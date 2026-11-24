Slovensko chce vo V4 rozvíjať AI. Ako zabezpečiť, aby sa investície do infraštruktúry oplatili?
AI infraštruktúra sa stáva súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny a o rentabilite prevádzky rozhodujú využitie kapacity a dlhodobé náklady. Ak chcú krajiny V4 vybudovať spoločné ...
24.11.2026 (SITA.sk) - AI infraštruktúra sa stáva súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny a o rentabilite prevádzky rozhodujú využitie kapacity a dlhodobé náklady.
Ak chcú krajiny V4 vybudovať spoločné výpočtové kapacity udržateľne, do plánovania musia zahrnúť viaceré kľúčové premenné.
Umelá inteligencia, digitalizácia a budovanie výpočtovej infraštruktúry patria medzi témy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine v najbližších dvoch rokoch. Navyše Slovensko a Česko chcú vytvoriť regionálny rámec pre zdieľanie výpočtových kapacít a koordinovať svoje aktivity v európskych iniciatívach AI Factories a AI Gigafactories.
Pri príprave takýchto investícií je dôležité určiť, koľko výpočtového výkonu krajiny a širší región potrebujú, kto ho využije a aké budú náklady počas celej prevádzky.
O tom, či dátové centrum naplno využije nakúpené technológie, rozhodujú aj podmienky ich prevádzky. Z analýz spoločnosti Schneider Electric vyplýva, že úzkym miestom býva chladenie, ktoré pri nedostatočnej kapacite nedokáže odvádzať teplo dostatočne rýchlo. Čipy preto môžu obmedziť výkon alebo sa odstaviť, čím časť nakúpenej výpočtovej kapacity zostáva nevyužitá. Napájanie, chladenie a ich riadenie preto treba plánovať súčasne s výberom procesorov.
Pri vysokovýkonnej AI infraštruktúre sa čoraz viac využíva kvapalinové chladenie, ktoré pomáha zvládať vysokú koncentráciu tepla a udržiavať čipy v bezpečných prevádzkových podmienkach. Pri riešení direct-to-chip odoberá kvapalina teplo cez chladiace dosky priamo pri čipoch a prenáša ho ďalej do chladiaceho systému. Vhodne navrhnuté riešenie tak pomáha využívať nakúpený výkon a zároveň riadiť náklady na jeho prevádzku.
Už pri obstarávaní preto treba zosúladiť technické požiadavky, podmienky záruk a povinnosti pri údržbe. Prevádzkovateľ potrebuje vedieť, kto zabezpečí diagnostiku a opravu a ako sa bude postupovať pri škode. Jasné rozdelenie zodpovednosti môže obmedziť komplikácie, ktoré predĺžia výpadok a zvýšia náklady.
Častým problémom je infraštruktúra, ktorá vznikne skôr, než ju prevádzkovateľ potrebuje. Predimenzované chladiace zariadenia, potrubia a rozvody môžu viazať peniaze bez zodpovedajúceho využitia. Riziko rastie, ak ešte nie je známe, aké servery budú v hale pracovať a aké nároky budú mať jej budúci používatelia.
Pre spoločné výpočtové kapacity, ktoré majú pokryť potreby viacerých krajín, je preto podstatné zmapovať dopyt inštitúcií, firiem alebo výskumných tímov a pripraviť možnosti postupného rozširovania. Modulárny návrh umožňuje lepšie zosúladiť investície s tým, ako sa potreby používateľov skutočne vyvíjajú. Flexibilitu podporujú aj hybridné riešenia, pri ktorých časť techniky môže využívať vzduchové chladenie, zatiaľ čo výkonnejšie AI systémy dostanú kvapalinové.
Moderné energetické systémy umožňujú aktívne pracovať s teplom, ktoré vzniká pri prevádzke. Pri vhodnej teplotnej úrovni, stabilnom odbere a ekonomicky prijateľnej vzdialenosti môže zachytené teplo slúžiť na vykurovanie budov, prípravu teplej vody alebo vybrané nízkoteplotné priemyselné procesy.
Špecialisti Schneider Electric však upozorňujú, že aj táto možnosť potrebuje ekonomickú kalkuláciu. Potenciálna úspora alebo príjem sa musí porovnať s nákladmi na napojenie, prípadné tepelné čerpadlo a prevádzku.
Pri rozvoji AI infraštruktúry tak Slovensko a jeho partneri potrebujú posudzovať celý životný cyklus investície: od využitia drahých čipov cez načasovanie kapacity a náklady na chladenie až po zodpovednosť za prevádzku a hodnotu zachyteného tepla. Takýto prístup pomôže premeniť regionálnu ambíciu na kapacity, ktoré budú používateľom dlhodobo dostupné za udržateľných podmienok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce vo V4 rozvíjať AI. Ako zabezpečiť, aby sa investície do infraštruktúry oplatili? © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak chcú krajiny V4 vybudovať spoločné výpočtové kapacity udržateľne, do plánovania musia zahrnúť viaceré kľúčové premenné.
