymi, hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. „Mohol a mal vysvetliť, prečo už s premiérom Ficom uskutočnili niekoľkú návštevu čelných predstaviteľov Ruska. Prečo mu je minister Lavrov bližší, ako partneri z Európskej únie,” povedal.
Zdôraznil, že nechcú, aby malo Slovensko na východnej hranici agresora. „Aké signály vydáva minister zahraničných vecí smerom k partnerom a investorom, keď produkuje hanbu na tri svetové strany a servilnosť smerom na východ?” spytoval sa Horecký.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa celá Európa usiluje dosiahnuť mier na Ukrajine a tlačiť na Rusko, aby ukončilo vojnu. „Čo však robí náš minister zahraničných vecí Blanár? Chodí sa do Moskvy podlizovať ruským predstaviteľom a namiesto tlaku na skončenie vojny s Rusmi otvára nejaké nezmyselné medzivládne komisie, na ktorých namiesto odsúdenia vojny mláti prázdnu slamu,” povedala.
Mier podľa nej možno dosiahnuť len spoločným tlakom, nie poklonkovaním sa Rusku. Minister podľa nej robí hanbu, jeho politiku na „jednu svetovú stranu” označila za katastrofu.
„Toto trápenie sme dnes mohli ukončiť, pretože vládna koalícia nemá v parlamente väčšinu. Žiaľ, skupinky odpadlíkov z vládnej koalície, ktoré sa dnes potulujú po parlamente, nenašli v sebe toľko cti a zodpovednosti za Slovensko, aby ukončili túto hanbu,” dodala.
V Národnej rade SR v utorok prebehli dva neúspešné pokusy o otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej mali poslanci rokovať o návrhu odvolať ministra zahraničných vecí. Prvý pokus otvoriť schôdzu bol o 8:00 a prezentovalo sa iba 65 poslancov. Pri druhom pokuse o 8:30 sa ich prezentovalo 67. Parlament tak nebol uznášaniaschopný. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ďalší pokus rokovať o návrhu odložil na stredu 25. novembra o 8:00.
Zdroj: SITA.sk - Kolaborant, ktorý obhajuje ruské záujmy a toto trápenie sme dnes mohli ukončiť, komentuje opozícia neúspešné odvolávanie Blanára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozícia komentuje utorkové neúspešné odvolávanie ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), hovorí o hanbe na tri svetové strany aj obhajobe ruských záujmov.
„Pán Blanár sa správa ako kolaborant. Neobhajuje slovenské záujmy, ale obhajuje ruské záujmy,“ vyjadril sa predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka a dodal, že keď mal minister obhajovať svoje kroky v parlamente, schôdza nebola otvorená.
Stranícke záujmy pred štátnymi
Podpredseda PS a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok skonštatoval, že pre Slovensko je zlou správou, že v tom najzložitejšom medzinárodnom prostredí ostáva na pozícii ministra práve Blanár. Ministra označil za proruského, slabého, a že ničí zahraničnú službu. „Juraj Blanár nemá čo hľadať na poste ministra zahraničných vecí,” myslí si Korčok.
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Ján Horecký sa po hlasovaní vyjadril, že minister Blanár i premiér Robert Fico (Smer-SD) uprednostňujú stranícke záujmy Smeru pred štátnymi, hospodárskymi a bezpečnostnými záujmami. „Mohol a mal vysvetliť, prečo už s premiérom Ficom uskutočnili niekoľkú návštevu čelných predstaviteľov Ruska. Prečo mu je minister Lavrov bližší, ako partneri z Európskej únie,” povedal.
Kritika ciest do Moskvy
Zdôraznil, že nechcú, aby malo Slovensko na východnej hranici agresora. „Aké signály vydáva minister zahraničných vecí smerom k partnerom a investorom, keď produkuje hanbu na tri svetové strany a servilnosť smerom na východ?” spytoval sa Horecký.
Podľa predsedníčky strany Za ľudí Veroniky Remišovej sa celá Európa usiluje dosiahnuť mier na Ukrajine a tlačiť na Rusko, aby ukončilo vojnu. „Čo však robí náš minister zahraničných vecí Blanár? Chodí sa do Moskvy podlizovať ruským predstaviteľom a namiesto tlaku na skončenie vojny s Rusmi otvára nejaké nezmyselné medzivládne komisie, na ktorých namiesto odsúdenia vojny mláti prázdnu slamu,” povedala.
Dva neúspešné pokusy
Mier podľa nej možno dosiahnuť len spoločným tlakom, nie poklonkovaním sa Rusku. Minister podľa nej robí hanbu, jeho politiku na „jednu svetovú stranu” označila za katastrofu.
„Toto trápenie sme dnes mohli ukončiť, pretože vládna koalícia nemá v parlamente väčšinu. Žiaľ, skupinky odpadlíkov z vládnej koalície, ktoré sa dnes potulujú po parlamente, nenašli v sebe toľko cti a zodpovednosti za Slovensko, aby ukončili túto hanbu,” dodala.
V Národnej rade SR v utorok prebehli dva neúspešné pokusy o otvorenie mimoriadnej schôdze, na ktorej mali poslanci rokovať o návrhu odvolať ministra zahraničných vecí. Prvý pokus otvoriť schôdzu bol o 8:00 a prezentovalo sa iba 65 poslancov. Pri druhom pokuse o 8:30 sa ich prezentovalo 67. Parlament tak nebol uznášaniaschopný. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) ďalší pokus rokovať o návrhu odložil na stredu 25. novembra o 8:00.
Zdroj: SITA.sk - Kolaborant, ktorý obhajuje ruské záujmy a toto trápenie sme dnes mohli ukončiť, komentuje opozícia neúspešné odvolávanie Blanára – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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