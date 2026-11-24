Prešov si trúfa. Remízu z Chorvátska chce premeniť na domáce víťazstvo
Tatran Prešov chce na záver skupinových bojov v domácom prostredí konečne vyhrať. Zabojovať o oživenie teoretickej šance na postup zo skupinovej fázy
24.11.2026 (SITA.sk) - Tatran Prešov chce na záver skupinových bojov v domácom prostredí konečne vyhrať.
Zabojovať o oživenie teoretickej šance na postup zo skupinovej fázy Európskej ligy EHF, ale aj snaha o prelomenie série bez víťazstva v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži.
Taký je cieľ hádzanárov Tatrana Prešov v poslednom domácom vystúpení v základnej D-skupine európskej pohárovej súťaže.
Slovenský majster v utorok 24. novembra od 18.45 h privíta chorvátskeho vicemajstra MRK Sesvete Triglav osiguranje, ktorý je po štyroch odohraných kolách na tretej priečke skupiny. Prešovčania majú na konte jeden bod a pred záverečnými dvoma kolami ešte stále môžu zamiešať postupové karty, aj keď osud už nemajú úplne vo vlastných rukách.
"Pripravujeme sa ako na každý zápas, zodpovedne. Veľmi si želáme konečne vyhrať v Európskej lige. Už je naozaj najvyšší čas. Minulý rok sme získali iba bod a predtým sme v skupine nezískali žiadny. Bolo by veľmi pekné, keby sa nám to teraz podarilo,“ netají motiváciu tréner Tatrana Radoslav Antl, cituje ho klubový web tatranpresov.sk.
Tréner si dobre uvedomuje kvalitu najbližšieho súpera. MRK Sesvete má za sebou historicky najúspešnejšiu domácu sezónu, keď v uplynulom ročníku obsadil druhé miesto v chorvátskej lige za suverénnym HC Záhreb, ktorý čerpá talenty práve zo Sesvete.
"Je to mladý, ale veľmi dobre poskladaný tím. Dá sa povedať, že sú to veľmi talentovaní chlapci, ktorí sú napriek mladému veku už dostatočne vyspelí a zohratí. Kvalitu ukázali aj v predchádzajúcich zápasoch,“ hodnotí chorvátskeho súpera Antl.
Jeho slová potvrdzujú aj výsledky Sesvete v doterajšom priebehu skupinovej fázy. Chorváti síce prehrali na úvod na palubovke švédskeho IK Sävehof (27:34), následne doma remizovali s Tatranom (36:36), no potom presvedčivo zdolali nemecký Bergischer HC (37:31). V poslednom vystúpení uhrali cennú remízu 32:32 práve na palubovke nemeckého bundesligistu. V tabuľke im so štyrmi bodmi patrí 3. priečka.
Prešovčania majú na svojom konte zatiaľ jediný bod, ktorý vybojovali práve v októbrovom vzájomnom zápase v Chorvátsku. Ten priniesol dramatickú prestrelku a remízu 36:36.
Tatran mal pritom k víťazstvu veľmi blízko. V závere dokázal otočiť nepriaznivý vývoj, viedol dokonca 35:34, no napokon remízu ratoval v posledných sekundách Hozman.
"Prvý zápas nám ukázal, že sa s nimi dá hrať. Mohli sme ho vyhrať, ale aj prehrať. Viedli sme, potom sme prehrávali o štyri góly a napokon sme sa dostali opäť do vedenia. Sesvete však ukázalo svoju kvalitu. Hrajú pestrú, rýchlu a modernú hádzanú, navyše sú na svoj vek veľmi dobre zohratí. Na to sa musíme pripraviť,“ dodal Antl.
Zdroj: SITA.sk - Prešov si trúfa. Remízu z Chorvátska chce premeniť na domáce víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
Zabojovať o oživenie teoretickej šance na postup zo skupinovej fázy Európskej ligy EHF, ale aj snaha o prelomenie série bez víťazstva v druhej najvýznamnejšej európskej súťaži.
Taký je cieľ hádzanárov Tatrana Prešov v poslednom domácom vystúpení v základnej D-skupine európskej pohárovej súťaže.
Slovenský majster v utorok 24. novembra od 18.45 h privíta chorvátskeho vicemajstra MRK Sesvete Triglav osiguranje, ktorý je po štyroch odohraných kolách na tretej priečke skupiny. Prešovčania majú na konte jeden bod a pred záverečnými dvoma kolami ešte stále môžu zamiešať postupové karty, aj keď osud už nemajú úplne vo vlastných rukách.
Želanie je víťazstvo
"Pripravujeme sa ako na každý zápas, zodpovedne. Veľmi si želáme konečne vyhrať v Európskej lige. Už je naozaj najvyšší čas. Minulý rok sme získali iba bod a predtým sme v skupine nezískali žiadny. Bolo by veľmi pekné, keby sa nám to teraz podarilo,“ netají motiváciu tréner Tatrana Radoslav Antl, cituje ho klubový web tatranpresov.sk.
Tréner si dobre uvedomuje kvalitu najbližšieho súpera. MRK Sesvete má za sebou historicky najúspešnejšiu domácu sezónu, keď v uplynulom ročníku obsadil druhé miesto v chorvátskej lige za suverénnym HC Záhreb, ktorý čerpá talenty práve zo Sesvete.
"Je to mladý, ale veľmi dobre poskladaný tím. Dá sa povedať, že sú to veľmi talentovaní chlapci, ktorí sú napriek mladému veku už dostatočne vyspelí a zohratí. Kvalitu ukázali aj v predchádzajúcich zápasoch,“ hodnotí chorvátskeho súpera Antl.
Vyhrali nad Nemcami
Jeho slová potvrdzujú aj výsledky Sesvete v doterajšom priebehu skupinovej fázy. Chorváti síce prehrali na úvod na palubovke švédskeho IK Sävehof (27:34), následne doma remizovali s Tatranom (36:36), no potom presvedčivo zdolali nemecký Bergischer HC (37:31). V poslednom vystúpení uhrali cennú remízu 32:32 práve na palubovke nemeckého bundesligistu. V tabuľke im so štyrmi bodmi patrí 3. priečka.
Prešovčania majú na svojom konte zatiaľ jediný bod, ktorý vybojovali práve v októbrovom vzájomnom zápase v Chorvátsku. Ten priniesol dramatickú prestrelku a remízu 36:36.
Remíza v Chorvátsku
Tatran mal pritom k víťazstvu veľmi blízko. V závere dokázal otočiť nepriaznivý vývoj, viedol dokonca 35:34, no napokon remízu ratoval v posledných sekundách Hozman.
"Prvý zápas nám ukázal, že sa s nimi dá hrať. Mohli sme ho vyhrať, ale aj prehrať. Viedli sme, potom sme prehrávali o štyri góly a napokon sme sa dostali opäť do vedenia. Sesvete však ukázalo svoju kvalitu. Hrajú pestrú, rýchlu a modernú hádzanú, navyše sú na svoj vek veľmi dobre zohratí. Na to sa musíme pripraviť,“ dodal Antl.
Zdroj: SITA.sk - Prešov si trúfa. Remízu z Chorvátska chce premeniť na domáce víťazstvo © SITA Všetky práva vyhradené.
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