Umelá inteligencia, digitalizácia a budovanie výpočtovej infraštruktúry patria medzi témy slovenského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine v najbližších dvoch rokoch. Navyše Slovensko a Česko chcú vytvoriť regionálny rámec pre zdieľanie výpočtových kapacít a koordinovať svoje aktivity v európskych iniciatívach AI Factories a AI Gigafactories.
Pri príprave takýchto investícií je dôležité určiť, koľko výpočtového výkonu krajiny a širší región potrebujú, kto ho využije a aké budú náklady počas celej prevádzky.
Drahé čipy musia mať podmienky na plný výkon
O tom, či dátové centrum naplno využije nakúpené technológie, rozhodujú aj podmienky ich prevádzky. Z analýz spoločnosti Schneider Electric vyplýva, že úzkym miestom býva chladenie, ktoré pri nedostatočnej kapacite nedokáže odvádzať teplo dostatočne rýchlo. Čipy preto môžu obmedziť výkon alebo sa odstaviť, čím časť nakúpenej výpočtovej kapacity zostáva nevyužitá. Napájanie, chladenie a ich riadenie preto treba plánovať súčasne s výberom procesorov.
Pri vysokovýkonnej AI infraštruktúre sa čoraz viac využíva kvapalinové chladenie, ktoré pomáha zvládať vysokú koncentráciu tepla a udržiavať čipy v bezpečných prevádzkových podmienkach. Pri riešení direct-to-chip odoberá kvapalina teplo cez chladiace dosky priamo pri čipoch a prenáša ho ďalej do chladiaceho systému. Vhodne navrhnuté riešenie tak pomáha využívať nakúpený výkon a zároveň riadiť náklady na jeho prevádzku.
Už pri obstarávaní preto treba zosúladiť technické požiadavky, podmienky záruk a povinnosti pri údržbe. Prevádzkovateľ potrebuje vedieť, kto zabezpečí diagnostiku a opravu a ako sa bude postupovať pri škode. Jasné rozdelenie zodpovednosti môže obmedziť komplikácie, ktoré predĺžia výpadok a zvýšia náklady.
Nevyužitá kapacita viaže kapitál
Častým problémom je infraštruktúra, ktorá vznikne skôr, než ju prevádzkovateľ potrebuje. Predimenzované chladiace zariadenia, potrubia a rozvody môžu viazať peniaze bez zodpovedajúceho využitia. Riziko rastie, ak ešte nie je známe, aké servery budú v hale pracovať a aké nároky budú mať jej budúci používatelia.
Pre spoločné výpočtové kapacity, ktoré majú pokryť potreby viacerých krajín, je preto podstatné zmapovať dopyt inštitúcií, firiem alebo výskumných tímov a pripraviť možnosti postupného rozširovania. Modulárny návrh umožňuje lepšie zosúladiť investície s tým, ako sa potreby používateľov skutočne vyvíjajú. Flexibilitu podporujú aj hybridné riešenia, pri ktorých časť techniky môže využívať vzduchové chladenie, zatiaľ čo výkonnejšie AI systémy dostanú kvapalinové.
Teplo môže mať ďalšiu hodnotu
Moderné energetické systémy umožňujú aktívne pracovať s teplom, ktoré vzniká pri prevádzke. Pri vhodnej teplotnej úrovni, stabilnom odbere a ekonomicky prijateľnej vzdialenosti môže zachytené teplo slúžiť na vykurovanie budov, prípravu teplej vody alebo vybrané nízkoteplotné priemyselné procesy.
Špecialisti Schneider Electric však upozorňujú, že aj táto možnosť potrebuje ekonomickú kalkuláciu. Potenciálna úspora alebo príjem sa musí porovnať s nákladmi na napojenie, prípadné tepelné čerpadlo a prevádzku.
Pri rozvoji AI infraštruktúry tak Slovensko a jeho partneri potrebujú posudzovať celý životný cyklus investície: od využitia drahých čipov cez načasovanie kapacity a náklady na chladenie až po zodpovednosť za prevádzku a hodnotu zachyteného tepla. Takýto prístup pomôže premeniť regionálnu ambíciu na kapacity, ktoré budú používateľom dlhodobo dostupné za udržateľných podmienok.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Slovensko chce vo V4 rozvíjať AI. Ako zabezpečiť, aby sa investície do infraštruktúry oplatili? © SITA Všetky práva vyhradené.
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