Irán opäť zaútočil na Kuvajt, dopravné lietadlá museli náhle zmeniť trasy
Pri iránskom dronovom útoku utrpeli zranenia štyria ľudia vrátane dvoch Talianov, útok narušil leteckú dopravu medzi Európou a Áziou. Najmenej štyria ľudia utrpeli vo ...
26.11.2026 (SITA.sk) - Pri iránskom dronovom útoku utrpeli zranenia štyria ľudia vrátane dvoch Talianov, útok narušil leteckú dopravu medzi Európou a Áziou.
Všetky lietadlá smerujúce cez Irak do oblasti Perzského zálivu dostali vo štvrtok popoludní pokyn náhle zmeniť kurz.
V súvislosti so správami o uzavretí kuvajtského vzdušného priestoru museli prudko odbočiť na juh, čím sa celý medzinárodný letecký koridor presunul nad územie susedných krajín.
Kuvajtská armáda medzitým oznámila, že vo vzdušnom priestore krajiny zaznamenala a zneškodnila niekoľko iránskych dronov.
„Iránska agresia bola namierená proti strategicky významnému objektu, pričom padajúce úlomky zranili štyroch ľudí,“ uviedlo kuvajtské ministerstvo obrany.
Zranených previezli do nemocnice. Útok spôsobil aj materiálne škody, ministerstvo však neidentifikovalo jeho cieľ.
Od vypuknutia vojny s Iránom koncom februára smeruje väčšina letov z Európy do Dauhy, Abú Zabí či Dubaja cez Turecko, Irak, Kuvajt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty.
Lietadlá smerujúce do oblasti Perzského zálivu majú na palube dodatočné zásoby paliva pre prípad núdzového odklonenia alebo vyčkávania vo vzduchu v dôsledku uzavretia letísk či vzdušného priestoru pre vojenské operácie.
Zdroj: SITA.sk - Irán opäť zaútočil na Kuvajt, dopravné lietadlá museli náhle zmeniť trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Najmenej štyria ľudia utrpeli vo štvrtok zranenia pri iránskom dronovom útoku na strategicky významný objekt v Kuvajte.
Útok narušil aj prevádzku jedného z kľúčových medzinárodných leteckých koridorov spájajúcich Európu, oblasť Perzského zálivu a Áziu.
Náhla zmena
Všetky lietadlá smerujúce cez Irak do oblasti Perzského zálivu dostali vo štvrtok popoludní pokyn náhle zmeniť kurz.
V súvislosti so správami o uzavretí kuvajtského vzdušného priestoru museli prudko odbočiť na juh, čím sa celý medzinárodný letecký koridor presunul nad územie susedných krajín.
Viacero iránskych dronov
Kuvajtská armáda medzitým oznámila, že vo vzdušnom priestore krajiny zaznamenala a zneškodnila niekoľko iránskych dronov.
„Iránska agresia bola namierená proti strategicky významnému objektu, pričom padajúce úlomky zranili štyroch ľudí,“ uviedlo kuvajtské ministerstvo obrany.
Zranených previezli do nemocnice. Útok spôsobil aj materiálne škody, ministerstvo však neidentifikovalo jeho cieľ.
Dostatočné zásoby paliva
Od vypuknutia vojny s Iránom koncom februára smeruje väčšina letov z Európy do Dauhy, Abú Zabí či Dubaja cez Turecko, Irak, Kuvajt, Bahrajn a Spojené arabské emiráty.
Lietadlá smerujúce do oblasti Perzského zálivu majú na palube dodatočné zásoby paliva pre prípad núdzového odklonenia alebo vyčkávania vo vzduchu v dôsledku uzavretia letísk či vzdušného priestoru pre vojenské operácie.
Zdroj: SITA.sk - Irán opäť zaútočil na Kuvajt, dopravné lietadlá museli náhle zmeniť trasy © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Hackeri opäť prenikli do dánskeho registra obyvateľov. Predchádzajúci únik zasiahol 8,8 milióna ľudí
- Niekdajší talent nečakane zomrel vo veku 37 rokov. Počas bujarých rokoch bojoval so závislosťou na alkohole
- Ruský súd v okupovanom Donbase poslal Kolumbijčana na 20 rokov za mreže
- Komisár pre deti Mikloško reaguje na tragédiu v Kolačkove, rozsiahli požiar ohrozil približne 50 detí – FOTO
- Severná Kórea údajne pozastavila vojenskú pomoc Rusku pre spor o Južnú Kóreu